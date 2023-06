La sorpresiva reflexión de Agustín de Gran Hermano al hablar de su relación con Marcos: “No lo necesito”

Agustín habló de su relación con Marcos y por qué no se muestran juntos .

La famosa frase: “Marcos, Marcos”, será un meme que quedará para la historia ya que los usuarios nunca olvidarán el día que Agustín Guardis regresó a la casa de Gran Hermano e ignorando al resto de los concursantes corrió a los brazos de su amigo salteño para reencontrarse dentro del reality.

Es que la relación entre Frodo y Marcos Ginocchio fue muy positiva y en más de una oportunidad ambos se ocuparon de decir que eran hermanos y que estaban muy felices de la amistad que habían formado. Aunque la cosa cambió cuando el campeón del ciclo salió de la casa. Nunca más volvieron a mostrarse juntos, ni en eventos ni en redes sociales. Y si bien compartieron lugares en común, no demostraron esa complicidad que existía dentro de la casa.

Ante este sorpresivo desenlace que parece haber tenido el vínculo, al menos a simple vista y sumando el perfil bajo que mantiene “El Primo” con cuestiones de índole personal, fue Agustín quien en su canal de Twitch, rompió el silencio y habló del tema: “Estoy cansado de que me pregunten por Marcos. Es una de las cosas que me rompe las pelotas. Yo a mi amigo lo quiero mucho y estoy odiado de que me pregunten por él todo el tiempo”, comenzó diciendo el exparticipante

“Marcos es mi amigo y va a seguir siéndolo. Yo me niego a sacarme una foto con Marcos porque yo justamente no soy como otros giles que son los amigos del campeón que necesitan algo de él, yo no necesito nada de Marcos”, enfatizó indignado Agustín, y agregó: “Va a ser la última vez que hable de mi amigo acá y en cualquier lugar”.

Por su parte, el joven que ahora streemea desde su casa, explicó: “A mí, traerlo acá a Marcos, no mejora mi laburo, no hace que mi Twitch ande mejor. No lo necesito porque laburo de otra cosa y a mí me va bien acá. Sacarme una foto con Marcos no hace que tenga más seguidores en Instagram, y lo que yo hablo con él en privado es mi relación, y es mía”.

El reencuentro de Agustín y Marcos dentro de la casa de Gran Hermano

Por su parte, cerró: “Hay un montón de giles de haters y de otras comunidades que lo hacen ahora. No me lo hagan ustedes, no me rompan las pe… con mi amigo. Quédense tranquilos”. Aunque cabe destacar que en las últimas horas Ángel de Brito contó al aire de LAM que el vínculo no estaría nada bien entre ambos.

“A mí acá me dijeron: ‘Marcos no quiere’ (verlo). Cada vez que viene de Salta llama a todos sus compañeros de ‘Fuera de joda’ (Nacho Castañares, Lucila Villar, Julieta Poggio y Daniela Celis), los chicos del streaming y se junta’”, aseguró el conductor quien afirmó que la información le llegó por parte del entorno del salteño. En tanto, De Brito cerró: “De hecho fue al cumpleaños de ‘Pestañela’ también que no era tan amigo y Frodo no estuvo invitado. Algo pasó”.

Marcos tras su participación en el reality tiene un gran presente profesional, seguirá su carrera como modelo, es la cara de la marca de indumentaria HyM en Uruguay y se filtró la información de que Cris Morena lo quiere como protagonista de su nueva ficción Margarita, la cual será una continuación del innegable éxito Floricienta y se emitirá por HBO.

Seguir leyendo: