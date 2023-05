Marcelo Polino reveló el insólito ofrecimiento que le hizo Antonio Gasalla: “Algo no estaba bien”

Marcelo Polino recordó el día que se dio cuenta que Antonio Gasalla no estaba bien de salud (Video: LAM)

Este viernes Marcelo Polino habló con LAM, donde dio detalles sobre la salud de Antonio Gasalla. Y, en un momento, le reveló a Ángel de Brito que se dio cuenta de que la capacidad mental del actor estaba afectado a raíz de una insólita oferta que le hizo.

“Un día, Antonio me cita en la casa y me dice que me quiere regalar el departamento de arriba, el primer piso, porque él no tenía a nadie”, comenzó diciendo el periodista. “Yo sé que vos tenés escribano, yo te lo quiero regalar, me dijo”, sumó Polino a su relato.

En ese momento, Marcelo recordó lo que le contestó: “Le dije: ‘No, Antonio, yo vivo en la esquina. ¿Viste la casa grande que tengo, para qué quiero más?’. Se lo seguí por el lado del humor, pero me di cuenta que algo no estaba bien”, insistió Polino.

Tras ese episodio, el periodista se comunicó con los familiares de Gasalla y los alertó: “Les dije: ‘Tomen cartas en el asunto, porque va a aparecer un vivo al que cuando él le diga que se lo regala, va a ir con un escribano. Y va a ser todo legal, porque le va a firmar un papel”.

Marcelo Polino y Antonio Gasalla durante una de sus últimas salidas públicas

Mientras escuchaba la anécdota, Nazarena Vélez que es panelista del ciclo reconoció el buen gesto que tuvo Polino: “Qué amoroso, Marcelo, porque otro hijo de puta se lo agarra”. A lo que el periodista insistió: “Claro, pero no corresponde, es mi amigo y tiene un problema de salud, agarrar algo de alguien que tiene un problema de salud es una gran hijaputez”.

“Lo hacen mucho con los viejos y en el caso de Antonio lo hicieron, aprovechándose de su condición. Vos lo contaste acá y ha salido en todos lados todo lo que le robaron. Aunque mucha gente lo niega, eso ocurrió”, reconoció de Brito sobre lo que estaba contando en el móvil su invitado.

Además, Polino se refirió a la cantidad de bienes personales que Gasalla tenía y que de un día para el otro desaparecieron de su departamento. “La Justicia estuvo en su casa el viernes pasado e hizo un recuento de cosas. Yo, que iba semanalmente, entré y me di cuenta al toque de todo lo que faltaba, porque a él le encantaba hacer una visita guiada y mostrarte cada cosa. Yo estaba shockeado, no era la casa que había visto, era otra cosa”, reconoció angustiado por lo que le habían hecho a su amigo.

“Desde 2019, cuando volvimos de Mar del Plata, él comenzó un proceso de demencia. Después vino la pandemia y él vivió en la casa con el hermano. Yo iba cuando podía, con el barbijo, y tomábamos el té uno en cada punta del living”, recordó Marcelo por el daño cognitivo que padece el humorista desde hace varios años y que con el tiempo se fue acrecentando.

En ese momento, Ángel le consultó por Julia Elena Díaz que es la mujer a quien la Justicia le impuso una orden de restricción de acercamiento a Gasalla. Ella frecuentaba al humorista y pasaban mucho tiempo juntos en el departamento de él. “Yo me entero de esta persona gracias a la familia, después de que llamaron a la policía y pidieron la orden de restricción . También hay una denuncia de la familia por amenazas de esta persona hacia ellos. Fue citada a indagatoria”, contó Marcelo. Y concluyó: “Yo no la conocía, Antonio nunca me la había mencionado y su familia tampoco la había visto”.

