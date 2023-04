La inédita foto retro que compartió Santiago del Moro: “Todo sea por seguir mis sueños”

Santiago Del Moro

Santiago del Moro es muy cauteloso en lo que a su vida privada se refiere. Rara vez publica fotos de su intimidad ya que prefiere mantener su intimidad resguardada. Lo mismo ocurre con su esposa, María José Sánchez, a quien mantiene alejada de los reflectores mediáticos y de sus tres hijas Catalina (11), Amanda (7) y Santa (1). Sin embargo, esta vez no pudo evitar compartir un recuerdo de su adolescencia que sucedió en Tres Algarrobos, lugar que lo vio nacer.

Este lunes, desde su cuenta de Instagram, el conductor mostró una foto que le envió su madre y que no tenía tan presente: vestido como si fuera un bailarín de comparsa en plena época de carnaval. Santiago explicó el contexto de esa foto y dejó también un lindo mensaje de fuerza para que todos persigan sus metas: “Noooo esto es genial jajaja! Mi vieja recién me mandó esta foto que encontró revolviendo algunos recuerdos!!! Jajaja” (SIC), escribió en el inicio de la publicación.

“Les cuento… Me mandaron en mis inicios en la tv a cubrir los carnavales, nunca pensé que eso incluía ponerme ese “outfit” y salir a la comparsa!”. Luego, remarcó sobre ese momento de inicios de su carrera: “Todo sea por conseguir la nota y seguir mis sueños!!! Me pintaron todo y me soltaron a sambar ‍jaja!!!. Hace rato cuento la anécdota y hoy apareció el testimonio y lo quería compartir!!! En cualquier momento vuelvo a las pistas jaja” (SIC), cerró del Moro.

La publicación de Santiago del Moro

Días atrás comenzó a circular un rumor a través de las redes sociales y crecieron las especulaciones sobre la desvinculación de Santiago del Moro de la nueva temporada de Gran Hermano, prevista para estrenarse antes de fin de año. Entre las versiones que explicarían el desacuerdo, se habló de que “los escándalos recientes en Telefe lo incomodaron mucho”, en relación a lo ocurrido con Marcelo Corazza y Jey Mammon.

Otro de los argumentos que se utilizaron para dar por ciertos esos rumores, se referían a lo complicado de los horarios del animador. El ciclo de Telefe contaba con cinco emisiones diarias, muchas de ellas terminadas después de la medianoche, en tanto que su clásico espacio radial, El club del Moro, comienza a las 6 de la mañana, lo que obliga al conductor a llegar a los estudios alrededor de las 5.

Las especulaciones molestaron sin dudas a Del Moro, quien a través de un mensaje en su cuenta de Twitter directamente expresó: “Es todo mentira”, para luego también volcarse a Instagram y dejar allí un texto también escueto pero que tranquilizó a sus seguidores, quienes desde un principio lo apoyaron en ese nuevo desafío en la pantalla chica.

“Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de GH. Se viene algo espectacular”, anticipó el conductor Sin lugar a los comentarios de pasillo que pueda haber, dejó en clara la situación tanto con el reality como con el canal en el que se emitía. Casualidad o no, horas después desde la misma red social compartió la denominada “Frase de la pizarra” que suele destacar en su programa radial. Allí podía leerse: “No permitas que nadie te arruine el día (es tuyo)”.

