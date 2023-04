El gato muerto que estaba vivo, el hombre más hermoso que vio en su vida y otras 31 respuestas de Daniela Cardone

Daniela Cardone

1. Cuando eras chica querías ser…

—Modelo y actriz. Me encerraba en la habitación a jugar con las muñecas y hablaban todas porque hacía siete voces distintas. Las amigas que tomaban el té con mi abuela, la Noni, preguntaban: “¿Con quién está Daniela? Que hay tantas voces que salen”. También jugaba con autos de carrera.

2. En séptimo grado te apodaron la Pantera Rosa porque…

—Me encantaba andar de jogging, era flaquita y alta.

3. Podrías asesorar una película sobre dinosaurios…

—De chica ayudaba a mi mamá en las visitas guiadas en el museo municipal de Valcheta y hablaba de los tiranosaurios, repetía todo lo que ella explicaba a los turistas. Amo los fósiles, los dinosaurios. Hoy el lugar lleva su nombre, María Inés Kopp y mi hermana, Romina, sigue con su legado.

4. El olor a aserrín es olor a familia….

—Mis abuelos vinieron de Italia y pusieron en Patagones una mueblería. Había montañas de aserrín y me encantaba tirarme ahí. De grande además me enteré que también tenían una funeraria, mi abuelo hacía algunos ataúdes, y mi abuela bordaba todo lo que llevaba dentro el cajón.

5. Trabajando como despachante en el aeropuerto de Neuquén, una señora fue a buscar a su gato y…

—Mis compañeros me avisaron que estaba muerto. “Se congeló en la cabina, no sé”, trató de explicar uno. Le pedí a la mujer que aguardara mientras, desesperados, salimos a buscar uno de esos gatos salvajes que andaban siempre por el lugar para reemplazarlo. Agarramos uno del mismo color, vuelvo y le anuncio: “acá está su gatito”. Al verlo se larga a llorar, “Este no es mi gato, este está vivo y no embalsamado como el mío”. Mientras le pedía mil disculpas, mis compañeros salieron a buscar al que creían muerto y habían tirado a la basura. Lo encontraron y se lo devolvimos a la afligida señora.

6. Que te pregunten por el beso con Luis Miguel, la inolvidable pasión con Carlos Moyá o el touch con Juan Manuel Rifle Varela…

—Fue hace mucho tiempo lo que pasó con estos tres bombones. Me mato de risa. ¡Adiós!

7. Soñabas con conocerlo pero te decepcionó…

—Uno generalmente tiende a idealizar todo, a crearlo en su propia mente, y después cuando lo ves te desilusiona. Me pasó con viajes o lugares que conocí, pero no tanto con las personas. Egipto, es maravilloso. Fui dos veces y recorrí casi todo, pero el acoso de los vendedores para que compres algo es tremendo, no te dejan disfrutar de las pirámides, hasta que comprás algo. En El Cairo te dicen muchos piropos, aunque hay mucha policía tenés que estar atenta y tapada total. Es intenso y asombroso. Quedé impactada.

8. El hombre más hermoso que viste…

—Javier Bardem. Yo vivía en Malasaña y una noche volviendo con unos amigos, me lo encuentro en una esquina ¡vomitando! Me quedé como 15 minutos mirándolo. Hay que ser lindo ¿eh? En una situación que en general te da asco, él era una bomba atómica.

9. La mujer que más te impactó por su belleza…

—Hay muchas, muchísimas. De la Argentina, la Alfano ha sido siempre la más hermosa.

10. En tu cartera nunca falta…

—Gotitas para los ojos porque me los operé y ahora veo perfecto. Pañuelos descartables, brillo, lápiz labial, cepillo de dientes, el teléfono y mi perfumito que nunca digo la marca porque no quiero que me copien (risas).

11. Se tenía que decir y se dijo: la minifalda es muy sensual…

—Depende las gambas que tengas. Son cómodas, pero tenés que estar divina. A mí me gustan, sobre todo si tenés lindos tobillos y lindas rodillas, como yo.

12. Lo más increíble que alguien hizo para seducirte…

—La verdad, que no hay nada, nadie hizo nada increíble. Creo que yo he hecho más cosas increíbles para seducir. Una vez me aparecí de sorpresa en el lugar que sabía que él hombre que me gustaba estaría en ese momento. Hasta que terminó de jugar nunca se enteró que lo estaba observando. O sea hice variooooos kilómetros para verlo y de sorpresa. Casi se infarta. Si Mahoma no viene a la montaña, la montaña va a Mahoma. Obvio.

13. El día que nació tu hija Brenda era tan rubia…

—Y hermosa con sus enormes ojos azules que pensé que me la habían cambiado. Esos genes le vinieron de mi mamá, si salíamos las tres le preguntaban si había tenido otra hija.

14. La última vez que tuviste intimidad con alguien fue…

—No tengo memoria, soy modelo y no lo recuerdo (risas).

15. Un hábito ajeno que te pone de mal humor…

—El desorden. Soy extremadamente ordenada, detallista, prolija.

16. De los hombres lo primero que te impacta…

—Los ojos, la mirada, aunque quizás después cuando habla te querés matar. En este momento y de todo eso, paso. No hay nadie que me dé vuelta.

17. Tus noches como DJ….

—Después de la pandemia toqué una sola vez. Lo abandoné, me encanta la música porque es soñadora y soy muy soñadora, sin embargo ya no quiero acostarme tan tarde. Si salgo, prefiero disfrutar un rato, escuchar música pero no ir a trabajar.

18. Tu pasión por los gatos comenzó…

—Mi madre era muy rubia y blanca, cuando falleció los gatos persa me la recordaban. Así llegué hasta, Matute, lo vi y morí de amor. Esos ojos azules reflejaban su imagen. Después me pregunté, ¿por qué si tengo un gato blanco no tengo otro negro? Y seguí, apareció Garfield en mi vida, que hoy pesa 13 kilos, y tiene 13 años. Después vi un birmano que es Keira. Hoy en día convivo con seis gatos vivos y cuatro embalsamados, o sea, diez ángeles maravillosos. Duermen conmigo o sin mí. Monté un búnker con sus casitas. Son ángeles y tengo que estar muy pendiente, tal es así que no viajo porque no los puedo dejar más de tres días y no me atrevo a que se queden solos. Es mucho cuidado pero sé que los necesito. Si viajo me voy con todos, tipo la familia Telerín.

19. Pocos lo saben pero tenés pasión por…

—Las plantas. Amo el verde, las plantas, los pájaros, los insectos. Hago terapia con ellos, me descargo, les hablo, me comunico. Ando mucho, me trepo a los árboles, si veo un pajarito que se cayó de su nido lo vuelvo a poner. Estoy muy pendiente de la poca naturaleza que nos queda porque día a día todo está más contaminado.

20. En un reality en España…

—Pasé 43 días sin comer. Fue el primero de supervivencia. De un helicóptero nos tiraron al mar, fuimos nadando hasta una isla en un pedazo de balsa. Llegamos y teníamos que vivir en una cueva de rocas enormes y hecha con hojas de palmera. El primer día veo una araña mono alucinante -una tarántula de unos 15 centímetros- que nunca había visto, le hablaba, ella se iba a su cueva, nunca le tuve miedo. Cuando desarmamos la cueva me di cuenta que ella durmió siempre al lado mío. Para sobrevivir y cuando hay hambre aprendés de todo. Metida en el mar supe que se podían comer las algas verdes, pero las rojas no porque eran venenosas. Un día en una de las pruebas nos ganamos una gallina, estábamos todos muertos de hambre, pero no dejé a nadie que se la comiera. Decían, “vamos a hacer sopa, decían, comé” pero yo respondía “a nadie se le ocurra tocarla”. Desarrollé una conexión profunda con los animales. Mi madre me había aconsejado “te vas a cruzar con víboras, con arañas, con muchos animales, lo único que te pido es que los respetes y que no te asustes. Simplemente cambiá de dirección”. Le hice caso, enfrenté víboras que levantaron la cabecita y jamás me atacaron ni víboras, ni arañas ni otros animales y además… salvé a la galina.

21. En el jardín de tu casa hay una colección de…

—Siete elefantes de calesita antiguos. Compré uno en un anticuario y pedí que me avisaran si entraban más. Fui armando la colección, los pinté. Por lo que me dijeron algunos formaron parte del Italpark.

22. El paso del tiempo…

—Es maravilloso porque uno va teniendo mucha más seguridad. Me importa nada el qué dirán y si se molestan o critican, me río o directamente bloqueo. No pierdo un segundo con algo que me produce mala energía, vivo mi mundo muy conectada con la realidad y a la vez en mi mundo propio.

23. Si sumamos todos los pasos que diste en la pasarela la distancia recorrida sería…

—Tres o cuatro veces la vuelta al mundo por lo menos. Por eso, las modelos tenemos las piernas que tenemos, tanto caminar nos sacan unas gambas maravillosas, por algo es lo que más me gusta de mi cuerpo.

24. Usás el pelo corto…

—Mi pelo es con rulos, ondas grandes y de chica se me enredaba todo. La Noni, mi abuela, para que no sufra cuando me peinaban, me cortaba el pelo. Cuando iba al cine en Viedma y Patagones me decían, “che nenito, el baño de varones queda para allá, te estás equivocando”. Soy una nena, le decía yo y me enojaba, pero no me importaba porque estaba re cómoda, con el pelo corto. Cuando vine a Buenos Aires tenía el pelo más largo y Giordano me rapó de nuevo. Ricardo Piñero me rechazó tres veces porque “no se usa, es muy masculino”. Hasta que me aceptó. Fui la primera que salió en los desfiles con el pelo corto. Las otras modelos de pelo largo, dos horas peinándose, ruleros, todo. Yo llegaba y me ponía un poco de gel, me lo mojaban, raya al costado y chau. ¡Era Gardel!

25. Hacerte las lolas en los 90 y después ser pionera en tatuarte implicó…

—Después de dar de mamar no me gustaban como me habían quedado las lolas, así que cuando me las hice estaba feliz. Cuando me tatué me bajaron de algunos desfiles, pero a mí me gustaban y no me importaba. Siempre fui lanzada y muy criticada, pero me acostumbré a que hablen porque a la larga… me imitan.

26. Con Gonzalo Heredia al principio…

—Como era una madre celosa, costó. Llevó tiempo conocernos pero ahora lo adoro. Me ha dado dos nietos maravillosos, es un gran actor, un gran padre, estoy muy orgullosa de él. Brenda está muy bien acompañada, y estoy feliz por ella. Gonzalo es una persona muy culta. La verdad, me encanta.

27. Un momento que pensaste “tierra tragame”….

—En un desfile de alta costura, no hice tiempo a sacarme las medias enteras y me puse arriba las que llevan portaliga. En la pasarela iba dando vueltas cuando veo a Ethel Brero muerta de risa y la gente que miraba mis rodillas. Se me habían caído las medias y quedaron tipo bucanera con un vestido divino de alta costura. Papelón.

28. Teté Coustarot…

—Es mi madrina. Cuando trabajaba de despachante en el aeropuerto de Neuquén, me la cruzaba a ella, tan hermosa y un día le dije que cuando fuera a Buenos Aires la iría ver. Así lo hice, la busqué en Telefe y me mandó a Giordano. Los dos fueron mis padrinos en los inicios de la carrera de modelo. Una mujer admirable es Teté.

29. Ser la primera modelo en trabajar en teatro de revista…

—Me criticaron mucho porque pasé de las pasarelas a protagonizar teatro con Nito Artaza. Era la figura principal, pero no me perdonaron ser modelo vedete. Me bajaron de desfiles y no me importaba porque me encantaba. Los años siguientes vinieron las modelos vedetes y los mismos que decían “ayyy qué divinas” a mí me habían dado con todo, pero todo eso me hizo más fuerte.

30. Te definís como una guerrera porque…

—Soy Aries Dragón, una superviviente, una guerrera. Tengo la fuerza de un varón y la de una mujer. Me gustan los desafíos, siempre me estoy probando, soy cero competitiva con los demás pero conmigo sí. Multifacética. Voy adelante con todo, actúo antes de pensar y soy modelo (risas).

31. Lo más lindo que te pueden decir…

—Me gusta que me traten bien, que me sonrían, pero cuando me dicen que soy auténtica, eso me mata, me encanta, porque ya sabés por dónde voy y lo que soy.

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—La palabra democracia por suerte existe. 40 años y todavía faltan muchos cambios pero bueno siempre por algo se empieza y todo es a largo tiempo. Cambian las modas, los sentires, los razonamientos, los pesares, todo, pero la democracia es una palabra absoluta.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Creo que nunca voy a llegar a ser grande. Todos los días me sorprendo más de cosas, sonrío con más facilidad, disfruto más el estar viva. El día que llegás a ser grande es porque estás aburrida de vivir. Siempre voy a ser una niña, todavía estoy creciendo.

