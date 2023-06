La vigilia de Tamara Báez durante la detención de L-Gante: la espera, el frío y los mensajes que le dedicó

Tamara Baez apoya a LGante mientras está preso

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, se encuentra detenido en la DDI de Quilmes acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes. Desde ese momento, el músico se comunica con su entorno a través de manuscritos que ellos mismos difunden con la intención de que se hagan públicos para dar cuenta de su estado.

En medio de este contexto, Tamara Báez, expareja del cantante, decidió apoyar al padre de su hija Jamaica. Primero, a través de posteos en las redes sociales con mensajes emotivos. “Siempre para vos”, le dedicó la joven. Y luego de que Elián declarara en la fiscalía, pudo reencontrarse con él durante unos minutos en una reunión en la que también estuvieron su beba y su exsuegra, Claudia Valenzuela.

Ahora la influencer posteó un video en el que mostraba el trayecto desde su casa hasta la DDI de Quilmes para realizar una vigilia por el artista en la que participan sus amigos y familiares. También compartió algunas imágenes dentro de un vehículo con emojis alusivos al artista y corazones. Desde hace una semana y a pesar del frío, Tamara y un grupo de amigos y familiares están en la calle esperando a que el músico recupere su libertad. Incluso llevaron la limusina que L-Gante que tiene la leyenda de “La Maflia”.

Tanto Báez como los familiares de Elían están preocupados porque el estado de salud del artista no es bueno y que por ese motivo este martes debió ser asistido por una ambulancia. En diálogo con Teleshow, su abogado Alejandro Cipolla dio detalles sobre la salud de L-Gante. “Tiene un cuadro gripal y algún tipo de virus, así que lo dejaron medicado con ibuprofeno cada ocho horas y con control médico”.

Un rato antes, al aire de América Noticias (América) Cipolla había explicado los pasos a seguir si había que trasladar al cantante hasta algún centro médico cuando todavía no se conocía el parte del profesional de la salud que había ido a asistirlo. “Si es de urgencia lo van a trasladar y si no debería autorizar el traslado el Juez de Garantías. Primero, los paramédicos van a evaluar si a L-Gante le pasa algo que puede ser grave lo llevan igual, y se le da aviso al Juzgado de Garantías de lo que está sucediendo. Creo que ya debe estar al tanto porque no es un preso cualquiera. Según me informaron lo van a llevar al Hospital Público de Quilmes, más allá de que tenga obra social es el protocolo que maneja acá el personal policial”, comenzó explicando el letrado en la puerta del lugar en donde está detenido el músico.

Respecto de los escritos, la última carta que había enviado el intérprete fue destinada justamente a su abogado, a quien le hizo un desesperado y contundente pedido. Se trata de una hoja que tiene algunas palabras tachadas, como si se hubiera arrepentido. Primero, escribió con la lapicera y reforzando cada letra de manera tal que quedara más gruesa. “Me siento un preso político mediático”, indicó L-Gante que firmó aquel mensaje como si fuera un autógrafo, y le agregó su ubicación: celda 4. En tanto, antes de entregar el manuscrito, tomó un marcador negro, tachó las primeras dos palabras, y agregó otra con lapicera, quedando un mensaje final: “Como un preso político mediático”.

Por otro lado, y con el mismo marcador que había tachado la primera parte, le dejó el contundente mensaje a su abogado: “Cipolla, sácame, ja”. En tanto, quien replicó la carta del músico en sus redes sociales, agregó: “Esperamos la libertad” y sumó su cuenta oficial de Instagram, desde la cual días atrás lanzó “El día más feliz”, su canción autobiográfica. “Es mi tema más sincero”, sostuvo al respecto.

Seguir leyendo: