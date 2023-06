Emanuel Ortega sorprendió a Julieta Prandi en el baño: “¿Por qué había guitarras?”

Emanuel Ortega sorprendió a Julieta Prandi

Desde que se oficializó el romance entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, allá por el mes de septiembre del 2020, el músico y la modelo no dejaron de declararse su amor a través de las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, el intérprete de “A escondidas” sorprendió a sus seguidores con una publicación muy especial que, además, tenía un mensaje enigmático.

“Hoy todos somos pseudo fotógraf@s. Yo entré a mi baño sin golpear y...¿Por qué había guitarras en el baño? Esa es otra historia...”, escribió el hijo de Palito Ortega en una publicación de su cuenta de Instagram, en la que agregó dos imágenes de su novia sentada en el inodoro y rodeada de instrumentos de cuerdas.

El posteo de Emanuel Ortega

El posteo, rápidamente, se llenó de mensajes positivos y de los otros. Así que, para evitar malos entendidos, el músico decidió borrar la frase que decía “yo entré a mi baño sin golpear” y cerró los comentarios del público. Pero estaba más que claro que las palabras de Emanuel no eran literales y que se trataba de una producción fotográfica que, seguramente, tendrá como correlato algún trabajo artístico.

De hecho, la misma Prandi compartió la publicación en sus historias y agregó una frase que da cuenta de la complicidad de ambos. “La risa que nos alimenta todos los días”, escribió la modelo junto a un emojie de una carita sonriente y tapándose la boca.

La historia que compartió Julieta Prandi

A principios de mayo, Prandi había sido noticia luego de que se elevara a juicio oral la causa por abuso sexual y violencia que impulsa contra su exmarido, Claudio Contardi, desde el año 2019. La modelo y el padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco, estuvieron en pareja durante una década, hasta que ella se vio obligada a abandonar el hogar conyugal.

“Hace más de un año que hice la denuncia y estaba esperando la resolución. Primero, el fiscal pidió la elevación a juicio. Después me hicieron una pericia oficial, él (Contardi) se negó. La perito dijo que yo no estaba mintiendo. Avala lo que yo estaba diciendo, que había padecido todo tipo de violencia y abuso”, había asegurado Julieta.

Y luego señaló: “El juez pidió la elevación a juicio, aunque hubo muchas apelaciones de su lado. En diciembre, le entregaron mi causa a la Cámara para que decidan. Durante la feria de febrero me citaron a declarar. La Cámara rechazó la apelación (de Contardi) y ahora hay que esperar que el juzgado decida la fecha”. Sin embargo, aunque reconoció que la elevación a juicio era una buena noticia, la modelo se mostró impaciente por “cerrar ese capítulo” de su vida. “La espera es tediosa y angustiante, es revictimizarme, soportar un montón de cosas, mientras tanto cuido a mis hijos sola”, explicó Prandi sobre los largos tiempos que tienen los procesos judiciales en nuestro país.

Cabe recordar que, en octubre del año pasado, se conoció el informe del perito de parte que le realizó a Julieta el psiquiatra Rafael Herrera Milano ante la Justicia. Teleshow tuvo acceso a este documento en el que se asegura que la modelo presenta “acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional” y que además destaca “sentir culpa por no haber podido proteger a sus hijos del padecimiento que les generó su padre biológico”. A su vez, asegura que ella tiene “recuerdos traumáticos que no puede sacar de su cabeza y que le ‘aparecen de manera incontrolable’ de violencia física, psíquica y sexual padecida en numerosas oportunidades a expensas de ser ‘manipulada y forzada’ por su ex marido”.

Seguir leyendo: