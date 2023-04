Karina La Princesita recordó las críticas que recibió durante su relación con el Kun Agüero: “Sufrí mucho”

Sergio Aguero y Karina La Princesita fueron pareja más de cuatro años. (Verónica Guerman/Teleshow.com)

Hace un tiempo ya que Karina La Princesita decidió abordar las entrevistas sin casette y hablar de los hechos que para bien o para mal marcaron su vida. Así, se ha manifestado a corazón abierto sobre diferentes momentos de su carrera, esa que empezó muy joven en un ambiente muy complejo, en el que tuvo que hacerse un nombre a los golpes y que más de veinte años después continúa en plena vigencia.

En paralelo con la música, la cantante fue relatando diversos hechos, como el bullying que sufrió durante la adolescencia o el lado b del éxito, que suele manifestarse en cuadros depresivos. Y con este mismo enfoque, recordó particularmente su relación con el futbolista Sergio Kun Agüero en un diálogo con Catalina Dlugi.

“La gente en base a las profesiones idealiza, suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio”, señaló la cantante oriunda de la localidad de Florida. “Es una pelotudez, pero imaginaban una modelo de 1,80 híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época, me sentía muy insegura”, añadió la cantante de 37 años en el ciclo Agarrate Catalina de La Once Diez.

Sin dar nombres propios, la artista había hecho referencia a algo similar en declaraciones recientes a Luzu TV: “De grande me pasó lo del hate, que me digan ‘gorda de mierda’ hasta en los medios, cuando yo estaba en pareja con alguien muy importante. ‘¿Cómo se fijó en esta?’ Todo en base a mi cuerpo. Gente de la tele que los enfrenté a todos ya. Lloré mucho y me quería morir de tristeza, no me quería matar, me quería morir de tristeza”, señaló.

“Sufrí mucho, me aislaba, empezaba a temblar cada vez que me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca, y encima ver en televisión que me trataban de puta, así con esa palabra, de grasa, y de gorda. Me destruyó, y vos ante a destrucción, las adversidades y todo lo que pasa en tu vida tenés dos caminos, o hundirte o salir a flote. A mí siento que me tiró al agua y llegué al piso y salí para arriba y no me tira abajo nadie más. Pero tuve un proceso muy largo para que eso no me lastime”, aseguró.

Karina La Princesita y Sergio Agüero en el casamiento de Lionel Messi (Patricio Murphy)

Karina y el Kun estuvieron de novios durante más de cuatro años. En ese tiempo, la cantante viajaba seguido a Inglaterra, donde el jugador se destaca en el Manchester City, y una vez por mes regresaba a la Argentina para seguir con su carrera musical ya que no quería dejarla a un costado. Se separaron no en los mejores términos, en medio de rumores de infidelidades y sin dar demasiadas explicaciones.

Hace unos días, en otra entrevista, Karina volvió a mencionar su relación con el exfutbolista del Manchester City. Fue durante su visita a Noche al dente, cuando en medio de un cuestionario sobre diversas personalidades con las que podría matchear, el conductor Fer Dente la puso en una encrucijada en la que tenía que optar por chaparse a Agüero o a El Polaco, otro de sus ex y padre de su hija Sol.

“Ay, tengo muchos nervios”, admitió la intérprete de “Con la misma moneda” e hizo un breve repaso de cada relación. “Con ninguno me quedó un chape guardado y no tengo ganas de chaparme a ninguno... “, continuó la cantante, que no obstante decidió aceptar el desafío: “Lo voy a decir. Con El Polaco me pasa algo muy especial y es que lo veo como un familiar. Así que me chaparía al Kun”, sentenció.

Seguir leyendo: