Facundo Arana negó estar en crisis con María Susini: “Es la mujer de mi vida”

Facundo Arana y María Susini (Instagram)

En tiempos en los que la vida entera parece girar en torno a las redes sociales, un simple gesto virtual puede desembocar en todo tipo de especulaciones. Y algo así pasó en las últimas horas, cuando los usuarios detectaron que María Susini había dejado de seguir en Instagram a Facundo Arana, dando lugar a versiones que hablaban de una crisis de pareja e, incluso, de una separación.

Sin embargo, en diálogo con Teleshow, el protagonista de Los 39 escalones y En el aire se mostró totalmente desconcertado con esta situación. “Que yo la haya dejado de seguir es imposible, porque además la estuve arrobando en un montón de historias. Pero que ella me haya dejado de seguir a mí puede ser, porque no sabe manejar las redes y siempre toca algo mal”, explicó el actor.

Y luego dejó en claro que tanto la modelo como él son de los años ‘70, con lo cual no están pendientes de lo que pasa en estas aplicaciones sino de lo que viven en la realidad. “A mí me podrían inventar romances con un montón de gente a la que le doy like y, por ahí, hay personas a las que realmente quiero y no las sigo en las redes. Pero lo importante es que con María está todo más que bien. No estamos distanciados ni separados. Ella es la mujer de mi vida y lo va a seguir siendo”, remarcó Arana.

La encargada de dar a conocer el detalle de que Susini no estaba siguiendo a Facundo fue Pochi de la cuenta Gossipeame quien se preguntó: “¿Esto siempre fue así?”. Pero lo cierto es que, minutos después de que Arana fuera alertado de este detalle y se lo comunicara a María, la modelo volvió a seguirlo dejando en claro se se trataba solo de un error involuntario y no de un indicio de ruptura.

Arana y Susini junto a sus hijos, India, Yaco y Moro (Instagram)

“Hace diez minutos estuve hablando con María como media hora, porque ella está de vacaciones en Estados Unidos con los chicos y yo estoy en Mar del Plata. Y está todo más que bien”, concluyó el actor. Y contó que su esposa se tomó unos días de descanso junto a India, Yaco y Moro, mientras él que por razones de trabajo no podía viajar tanto tiempo, aprovechó para ir a La Feliz donde tienen una casa alquilada durante todo el año que necesita mantenimiento.

Facundo conoció a Susini en el año 2007 y, según testigos del encuentro, lo suyo fue amor a primera vista. Los presentó un amigo en común que aseguraba que eran “el uno para el otro”. Y no se equivocó. Al poco tiempo, comenzaron la convivencia. En mayo del año siguiente, nació su primera hija. Y, en octubre del 2009, llegaron los mellizos para completar la familia.

El broche de oro, en tanto, llegó con una propuesta de matrimonio digna de dos aventureros. Y es que Arana había viajado al Monte Everest para plantar la bandera de su compaña a favor de la donación de sangre y, en secreto, había llevado los anillos para filmar su propuesta de casamiento. Pero un pre-edema cerebro pulmonar le cambió los planes. Así que María tuvo que viajar de urgencia a Nepal para acompañarlo. Y, cuando él ya estuvo recuperado, le hizo el pedido por el que recibió como respuesta un “sí”. La boda, finalmente, tuvo lugar el 20 de diciembre del 2012.

