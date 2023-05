El emotivo saludo de Fito Páez para su hijo Martín en el día de su cumpleaños: “Sos mi norte total”

Fito Páez y Martín Páez

El 24 de mayo de 1999 llegó al mundo Martín Páez Roth, el hijo adoptivo de Fito Páez y Cecilia Roth, quienes fueron pareja hasta el año 2002. Así, este miércoles 24 el joven que incursionó en el arte plástico y la fotografía, está celebrando sus 24 años. Y su papá aprovechó la oportunidad para saludarlo muy cariñosamente en público.

“¡Feliz cumpleaños, Martín! ¡Nunca aprendí de nadie tanto como de vos! Sos mi norte total”, escribió Fito junto a una foto actual del joven, a quien también definió como “una fuente de sabiduría y amor inagotable”.

“Que hoy sea otro gran día pero mucho mas especial. Disfrútalo con todo! Luchador inagotable. Te amo sin fin”, cerró cariñoso el músico nacido en Rosario, quien firmó la misiva como “Papá”.

El saludo de Fito Páez para su hijo Martín en el día de su cumpleaños número 24 (Instagram)

“A veces es insoportable ser hijo de Fito y Cecilia”, le dijo entre risas Martín a la revista Gente en 2018. “Pero no por culpa de ellos. Pasa que es complicado hacer tu propio camino y despegarte de apellidos tan fuertes. Quizá por eso también me dediqué a la pintura: no se relacionaba en nada con lo que hacen mi mamá o mi papá”, explicó.

“Por ahí estás hablando con alguien que recién conocés y a la media hora te manda: ‘¿Vos sos el hijo de Fito?… ¿Puedo ir a conocerlo?’. O estás hablando con una chica que te gusta y al rato, lo mismo: ‘¿Me conseguís una entrada para ver a tu viejo en el Luna?’”, se reía Martín en aquella entrevista cuando le preguntaban por los dilemas que algunas veces se le presentaron por ser hijo de famosos.

Páez Roth también contó que suele estar muy presente en los shows de Fito. “Mi primer trabajo fue a los 15 años, como plomo de su banda. Ahora hago y vendo fotos en sus shows. Mi viejo es un groso… ¿Cuál de sus temas es el que más me gusta? Difícil elegir uno, pero ponele que ‘Track Track’, de su disco Ciudad de pobres corazones”, dijo.

Martín también confesó seguir “bastante” el trabajo de su mamá Cecilia. “Vi pocas películas. Los amantes pasajeros, de Pedro Almodóvar, y no mucho más. Pero sí voy al teatro: ya fui cinco veces a verla en Entonces la noche, en Paseo la Plaza. ¡Es una obra muy buena!”, dijo sobre la pieza que por aquellos días estaba en cartel.

Martín, hijo de Fito Páez, sacó fotos durante un show del músico (Verónica Guerman / Teleshow)

En Fito Páez, la llegada de su hijo Martín inspiró Rey Sol, disco editado en el año 2000, el cual incluye una canción con el mismo título que se refiere a este nacimiento.

“Martín ya está despegando, quiere hacer su vida. Es la persona de la cual he aprendido más en mi vida. Ha sabido decirme las cosas más feroces y más claras. Tiene sabiduría emocional. Martín es uno de los orgullos de mi vida”, dijo Fito en diálogo con Teleshow acerca del vínculo con su hijo mayor. En 2004, nació Margarita, su segunda hija, la cual tuvo junto a la actriz Romina Richi. “Margarita está adolescente, tiene una sensibilidad exquisita, es muy simpática, amorosa, inteligente. Va con la música... A la vez, también tengo a dos madres que me han acompañado en el viaje, criando a mis hijos junto conmigo”, señaló el rosarino.

