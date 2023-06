Santiago del Moro confirmó que conducirá la gala de los premios Martín Fierro

Santiago del Moro confirmo que conducira la gala de los premios Martin Fierro

El próximo domingo 9 de julio se realizará la 51° edición de los premios Martín Fierro, los galardones que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La fiesta tendrá lugar en el salón principal del Hotel Hilton y será transmitida Telefe. Días atrás, en Intrusos (América) se reveló que el conductor de la misma iba a ser Santiago Del Moro. Sin embargo, la confirmación oficial llegó este miércoles y de la boca del propio animador.

“Estoy feliz con lo del Martín fierro, ya se confirmó. Así que estoy contento”, dijo el conductor de la última emisión de Gran Hermano (Telefe) ante la consulta de un cronista del programa que bastonea Florencia de la V. “Cuando ustedes lo dieron por cierto, hasta ahí yo no lo tenía confirmado, no lo había hablado con nadie. Muchos colegas y compañeros me llamaban y me decían: ‘Vas a hacer los Martin Fierro...’ y yo no tenía nada confirmado, eran todas versiones”, explicó.

“Es una fiesta que amo y en su momento estuve por hacerla, hace unos años atrás. Y al final no se dio. Pero ahora están dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano, me parece que está bueno hacerla. Es divertido, me gusta”, agregó Santiago entusiasmado con el desafío de conducir los grandes premios de la televisión argentina.

Después de haber conducido Gran Hermano, ahora Santiago del Moro tendrá a cargo la gala de los Martín Fierro

Por otra parte, confirmó que conducirá solo y no en dupla y que también ya está en reuniones con la producción de los MF. En ese plan, reveló que “muchas figuras de Telefe van a participar, también, como pasa todos los años. Susana Giménez es la figura número 1 del canal y seguramente algo va a hacer y en algo va a participar. Creo que va a hacer algo en la presentación, se está buscando algo para que ella haga”.

“Seguramente van a estar todas las figuras del canal, de una manera u otra. Y seguramente figuras invitadas de otros canales, también. Es posible que esté Wanda Nara, como conductora de Masterchef tiene que estar. Aparte es un personaje súper polémico, súper atractivo para que esté ahí”, reafirmó.

“Yo quiero ganar algo, es muy lindo subir ahí y levantar ese premio. Te sentís el rey del mundo. Y este año se está armando un premio gigante, espectacular. Me contaron ayer que estuvieron probando el menú y me dijeron que es el más rico que han probado en muchos años. Van a haber muchos invitados”, siguió del Moro.

La fiesta de los premios Martín Fierro será el próximo domingo 9 de julio

Y por último, adelantó una perlita que podrán disfrutar quienes estén invitados a la celebración. “El postre va a ser en lata. Lo van a presentar en una lata y viene con un martillo. Vos martillás la lata y descubrís tu postre. ¡El postre en lata va a ser el hit del Martín Fierro! Espero que sea rico”, cerró Santiago.

Luego de emitir la entrevista, en el piso de Intrusos contaron que la fiesta tendrá 500 invitados y que recién en las últimas horas comenzaron a convocar “a otras figuras del canal”. “Es verdad que hablaron con Susana pero hay que ver que pasa, porque ella iba a abrir la fiesta con Marley. Ahora es Santi el conductor y van a hablar de nuevo con ella”, contó Laura Ubfal. La periodista también contó que “Wanda tiene un tema y es que ese fin de semana, el viernes 7, terminaría Masterchef. Y ella está desesperada por irse de vacaciones. Yo creo que va a estar porque la quieren para una terna. Pero por ahora no la llamaron”.

