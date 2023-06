Cómo es la relación entre Mauro Icardi y Maxi López: las revelaciones del confidente de Wanda Nara

Kennys Palacios hablo de Wanda Nara y Mauro Icardi

En noviembre último se volvieron a encontrar después de 9 años. Las imágenes que mostraban al exmatrimonio de Wanda Nara y Maxi López acompañado de sus hijos sorprendió teniendo en cuenta la mediatización de los enfrentamientos, máxime si se encuadra esa imagen en la separación no menos escandalosa entre la empresaria y el futbolista Mauro Icardi.

Todo surgió a partir de una foto compartida por Valentino López, en la que se mostraba juntos a Wanda, Maxi y los tres hijos que tienen en común. El debut del hijo mayor en el Galatasaray consiguió que su padre viaje a Estambul y eso propició una foto familiar después de varios años de enfrentamientos. La imagen fue replicada por la propia Wanda y muestra a todos los hijos de la mediática, incluidas las nenas que tuvo con Mauro, junto a Maxi.

El exfutbolista también viajó a la Argentina en abril último, con la intención de reencontrarse con sus tres hijos que actualmente están viviendo en Buenos Aires junto a su madre, mientras ella está cumpliendo con compromisos laborales en la conducción de MasterChef, por Telefe. Y otra vez volvieron a sorprender imágenes de todos juntos, una noche en un exclusivo restaurante de Palermo.

Maxi estaba sentado con Valentino, Constantino y Benedicto cuando llegó Wanda con algunos de sus colaboradores a una parrilla ubicada en Humboldt y Gorriti. Según mostraron en vivo en LAM, la conductora se acercó hasta la mesa y se quedó sentada allí para compartir el resto de la velada. Al terminar, el primero en salir fue el exfutbolista quien fue abordado por la prensa y realizó algunas declaraciones. Su prioridad fue aclarar que el encuentro no estaba pautado sino que se dio de manera casual.

Además, indicó que fue su hijo mayor, Valentino, quien había elegido el restaurante. “Nos sentamos a comer juntos porque estábamos con los chicos”, sintetizó sin querer dar mayores precisiones sobre el encuentro con su exmujer y actual pareja de Mauro Icardi. “Tuvimos otras comidas que compartimos con los chicos”, agregó sobre las situaciones cotidianas que viven como padres separados.

Wanda Nara y Maxi López cenaron junto a sus hijos en un restaurante porteño

“¿Es posible que esté Mauro algún día?”, quiso saber uno de los cronistas. “No, no me preguntes. Nos sentamos por los chicos, porque es normal. Está la mamá, soy el papá y Mauro se sentará con ella y con sus nenas (por Francesca e Isabella, las hijas de Wanda e Icardi)”, quiso descomprimir la situación y evitar hacer referencia a quien fuera su amigo y compañero de club en Italia cuando él estaba casado con Wanda.

“¿Aceptarías compartir la mesa con Mauro?”, insistieron sobre el jugador que actualmente se encuentra en Estambul (Turquía), jugando en el club Galatasaray. “Es que no la organicé yo”, repitió el exfutbolista y agregó, para despejar dudas: “Y no creo que la vaya a organizar”.

Por su parte, enfatizó: “Yo quiero comer con mis chicos, que no los veo hace un tiempo. No los invité yo, llegaron ellos”, dijo sobre Nara y su entorno. Y entonces, los cronistas le plantearon cuál sería su reacción ante una situación hipotética: “Wanda te dice: ‘Vengo con los chicos, volví, vengo con Icardi’. ¿Qué le decís?”. “Que vayan a comer a dónde quieran”, respondió sin dar más vueltas Maxi López, expresando que no tiene ningún tipo de interés en compartir una velada como una familia ensamblada. El exfutbolista, en tanto, está en pareja con Daniela Christiansson y en marzo pasado se convirtieron en padres de su primera hija, Elle.

En medio de este panorama, quien habló en las últimas horas del tema fue Kennys Palacios, estilista y confidente de la conductora y empresaria, quien recordó que primero comenzó a trabajar con Zaira Nara y que luego conoció a su hermana. “Wanda al poco tiempo se fue a vivir afuera con Maxi y ahí ya comenzamos a entablar una relación, aseguró en declaraciones a LAM. Consultado por Ángel de Brito sobre sus preferencias por Maxi o por Mauro, Kennys aseguró que sobre este último: “Aunque la relación está muy bien con Maxi, cuando me lo cruzo nos saludamos, no tengo nada”.

Respecto de la forma en que suceden los encuentros entre Mauro y Maxi, afirmó: “Se han encontrado un par de veces, pero no ha pasado absolutamente nada. Se saludan y nada”, cerró.

