Benicio del Toro, íntimo: su huella en Hollywood, el cambio de oficio con el que sueña y la referencia a Ricardo Darín

Benicio del Toro (Prensa Premios Platino)

Vestido de traje negro y corbata, Benicio del Toro se sube a un escenario improvisado en una de los salones del Hotel Intercontinental de Madrid y se propone, en media hora, a repasar su carrera. Resulta una tarea imposible compactar su recorrido fílmico y la huella que dejó como latino -y seguirá dejando- en Hollywood. Sus inicios, su reconversión, la posibilidad de filmar con directores de prestigio y cómo quiere ser recordado fueron algunos de los temas que tocó durante los minutos que duró la conferencia de prensa que brindó antes de recibir un reconocimiento que honra sus raíces, el Premio Platino de Honor por su aporte a la industria iberoamericana, en la gala que se realizará el sábado en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid.

Se trata del mismo reconocimiento que, en ediciones anteriores, recibieron Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga.

Pero antes de comenzar con el ida y vuelta con la prensa, se vivió un momento muy divertido porque los fotógrafos presentes le pidieron que pose para tomarle algunas imágenes y el actor puertorriqueño de 56 años le hizo un guiño a Ricardo Darín, que se encontraba en la primera fila y ya se había acercado a darle un abrazo apenas ingresó al recinto. “Esperen”, pidió Del Toro y se puso unos anteojos negros que llevaba en el bolsillo. “Para tener un look más Darín”, dijo divertido señalando a su colega argentino que llevaba anteojos oscuros.

Ricardo Darín, Guillermo Francella y Peter Lanzani siguieron atentamente la rueda de prensa de Benicio del Toro y se rieron cuando el actor imitó al protagonista de Argentina 1985 y se puso anteojos negros como él (Foto Prensa Premios Platino)

De visible buen humor y acompañando sus dichos con un show de caras y chistes, el actor que en la ficción interpretó a personajes clave de la historia moderna latinoamericana como el Che Guevara o el narcotraficante Pablo Escobar contó que una de las primeras cosas que le pidieron en Hollywood es que se cambiara el nombre, algo a lo que por supuesto, nunca accedió. Entonces recordó que su llegada a la industria cinematográfica no fue fácil pero nunca bajó los brazos ni se resignó, ni siquiera cuando de pequeño se trasladó a Estados Unidos tras la muerte de su madre y empezó a trabajar en películas donde intentaba darle la vuelta al estereotipo latino.

“En Hollywood la mayoría de los cuentos y de la historias no están diseñadas para las minorías. Yo tenía amigos que me decían que si no me molestaba que me encasillaran como latino, porque no suele haber buenos papeles para latinos pero yo tuve la oportunidad de estudiar actuación y me lo tomé en serio”, recuerda el intérprete sobre sus inicios con papeles de narcotraficante o villano y cómo intentó luchar contra ese estigma.

“En algún momento decidí que, si iban a darme un estereotipo para interpretar, iba a complejizar ese rol tanto como pudiera. Tuve también la oportunidad de trabajar con colegas, directores y escritores que me escuchaban cuando les sugería buscarle el ángulo a los personajes. En esos casos te envuelves más, te involucras más”. recordó sobre ese cambio de actitud que lo terminó cambiando todo. Y en ese camino sabe que dejó huella y que es referente de muchos jóvenes que sueñan con poder triunfar en la meca del cine.

El actor puertorriqueño de 56 años recibirá un reconocimiento por abrir puertas y marcar caminos a lo largo de su carrera en el cine (Prensa Premios Platino)

Sobre aquellos primeros años recordó también que su padre no estaba muy feliz con que se dedicara a la actuación. “Mi familia no estaba muy contenta, no estaba bien visto tener un hijo actor, ahora es un poco distinto (risas). Al viejo no le encantaban mis películas”, contó y relató cómo eso también cambió cuando se estrenó Huevos de oro, apenas iniciada la década de los noventa. “Con esa el viejo mío estaba emocionado, imagino porque era en español”, dijo.

Al ser consultado sobre cómo encontró esta profesión que lo llevó a ganar un Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y múltiples premios en Cannes y Venecia, recordó qué fue lo que lo decidió: “No toco instrumento, no toco piano, no canto. Pintar es solitario, escribir también. Entonces la actuación era como un recreo, poder ensayar con actores y actrices, y ahí le fui cogiendo el gusto. Yo creía que nacías con eso, y no, puedes mejorar”.

Asegura que no se arrepiente de casi nada y si mira para atrás, identifica algunos errores que le ayudaron a aprender. “Hay algunas cosas que hice de joven con un tipo de energía que no está bien organizada, he dicho ‘no’ a cosas por rebeldía, sin pensarlas. Martirizarse a uno mismo es duro, he pensado en no hacer una película por x razón y luego resulta que… A veces hay que dar y recibir, son cosas que uno mira hacia atrás, pero no pierdo el sueño por las decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera”, aseguró a modo de balance.

"Me interesa explorar otras cosas como dirigir, producir, pero la actuación me sigue jalando”, asegura Del Toro (Prensa Premios Platino)

En ese mismo sentido, el actor contó que está enfocado en el aquí y ahora, y detalló el principal motivo que lo ayudó a enfocarse. “La vida se va moviendo y es inevitable que uno se tome un tiempo para reflexionar. Ahora soy padre y he cambiado mucho... Ahora veo muchos muñequitos”, dijo entre carcajadas contagiando a todo el auditorio. Y realizó una confesión: “Como actor he tenido la oportunidad de trabajar con directores excelentes, con algunos de los mayores talentos del mundo, con guionistas y productores, y uno va absorbiendo, aprendiendo. Me interesa explorar otras cosas como dirigir, producir, pero la actuación me sigue jalando”.

