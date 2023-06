El look de los famosos en el estreno de Plagio, la nueva obra de José María Muscari

Adabel Guerrero, Gabo Usandivaras, Daniela Cardone y Noelia Marzol disfrutaron de Plagio (RS Fotos)

Este lunes por la noche, diversas figuras del espectáculo disfrutaron de Plagio, cuatro versiones del mismo amor es una propuesta innovadora que se presenta en el teatro Regina. La comedia dramática, escrita por Mariela Asensio y José María Muscari, es protagonizada por Inés Estevez, Malena Solda, Esther Goris, Nicolás Riera, César Bordón, Thelma Fardín, Diego Ramos y Nicolás Pauls.

Adabel Guerrero, Gabo Usandivaras, Daniela Cardone, Noelia Marzol, Gerardo Romano, Iliana Calabró, Sabrina Carballo y Celeste Muriega fueron invitados a ver esta propuesta teatral que muestra cuatro diferentes historias de amor. Según el día de la función se puede ver la diferencia que se da en una relación amorosa entre mujeres, un vínculo sentimental entre hombres y un romance entre personas de diferente edad.

También asistieron al espectáculo en el que hay pasión, sexo, escenas jugadas, romanticismo y también mucho humor Daniel Gómez Rinaldi, Coti Romero, Alexis El Conejo Quiroga, Roly Serrano, Anabel Cherubito, Ernestina Pais, Mariana Genesio Peña, Nara Ferragut, Esteban Prol, Flor Marcasoli, Cachete Sierra y Mirta Wons, entre otros famosos.

Celeste Muriega

Iliana Calabró fue acompañada por su nueva pareja, Luis, un empresario marmolero de bajo perfil que conoció a través de amigos en común. La primera vez que se mostraron en público fue en el reestreno de Perdidamente, la comedia que la actriz realiza junto a Leonor Benedetto, Emilia Mazer, Mirta Wons y Ana María Picchio en el Multiteatro Comafi.

“Es súper compañero, estamos muy felices porque parece que nos conocemos de otra vida”, explicó a Teleshow sobre esta relación amorosa que empezó después de Semana Santa cuando compartieron una salida con amigos y ella sintió un flechazo inmediato. “Desde que nos conocimos, no nos separamos más”, reconoció, muy emocionada.

Iliana admitió que no estaba en la búsqueda de un nuevo amor en su vida, sin embargo todo se fue dando de manera natural. “Hace rato que mis amigos me lo querían presentar a Luis, pero yo estaba tan bien sola, disfrutando de mi familia que no me quería complicar la vida”, señaló a corazón abierto

Iliana Calabró y su nueva pareja, Luis

En cada función, una dupla de actores interpretan una historia que es la misma pero tiene diferentes versiones: un candidato a presidente/a (personaje interpretado por Estévez, Goris, Bordón, Ramos) con una familia tradicional que tiene como amante a su asesor/a (Pauls, Fardin, Riera y Solda). En la trama se transita por diferentes sensaciones, emociones y situaciones.

El productor y director teatral Muscari apuesta a una obra diferente una vez más, para incomodar y motivar. El objetivo es que el público se quede pensando y se cuestione su manera de relacionarse con los demás. “¿Qué amamos cuándo amamos?, ¿uno ama más que el otro?”: estas son algunas de las preguntas que podrían llegar a surgir tras ver la obra.

Con nueve funciones semanales, Plagio llegó a la cartelera porteña de la mano de Paola Luttini para Pronoia Producciones. Las entradas están a la venta en boletería del teatro o a través de la página web de Plateanet. Los precios varían desde los $3900 hasta los $5900. Además los espectadores pueden adquirir un pase con descuento para ver todas las versiones.

Gerardo Romano

Daniel Gómez Rinaldi

Roly Serrano

Anabel Cherubito

Ernestina Pais

Mariana Genesio Peña

Nara Ferragut y su marido

El Pato Galván

Esteban Prol y Flor Marcasoli

Mirta Wons

Adabel Guerrero y su pareja

Cachete Sierra

Coti Romero y el Conejo Quiroga (RS Fotos)

