Guillermina Valdés: “Me enamoro y me desenamoro con mucha facilidad”

Guillermina Valdés en Invencibles: Por qué no se va a vincular más por Instagram

Si bien Guillermina Valdés se esfuerza por cultivar un perfil bajo, con su personalidad tranquila y amable, este último mes se vio expuesta a situaciones que la llevaron a tener que brindar aclaraciones sobre su vida privada. Todo comenzó cuando circularon unas fotos en la que se la veía subiendo al auto del futbolista Javier García, el arquero suplente de Boca Juniors. Y aunque está separada de Marcelo Tinelli desde hace casi un año, nunca se la había visto con ningún hombre públicamente.

Así fue como tuvo que salir a explicar que con el futbolista solo se vieron una vez, y que además, la relación no prosperó. En ese contexto, concedió una entrevista para Invencibles, el ciclo que conduce María Belén Ludueña, por República Z. Guillermina fue elegida entre otras cinco mujeres para hablar acerca de su vida, sus proyectos y sobre cómo enfrenta las críticas y los comentarios negativos.

“Estoy en una etapa de autoconocimiento. Estuve 28 años en pareja entre tres hombres; tengo 45, cuatro hijos. Hoy es otro mi momento y lo re valoro”, comenzó diciendo la actriz y modelo. “En realidad soy bastante introspectiva, lo cual es bueno y a veces, no. Me estoy conociendo más y eso hace que tenga otras elecciones, no porque las anteriores hayan estado mal; hablo en general, con amistades también. Estoy aprendiendo de mis errores, porque cuando uno termina vínculos está bueno tener un aprendizaje de lo que nos dejan, sin victimizarse ni tirarle el bardo al otro de los errores. En un punto agradezco los momentos vividos y las personas que pasaron por mi vida”.

Acto seguido, Ludueña quiso saber si Valdés consideraba que había cometido errores en el último tiempo. “¡Siempre!”, respondió de inmediato. “¿Quién no se equivoca? Somos todos seres humanos. Sí, me equivoco, pero quizás lo que hoy considero un error con el tiempo me doy cuenta de que es un aprendizaje. Porque siempre termina siendo un aprendizaje. Pero me gusta hacerme cargo, creo que es lo que me hace crecer y transformarme, es la única forma de vivir que encuentro”.

Guillermina Valdés

Guille destacó la importancia de rescatar la libertad en esta etapa nueva de su vida. “Estoy aprendiendo de la libertad. Libertad, no libertinaje. Me llevó todos estos años entenderla y reconocer el valor que tiene. Porque desde los 14 que estoy de novia, y ahora no sé si soy tan noviera, o tan esposa o tan compañera. Fueron muchos años y me encantó y los agradezco. Y no los cambiaría. De Sebastián (Ortega) rescato mis hijos; fue una persona que me enseñó mucho sobre el laburo, la pasión, la creatividad. Lo mismo Marce, que es una persona además súper cariñosa, amorosa y muy generosa conmigo y con mis hijos. En el sentido amoroso digo, que es el más importante”.

“El otro día tuve que salir a aclarar cuándo fue que me separé de Marcelo, que fue hace casi un año ya, porque mi mamá me llamó angustiada para que lo dijera públicamente, porque me estaban criticando porque me veía con otra persona. Pero de todos modos, quiero defender a las mujeres: ¿cuál es el problema si yo me separé ayer y hoy estoy conociendo a alguien? No tengo que hacer apología de la fidelidad, que es lo que fui en estos 28 años con cada hombre con el que estuve. Casi que salí a aclararlo por mi mamá, porque ella sufre mucho”, reveló enérgicamente.

La modelo también se refirió a cómo sobrelleva las críticas y la exposición pública, algo que siempre trató de preservar en su vida. “A mis hijos no les afecta tanto mi exposición, ellos no se exponen tanto, excepto Dante (Ortega), que sale a defender situaciones que le parecen injustas. Él tiene como la espada de la Justicia. Es más temperamental que las chicas; no hablo de Lolo porque tiene casi nueve años y es chico todavía, y yo trato de preservarlo lo más que puedo. Pero en el caso de Dante ya tiene 22 y no puedo frenar mucho lo que dice”.

“Los que me critican me parece que son todos mis maestros, porque realmente me está importando muy poco. Cuando uno escucha cosas que están tan alejadas de la realidad, que no son verdades, y se expone a eso y duele, duele, duele, pero después pienso: ¿qué cosa peor puede haber que te digan algo que no es, que es hiriente, que es con malicia? Entonces vuelvo a mí y digo: ‘No, pará, yo voy a ser quien vengo a ser, y al que le guste bien y al que no le guste, bueno, es así’. Siempre digo que las opiniones de los demás no son verdades”.

Valdés también se refirió a los comentarios que realizó Cande Tinelli, cuando habló sobre la relación que tenía con su papá. “La opinión de Candelaria sobre lo que dijo de mí, considero que es una opinión, porque la vida íntima de las parejas la sabemos las parejas. Me sorprendió un poco porque teníamos un relindo vínculo y tenía mucho amor por ella, por Mica (Tinelli), por los cuatro (hijos de Tinelli), dolió un poco, pero dije: ‘Bueno, ya está'”, concluyó el tema.

La actriz se explayó sobre su presente afectivo. “Después de 28 años en pareja, no sé qué quiero de un hombre ahora, porque yo cambio tanto que no lo sé. Yo me enamoro muy rápido igual, pero con la misma facilidad que me enamoro, me desenamoro. Eso está bueno, porque si no viviría con el corazón roto por la calle, ¿no? Me gusta más la gente que siente, que no especula; me cuesta la gente muy mental, que mide. Y el problema es que me doy cuenta enseguida, soy muy perceptiva”.

Luego, entre risas, admitió que espera que si alguien la quiere invitar a salir no lo haga por las redes sociales, en alusión a su último vínculo con el futbolista de Boca. “¡Mirá, por Instagram no voy más!”, dijo pícara. Y al respecto, aclaró lo que pasó con Javier García: “Subí a su auto una vez, nos sacaron una foto y no lo vi más. Mirá qué loco, una mala suerte... Hay cosas que siguen y hay cosas que no. Él es un amor de persona, el poco tiempo que lo vi, y obviamente no le gustó la exposición, es una persona de perfil bajo. Pero no es que se asustó y no me habló más: ambos lo decidimos”.

Finalmente, Guillermina reflexionó acerca de por qué ella se considera una mujer invencible. “Soy una guerrera y una transmutadora. Cuando me tiran tanta mala onda no se dan cuenta que es al revés. Cualquier persona puede estar vencida en algún momento pero no me quedo en esos espacios, trato siempre de estar agradeciendo y valorando todo. Cuando uno valora las cosas le da un valor real”.

Mirá la entrevista completa:

Guillermina Valdés en Invencibles: Entrevista completa

