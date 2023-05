Fran Stoessel reveló el talento oculto que tiene y sus fanáticas enloquecieron: “Yo también quiero”

Fran Stoessel adivinó el signo del zodíaco de sus fanáticos en “Nadie Dice Nada” (Video: Luzu TV)

La fama le llegó indirectamente producto de la popularidad mundial que tiene su hermana Tini. Sin embargo, Francisco logró convertirse en uno de los influencers del fitness más seguidos en las redes. En Instagram tiene más de un millón de seguidores y a través de las plataformas digitales fue compartiendo el increíble cambio físico que logró gracias a la alimentación, el entrenamiento y, sobre todo, mucha constancia.

En las últimas horas, Fran se convirtió en TT de Twitter a raíz de su participación en Nadie Dice Nada el ciclo de streaming que está a cargo de Nico Occhiato, Nacho Elizalde, Flor Jazmín y Momi Giardina por Luzu TV. El grupo se encuentra en España, desde donde están realizando sus emisiones, además de asistir a una edición de la fiesta Bresh y generar contenido para las redes sociales.

En Barcelona, Nico y su equipo recibieron a Fran, y protagonizaron un divertido momento al aire cuando el joven reveló su talento oculto: “Me contaron que el señor aquí presente es muy bueno para adivinar el signo del zodíaco de la gente”, afirmó Valentina Iúdica, integrante del equipo, y automáticamente comenzaron a evaluar si esto era cierto o no.

Fran empezó analizando a Momi Giardina. “Decime algo que tenés y que no quisieras tenerlo y algo que no tenés y que te gustaría tenerlo”, le dijo el hermano de Tini a la actriz, que se sorprendió: “Ah, viene con pregunta la cosa. No quiero tener ansiedad y con la otra no sé, me la pusiste difícil”, le comentó.

“Con respecto a lo que no tengo me gustaría ser más disciplinada”, se decidió Momi. Fran, pensó unos minutos la respuesta y sentenció: “El elemento te saqué, sos de fuego”. “Ay sí”, dijo ella. Luego, el influencer insistió con sus consultas: ”Momi, quiero que describas en detalle tu cita ideal”, indagó. “Soy muy romántica, me encanta esta pregunta”, replicó ella.

Tini y Fran Stoessel durante el Mundial de Qatar

Sin dar lugar a la última consulta que sentía necesitar, Francisco deslizó: “Creo que lo saqué, sos de Aries”. En ese momento la bailarina comenzó a saltar de la emoción y lo fue a abrazar. “Tremendo, lo sacó”, acotó Nico Occhiato sorprendido. Aunque tuvieron miedo de que se tratara de suerte, le pidieron a Stoessel que indagara un poco más y que adivine el singo del Pulpo, el operador del programa.

“Decime tres virtudes y tres defectos que tengas”, prosiguió el invitado. “Siento que tengo muy buen humor, trabajo un montón y soy muy compañero con mis amigos y la gente que quiero. Y con defectos soy ansioso, no paro nunca, soy hiperquinético y no sé, no tengo más”, contestó el productor. “Bueno, es agua. Cáncer, Piscis o Escorpio”, contestó Francisco. “Bueno jugatela”, le pidió el conductor. “Veo color oscuro (por la ropa que llevaba puesta el Pulpo) me inclino más por Escorpio”, arriesgó. En el estudio todos comenzaron a aplaudirlo porque efectivamente ese era su signo zodiacal.

Mientras esto sucedía al aire, las fanáticas del influencer se volcaron a las redes sorprendidas por la capacidad del joven para adivinar cada uno de los signos. “Fran Stoessel además de ser hermano de Tini y ser hermoso también sabe de astrología”, “Fran Stoessel es hermoso, sabe de astrología y ahora canta” o “Yo también quiero”, fueron los comentarios que se repitieron, elogiando la belleza y la repentina sabiduría del joven. En tanto, los seguidores de hace tiempo de los hermanos resaltaron su fidelidad y mostraron con ironía su enojo para quienes recién lo habían descubierto.

Cabe destacar que Francisco viaja muy seguido a España porque allí tiene muchos amigos, incluso en Madrid vive su cuñado Rodrigo De Paul, actual jugador del Atlético. En los últimos días el futbolista tuvo libre con el equipo y tanto él, como Martina, algunas amigas de ellas y amigos de Fran viajaron a Ibiza para disfrutar del calor y pasear en yate. Incluso se habló de una posible propuesta de casamiento por parte de Rodrigo a Tini en esa escapada pero fuentes cercanas le confirmaron a Teleshow que esto no ocurrió.

Seguir leyendo: