El mal momento de Tamara Bella, embarazada de seis meses: se separó de su esposo y pidió una perimetral

Tamara Bella se separó en medio de un escándalo

Tamara Bella se casó con Pablo Vázquez Kunz en julio pasado, a cuatro meses de haber comenzado su noviazgo. En enero pasado, la pareja había anunciado que estaban esperando a su primera hija y que formarían una familia ensamblada. A los seis meses de embarazo, la conductora está viviendo un momento dramático por su separación.

Ana Rosenfeld, abogada de Tamara, habló de este caso en una entrevista con el ciclo Intrusos (América): “Está en una situación verdaderamente muy difícil, no solo económicamente, porque no tiene ni prepaga, sino que también es una situación límite en la casa donde vive porque hay gastos que su ex no está afrontando”.

En diálogo con Florencia de la V, la letrada señaló que su clienta decidió protegerse y acudió a la Justicia: “Hay una perimetral solicitada por cuestiones que verdaderamente preocupan. Los médicos han dicho que es un caso muy delicado, por lo que Tamara tiene que guardar reposo por su situación de vulnerabilidad”.

Tamara Bella y Pablo Vázquez Kunz

Bella decidió viajar a la Costa para preservar su salud mental y cuando vuelva se reunirá con Rosenfeld para pedir una cuota alimentaria por su hija.“El aún marido tiene que hacerse cargo de la responsabilidad económica de Tamara y también del bebé que ella tiene en su pancita”, cerró la abogada.

Cabe recordar que en marzo del año pasado, Bella tuvo un flechazo con Kunz cuando asistió a una de sus clases de biodescodificación. A tal punto, que al los pocos días ella se fue de vacaciones al Caribe mexicano con su hija Renata (fruto de una relación anterior) y el hombre se fue hasta allí con su hija Satya (también de otra relación) para compartir el descanso en familia.

En ese marco paradisíaco el hombre decidió pedirle matrimonio. “Un día estábamos en la playa y me propuso casamiento. ¡Con anillo y todo!”, había contado Tamara. A cuatro meses de su noviazgo se casaron en el muelle del Club de Pescadores de Buenos Aires.

La boda de Tamara Bella y Pablo Vázquez Kunz (Grosby Group)

En enero contaron que estaban esperando a su primera hija. En sus redes sociales, el psicólogo fue revelando el nombre de la pequeña con un juego de palabras para expresar sus deseos. Así, con la letra B pidió “que haya Belleza en tu vida”; la R para “que seas Real en el fracaso como en el éxito”; la U “que seas Única y respetes a todos”; la N para “que tu corazón sea Noble como el de tu madre y la A para “que tu mente sea dirigida por el Amor Dios”.

De esta manera, Pablo se manifestó emocionado por el embarazo y por conocer a la pequeña Bruna. La estamos gestando con amor y la esperamos para formar el Big Five”, agregó, en relación a las hijas que cada uno tiene de relaciones anteriores, ella a Renata y él a Satya. En las fotos se mostraron sonrientes, él besando y apoyando la mano en su vientre, demostrando los deseos de ser padre y madre otra vez.

A su turno, Tamara destacó que la novedad “llegó en el mejor momento de nuestras vidas para iluminarlas y colmarlas de felicidad. Decidimos buscarla y llegó”, manifestó la conductora con un corazón. “Brunita hermosa, te estamos esperando con todo el amor del mundo Tu papito y mamita te van a apoyar siempre en todo lo que decidas y por sobre todas las cosas te van a enseñar valores”, escribió. Unos meses despúes, se separaron en medio de un escándalo.

Seguir leyendo: