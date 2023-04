El drama de Tamara Bella, embarazada de ocho meses: “Estoy desesperada, no sé dónde va a nacer mi hija, dónde voy a vivir”

Tamara Bella realizó el baby shower de su hija Bruna (RS)

“Estoy desesperada porque no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué voy a hacer con mi hija, en dónde voy a parir, en dónde voy a vivir. Estoy sola con todo”, dice Tamara Bella a Teleshow, a punto de entrar en el octavo mes de embarazo. La actriz se separó en febrero del psicólogo Pablo Vázquez, después de siete meses de matrimonio y lo denunció por violencia de género. Él tiene una perimetral y ella, un bozal legal mediante el cual no lo puede mencionar públicamente.

Tamara, que espera a una beba que se llamará Bruna, cuenta que no tiene prepaga y que los controles prenatales se los hace a través de acuerdos comerciales en sus redes sociales. Tiene casi dos millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, cantidad que le permite realizar a este tipo de acciones, así como también consigue la ropita con que la vestirá a su hija y también para ella, que transita la última etapa de gestación. “Estoy buscando marca de pañales”, se sincera quien recientemente celebró el baby shower acompañada por sus amigos y familiares, quienes la apoyan en este momento difícil de su vida, desesperada por no saber lo que sucederá en las próximas semanas, cuando de a luz a su beba: transita su embarazo con preeclampsia (presión arterial alta) motivo por el cual le programaron una cesárea y dará a luz entre el 12 y el 14 de junio.

Tamara Bella junto a Anamá Ferreira

Mercedes Ninci también estuvo presente en el baby shower de Tamara Bella

La panelista trabaja de lunes a lunes con el objetivo de poder financiar el parto en la institución en la que trabaja su obstetra Clara Veretilne, quien no le cobra sus honorarios, pero sí le aclaró que deberá pagar los gastos en el centro médico en el que nacerá su hija. La Justicia, en tanto, falló a su favor y obligó a Vázquez a hacerse cargo de la cuota alimentaria y también del parto. Mientras espera que su exmarido cumpla con su parte, Tamara intenta reunir la suma necesaria para dicha fecha.

“Voy a trabajar hasta que el cuerpo me lo permita”, dice quien forma parte del equipo de Qué pretende usted de mí, de lunes a viernes de 14 a 16, y de Enredada a las 19hs, ambos programas se emiten en el Canal de la Ciudad; y los sábados y domingos de 14 a 18 está en La Tarde del Nueve, por El Nueve.

Tamara vive en Pilar, en la casa que compartía con su exmarido. Está junto a su hija mayor Renata, fruto de una relación anterior. “Ella es mi bastión, es todo lo que está bien. Por momentos es demasiado madura, me saca adelante en todo, me dice que va a estar todo bien, que me quede tranquila. Si no fuera por ella estaría en la cama”, dice sobre la adolescente que en agosto cumple 15 años.

Tamara Bella celebró el baby shower rodeada de sus familiares y amigos

Su intención es mudarse a Capital Federal para estar más cerca de sus respectivos trabajos, también de sus médicos y para luego poder seguir haciendo los controles de su beba. Además, dice que le da miedo estar tanto tiempo arriba del auto a esta altura del embarazo. “Casi no tengo panza -agrega- es el estrés, el manejar todo el día”.

“Mis papás y mis hermanos me apoyan lo más que pueden. Por fortuna, tengo una familia hermosa que me acompaña y me dice que todo va a estar bien”, dice sobre quienes están en Santa Fe y que viajarán para la fecha del parto. “Ello también trabajan, no pueden venir todos los días de la semana”, hace la salvedad quien también se refugia en sus amigos y en sus abogados, Ana Rosenfeld y Martín Francolino.

Tamara Bella junto a sus abogados, Ana Rosenfeld y Martín Francolino

Tamara también cuenta que pidió prestado dinero a sus amigos y familiares y que lo está devolviendo en la medida que puede, destaca la ayuda que le ingresa por medio de sus redes sociales, a través de las marcas que la buscan para hacer acciones comerciales y agradece el apoyo que recibe de parte de sus compañeros en los programas que trabaja. “Estoy juntando para el parto”, repite quien aún no sabe si podrá tener a su hija en la institución en la que trabaja su obstetra, quien estuvo a cargo de sus controles en todo este tiempo. “En un momento estuve anémica y no tenía dinero ni para comprar el hierro”, ejemplifica Tamara Bella sobre su situación económica.

Mientras tanto, espera poder transitar tranquila las últimas semanas de embarazo y gozando de buena salud tanto para ella como para su beba, para estar con la fuerza necesaria para recibirla, y también continuar a cargo de Renata. Y así disfrutar de su familia.

Todos los que acompañaron a Tamara Bella en el baby shower de su segunda hija (RS)

Seguir leyendo: