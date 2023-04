Juariu habló de la batalla contra el cáncer: “Tuve miedo pero nunca bajé los brazos”

Juariu habló de la paternidad en Invencibles

Vicky Braier más conocida como Juariu, fue invitada a Invencibles, el ciclo que conduce María Belén Ludueña por República Z. La influencer, oriunda de Tucumán, tuvo una enorme exposición en los últimos meses por su trabajo como host del exitoso reality Gran Hermano 2022 (Telefe) que llegó a su fin.

“Sé que sos querida, pero al estar opinando en Gran Hermano ¿cómo te manejás con las críticas?, porque la gente en Twitter está que arde”, le preguntó la conductora. “Es terrible, el programa genera muchas pasiones. Yo soy una fiel consumidora de GH toda mi vida. Ahora estoy en La noche de los ex con Nadia Epstein y la odiaba porque era fan de Marianela Mirra, la tucumana que ganó. Entiendo la pasión que genera y que no son cosas personales”, respondió la joven.

A pesar de que ahora disfruta de su presente laboral, Juariu pasó un momento difícil en su vida cuando le diagnosticaron cáncer de mama. “Me encontré un bultito, nunca me había tocado nada. Me llamó la atención y me asusté. Le dije a mi novio de ese momento y me contestó que me hiciera un chequeo, que seguramente no era nada. En mi cabeza nunca se cruzó que podía ser algo malo”, recordó la periodista.

Además, señaló que cuando se hizo el estudio, la ecógrafa le recomendó que fuera a un especialista y terminó en el Hospital Italiano. “Encontramos un médico que me dijo: ‘Te operás, si es bueno lo tenés afuera, y si es malo vemos qué hacemos’. Todos sabían que era algo malo pero no me lo decían, me deje llevar por la corriente. Me operaron y ya había un panorama bueno, me sacaron nódulos de la axila para ver si se había expandido, pero no. Había que esperar para ver si era malo o bueno. Yo estaba con cara de pánico y el médico me dijo que no pensara, que actuara”, relató sobre aquella experiencia.

En aquel momento, su familia había sufrido la pérdida de su papá y ella no quería que siguieran tristes por su enfermedad: “Desde que se murió mi viejo intenté proteger a mi mamá, mi hermana. Entonces les daba muy poca información y fingía demencia. Con Gustavo (su pareja) sí me pude desmoronar y mostrar esa angustia. Pero él se encargó de decirle a mi mamá y hermana que no era tan simple como yo se los contaba. Ahí fue un momento difícil, yo sentía que tenía que ser la fuerte y aguantar que sufran, haberlas visto sufrir tanto cuando se murió papá fue doloroso”.

Luego de superar la batalla del cáncer, decidió comprometerse con esta enfermedad e intentar contar su historia para concientizar a otras mujeres: “El 90% de las mujeres que lo detectan a tiempo se curan, entonces hay que hacerse los chequeos. Tenía 29 años y nunca me pidieron ecografía mamaria. Muchas mujeres me escriben que están con miedo. Yo trato de ser ejemplo, lo detecté a tiempo y me curé, se puede”.

Cuando María Belén le preguntó si había sentido miedo durante el proceso, Juariu respondió: “Sí tuve miedo, pero nunca bajé los brazos. Tuve miedo de que empeore, de ponerme vulnerable, de perder fuerza, el miedo está siempre”. Por último, reveló qué enseñanza le dejó transitar la enfermedad: “Yo estaba viviendo un momento laboral malo y cuando vino el cáncer me di cuenta que eso era importante. Entonces si me preocupo por cosas frívolas, tengo la cicatriz que cuando me voy a bañar la veo y me trae a tierra. Me digo: ‘Flaca tuviste cáncer, para qué te vas a estar preocupando’. Recordar que tuve cáncer me hace sacar una sonrisa, es mi cable a tierra”.

