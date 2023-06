El desesperado pedido de L-Gante a su abogado desde su detención

L-Gante fue trasladado a la DDI de Quilmes (RS Fotos/Grosby Group)

Elián Valenzuela -popularmente conocido por su nombre artístico, L-Gante- continúa detenido en la DDI de Quilmes tras haber sido denunciado por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de armas. Desde allí, el músico se comunica con su entorno a través de manuscritos que ellos mismos difunden con la intención de que se hagan públicos.

La última carta que escribió el cantante de cumbia 420 fue destinada a su abogado, Alejandro Cipolla, a quien le hizo un desesperado y contundente pedido. Se trata de una hoja que tiene algunas palabras tachadas, como si se hubiera arrepentido. Primero, escribió con la lapicera y reforzando cada letra de manera tal que quedara más gruesa. “Me siento un preso político mediático”, indicó L-Gante que firmó aquel mensaje con su firma, como si fuera un autógrafo, y le agregó su ubicación: celda 4.

En tanto, antes de entregar el manuscrito, tomó un marcador negro, tachó las primeras dos palabras, y agregó otra con lapicera, quedando un mensaje final: “Como un preso político mediático”.

Por otro lado, y con el mismo marcador que había tachado la primera parte, le dejó el contundente mensaje a su abogado: “Cipolla, sácame, ja”. En tanto, quien replicó la carta del músico en sus redes sociales, agregó: “Esperamos la libertad” y sumó su cuenta oficial de Instagram, desde la cual días atrás lanzó “El día más feliz”, su canción autobiográfica. “Es mi tema más sincero”, sostuvo al respecto.

El desesperado pedido de L-Gante a su abogado, Alejandro Cipolla

El domingo, el músico también se había expresado a través de la misma vía. “Si no salgo ganando prefiero no salir. Diego Crónica, tenés razón. Para muchos soy más que un grano”, puso en una una primera hoja con su firma. Luego, en otra, agregó: “Me encanta escuchar a Sigal en vivo. Jaja. Tiene menos chamu. Jajaja. Los turros te dan vuelta la tortilla”. Finalmente, el músico escribió: “Gracias el aguante. Yo toy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420. Celda 4″.

En las últimas horas, su abogado reiteró la solicitud del pedido de libertad de su cliente, luego de que se difundiera un video del denunciante subiendo al auto del músico. “Ya presentado, esperamos que el Juez de Garantía, el Dr. Castro, otorgue la inmediata libertad de Elián”, escribió Cipolla en sus redes sociales y, en otro posteo, lamentó las amenazas que el abogado del denunciante sostiene que recibió.

“Esta defensa no apoya amenazas a colegas que están ejerciendo su labor profesional ni a persona alguna. Asimismo, no es responsabilidad de esta parte cómo trata de endilgar la contra parte, si ellos se exponen en medio se convierten en personas públicas, si la gente opina sobre ellos o su labor excede a esta parte letrada, ya que hay otros abogados que patrocinan denuncias contra L-Gante, que no se encuentra dando entrevistas”, consideró Cipolla.

Así mismo, sobre el video en el que aparece el denunciante subiendo al vehículo del músico, el abogado escribió: “¿Dónde se ve a L-Gante obligando a subir a punta de arma? Justicia corrupta”.

L-Gante y su mamá, Claudia Valenzuela

El viernes, Claudia Valenzuela, la madre del músico, estuvo como invitada en Polémica en el Bar y dio detalles de cómo son los días de detención de su hijo. “Estos días los pasé en fiscalía haciéndole el aguante. Yo estoy como toda mamá que está afrontando una situación así su hijo y tiene que estar bien, fuerte. Por momentos flaqueás, pero después te secás las lágrimas”.

Por su parte, explicó por qué no había podido ver a su hijo, a pesar de que el muchacho no está incomunicado. “Los días de visita son los martes y jueves y ayer cuando volvió (por el jueves, tras declarar) ya era tarde y no se podía... Ahora tenemos que esperar”, dijo y aclaró: “Estamos todos ahí y él sabe que estamos todos... Los chicos ya se acomodaron. Tienen su camioneta y desde afuera le están haciendo todo el aguante y yo voy a estar en la zona. O sea, que con eso a él también le da cierta tranquilidad”.

Claudia aseguró que, en las cartas que le hizo llegar su hijo, le pidió que se quedara tranquila, ya que él mismo lo estaba y sabía que esto “ya va a pasar”. Y se sinceró: “A él le sirven estos días que está solo ahí, porque siempre estaba con gente alrededor”.

