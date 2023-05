Gimena Accardi terminó limpiando el piso en vivo: “No iba a poder continuar la nota si no lo hacía”

El accidente en vivo que tuvo Gimena Accardi (video: Noche al Dente)

Fer Dente presentó un nuevo programa de Noche al Dente, el ciclo que conduce por la pantalla de América, y como invitada recibió a la actriz Gimena Accardi para cantar, bailar y recordar anécdotas inéditas de su vida y su trayectoria en los medios de comunicación.

Durante la charla la actriz vivió un insólito momento cuando sin querer volcó una copa de gaseosa que le habían servido y terminó limpiando el suelo en vivo. Ante la situación, Fer le puso humor al momento e intentaron seguir con el programa aunque ella terminó revelando uno de sus mayores padecimientos: es obsesiva por la limpieza y el orden.

Mientras seguían en vivo, un suceso inesperado los atravesó y ambos terminaron limpiando el piso con un trapo a raíz del episodio. Eso se dio mientras Accardi contaba una anécdota, ahí movió su mano que la llevó a volcar la copa que tenía apoyada en la mesa a su lado. “Alegría, alegría”, dijo Dente quien volcó adrede su vaso para acompañar a Gimena en el incómodo momento.

“Nunca había visto que estaba la copa acá. De hecho, la estaba buscando porque estaba muerta de sed”, comentó Accardi. Y sumó: “Vos decías que yo soy astróloga, no lo soy. Estudié un año anda más. Como buena geminiana, todo lo empiezo pero nada lo termino. Tengo luna en virgo, estoy desesperada por limpiar este piso. Si en este momento me traen un lampazo, yo lo limpio. Pasame el trapo”. Y Fernando tomó riendas en el asunto, se quitó el saco para no mancharlo y ambos se acercaron a Guido, que es el empleado de maestranza del canal, quien les brindó un balde, un secador y un trapo de piso.

Si bien el empleado quiso ingresar para limpiar, Gimena, insistió y se puso a limpiar con Dente. Con tacos altos y un vestido repleto de transparencias, la actriz puso manos a la obra y como si estuviera en su casa, solucionó el enchastre que se había generado. “Listo, no iba a poder continuar la nota sino. Ahora sino me voy a los camarines (a continuar limpiando), chicos. Sigan ustedes”, comentó Accardi entre risas hablando de su necesidad con respecto a la limpieza.

Gimena Accardi lloró al recordar a su madre, que murió cuando tenía 18 años

Además del momento divertido, durante la nota también se emocionó. En un momento Gimena lloró al recordar a su madre, que murió cuando tenía 18 años. “Si te soy sincera, yo lloro muy poco, mucho menos en público. Creo que nunca lloré en público. En alguna nota debo haber llorado. Me cuesta llorar y llorar en público, ni te digo. Así que también me gusta, está bien que me esté quebrando un poco”, le dijo la actriz con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos a Dente.

Mientras la actriz hablaba, en la pantalla grande del estudio pasaban imágenes de su infancia y de su adolescencia, e hizo una salvedad en una de las fotos en la que está muy parecida a su madre: “Ahí estamos más iguales que nunca. Es el mismo gesto directamente”. Todavía con la voz quebrada, e intentando retomar la charla, repitió que aquel tema elegido la llevaba “directo” a Silvia. Y contó que su mamá fue víctima “de un cáncer fulminante”.

“Lo descubrieron y murió a los cinco meses. Uno estaba preparado entre comillas porque uno nunca está preparado, ya sabés que el desenlace seguramente sea ese. En esa época, Víctor Sueiro sacaba sus libros y estaba el auge, y mi vieja era super creyente del más allá. Y yo de muy chica empecé a conectar con esos libros y a entender que dejábamos de estar de forma material, pero había otros planos y que alguien que moría igual seguía estando. Y eso me ayudó mucho”, dijo. Y luego concluyó: “Yo a esa edad empecé a entender la muerte muy rápidamente. Empecé a tener muchas señales de ella, entonces estaba muy conectada y en paz, muy tranquila. Tenía mucho dolor, pero también entendiendo que era la vida”.

Seguir leyendo: