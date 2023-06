Rusherking habló del reencuentro laboral con María Becerra y contó cómo fue la charla previa que tuvieron

Rusherking habló de la charla que tuvo con María Becerra

Rusherking y María Becerra decidieron volver a grabar una canción juntos con Los de Espacio, luego de un año y medio de su separación en malos términos entre rumores de infidelidades y peleas. El cantante habló del reencuentro con su expareja en una entrevista con Red Flag, el programa que conduce Grego Rossello en Luzu TV.

“Se dio todo muy natural. Todos estuvimos de acuerdo, ella y yo, yo y ella, de hacer la canción juntos”, aseguró el artista. “Fue un tema que hablamos, porque, como se sabe, nosotros terminamos medio mal la relación. Son cosas de wachines, de inmaduros. Pero pasó el tiempo, hablamos y tenemos la mejor”, agregó el ex de La China Suárez.

Además explicó: “Hablamos para hacer la canción y los dos estamos felices de que hayamos podido compartir, a pesar de todo lo que pasó, un hecho histórico. Compartir de nuevo con los pibes para nosotros es genial”. Luego, el conductor celebró que pudieron dejar atrás las peleas y trabajar con “respeto” ya que María ahora está en pareja con J Rei.

Rossello le consultó sobre las especulaciones que se hicieron en los medios al verlos grabar juntos otra vez: “Entendías también que había algo a favor en el tema, lo del morbo amarillista. Porque se habló mucho del tema, pero también de que ustedes dos estaban en el mismo lugar”.

“Es el morbo de la gente. Desde un primer momento sabíamos que iba a pasar eso y dijimos ‘vamos a aceptarlo, es así’. Pero la realidad es que el enfoque nuestro está en la canción y en que nos hayamos juntado Los del Espacio de nuevo”, respondió Rusher. Por último, enfatizó: “No queríamos que la noticia esté con el enfoque amarillista de María y Rusher volvieron a hacer una canción juntos. Nuestro enfoque fue ‘vamos a hacer una canción Los del espacio’”.

La semana pasada, Los del Espacio anunciaron una nueva colaboración que generó revuelo entre sus seguidores. Todo comenzó tras la confirmación de una colaboración entre Duki y María Becerra, que generó expectativa entre los fanáticos que no dejaron de promocionarla. Pero todo no terminaría ahí, ya que después de que se confirmara la colaboración, Tiago PZK y FMK se refirieron a una colaboración en otro tema, e incluso Rusherking afirmó que iban a lanzar un nuevo single.

Los del Espacio

Los del Espacio durante un largo tiempo compartieron la misma casa y vivencias. Y además de impulsar sus respectivas carreras solistas, no dejaron de lado a quienes con ellos estuvieron, como se puede ver en las diferentes colaboraciones, e incluso siendo parte de uno de los temas más recordados del género, “Además de mí”, en el que grabaron todos juntos.

“Los del Espacio no volvieron. ¡Nunca nos fuimos! El 1/6 a las 21hs seguimos haciendo historia”, expresó FMK a través de sus redes sociales. En el mismo sentido se expresaron todos los involucrados en el tema, compartiendo en sus perfiles de Instagram en mismo texto y el mismo recorte de video.

Es en medio de este panorama que J Rei subió una foto a sus redes sociales donde se los puede ver transitando en un auto, y en un parate del camino realizando un corazón con sus manos, mientras de fondo suena Darkiel Ft. Cosculluela & Plan B con una letra que reza: “Tu eres la luz que me ilumina si otra vez me descamino. El motor que hace que nunca se tranque este molino. Por qué dando vueltas es que yo he llegado a dónde estoy, así que pide mil estrellas que en las manos te las doy”.

