Carlos Torres, íntimo: su vínculo con Argentina, el papel que sueña interpretar y si habrá tercera temporada de La Reina del Flow

Carlos Torres revela si habrá tercera temporada de La Reina del Flow

Un buen día se cansó de ser el chico lindo, adinerado y noble que le tocaba interpretar en todos sus papeles y deseó con todas sus fuerzas que por fin le toque un personaje de los malos. Esos que la gente difícilmente pueda olvidar. Y sucedió. Carlos Torres tenía entonces la posibilidad de demostrar que estaba a la altura y se lanzó a la aventura. Construyó un sujeto en sus antìpodas, arrogante, soberbio y egocéntrico, que cantaba, bailaba y sobre todo, que no tenía escrúpulos, lo que nunca imaginó es que su Charly Flow de la ficción, ese que interpretó para La Reina del Flow, no solo lo sacaría del encasillamiento y lo volvería inolvidable como esperaba, sino que lo llevaría a recorrer el mundo.

Entonces, este joven de 34 años nacido en Barranquilla -tierra de Shakira, otra figura que no conoce de fronteras-, que acaba de estrenar la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén por Netflix y de inaugurar así una plaza laboral en España, ya comenzó a cumplir el sueño. “Me llegó otro malo y eso me tiene muy contento, feliz de aportar la cuota colombiana que hacía falta”, cuenta el actor en diálogo con Teleshow.

La cita es en el Hotel Intercontinental de Madrid, en el marco de los Premios Platino a donde asistió como invitado y entregó un premio a la mejor miniserie. También jugó sin mucha gloria (”me comí un gol solo frente al arco, estoy muy mal de puntería. El técnico me dijo vente pa aquí, al banco”, dirá risueño con acento argentino) en el Encuentro de las Estrellas, el partido de fútbol que disputaron glorias de ese deporte con cantantes y actores, que se disputó en el Campo de entrenamientos del Atlético de Madrid.

En ambos lugares, tanto en la puerta del hotel que se encuentra sobre el Paseo de las Castellana como en las canchas en las que se entrena el equipo del Cholo Simeone, hay fanáticas que aguardan horas para sacarse una foto con él. Lo mismo sucederá a cada paso que de, aunque esté a 8000 kilómetros de su casa, cuando salga a almorzar, visite un shopping o incluso en la puerta de su hotel, de donde tuvieron que desalojarlas por las quejas de otros huéspedes. “Es que La Reina del Flow fue un suceso”, volverá a decir, citando una y otra vez a la serie que marcó su carrera, esa que comenzó como un juego para “ratearse” de las clases convencionales del colegio y que con el correr del tiempo le hizo despertar la pasión y dejar atrás el sueño de sus padres, que planeaban que sea abogado.

Carlos Torres y Carolina Ramírez protagonizaron La Reina del Flow, la producción colombiana que durante semanas ocupó los primeros puestos de Netflix

— En Argentina también somos fanáticos de la Reina del Flow así que queremos saber algunas cosas. Primero, si va a haber tercera temporada...

—Mira, me encanta, no veo la hora de poder confirmar o de poder realmente decirles si va a haber tercera temporada o si no va a haber tercera temporada. No veo la hora de poder tener esa información, realmente yo no la tengo, sabemos que hay intención, que tienen ganas de hacer la tercera temporada pero hasta el sol de hoy a mí no me ha llegado esa información, no me ha llegado esa confirmación como tal. No sé que esté preparando el canal, no sé qué esté pensando el canal, si realmente la hará o no o que traería esta nueva temporada, pero yo no tengo la información.

—¿Y vos aceptarías a Charly Flow de vuelta? ¿Tenés algo más para contar?

—A mí me encantaría, si realmente Charly Flow tiene algo más para contar, es muy buena esa pregunta, si él realmente tiene algo más para contar, a mí me encantaría. Habría que ver realmente cuál sería la idea de esta tercera temporada, en qué se basaría, si realmente hay historia para una tercera temporada de parte de Charly, a mí me encantaría. Yo amo a Charly y sobre todo no quisiera dejar al público con ese sinsabor, porque es que la están esperando muchísimo, he tenido la oportunidad de viajar mucho por todo el éxito de la Reina y a nivel mundial la están esperando muchísimo, entonces no quisiera dejar a la gente con ese sinsabor de una tercera temporada. No quisiera, ojalá no.

Carlos Torres y su Charly Flow, de Colombia al mundo (Foto: Instagram @carlos1torres1)

—A Argentina fuiste a promocionar la serie pero te quedaste pocos días, ¿tenés ganas de volver?

—Sí, he tenido la oportunidad de ir dos veces, pero solo por dos, tres días. O voy por promos, o voy por un tema de reuniones, un tema laboral. Y regreso inmediatamente a Colombia. Entonces, realmente no he conocido nada. He estado en Buenos Aires, en un par de restaurantes, he comido delicioso, pero no termino conociendo más que el hotel, un par de reuniones, promociones, prensa y ¡pum! Para atrás, para Colombia. Carolina (Ramírez, coprotagonista de la serie), que estuvo viviendo en Argentina, me ha hablado maravillas.

—La argentinizamos a Caro, hizo teatro en la calle Corrientes....

—Sí, claro, claro, estuvo allá con la obra de teatro que también, como te contaba, hicimos juntos en Colombia. No tuve la oportunidad de verla en Argentina, me hubiera encantado verla ya como espectador y no estar ahí como actor (la pieza que la actriz hizo junto a Alberto Ajaka, “Lo que queda de nosotros”, la protagonizaron años atrás), me hubiera encantado pero no, no, no, realmente gracias a Dios por trabajo no he tenido mucho tiempo de viajar y disfrutar de Argentina como se merece, tengo que hacerlo, está entre los planes, está en los planes.

Carlos Torres cuenta cómo es su relación con Argentina y si planea alguna visita

—¿Qué es lo que te falta hacer? Hacés de todo, incluso con Charly hasta bailaste, cantaste un poco...

—De todo, lo hablaba ahorita, ahorita es el momento de mi carrera donde realmente quiero personajes que me reten, que realmente sea un reto, que me aporten algo a nivel profesional y personal, de pronto que nos abra puertas también a nivel internacional, por ejemplo Eden, entramos ahorita aquí a España con esta serie maravillosa. Un personaje completamente diferente, más rudo, que tuvo una exigencia física también, actoral, que me sacó de mi zona de confort. Estoy buscando eso ahorita, ¿no? Como cada vez más retos para crecer actoralmente, para crecer personalmente. Pero hay muchos personajes todavía por descubrir. Me encantaría hacer un personaje que tenga un problema de adicción muy fuerte con las drogas o de pronto un personaje que toque el tema de pronto también femenino, trans o algo que tenga una historia también diferente. Me encantaría. Vamos a ver qué... Todo personaje siempre es un reto. Y ahorita estamos buscando eso, que sea un reto realmente.

Carlos Torres revela qué papel espera interpretar como actor

