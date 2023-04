Paula Chaves compartió un video retro del día que ganó Super M y sorprendió a sus seguidores

A 20 años del día que Paula Chaves ganó "Super M" (Video: Instagram)

Paula Chaves compartió con sus cuatro millones y medio de seguidores de Instagram un recuerdo de hace exactamente 20 años, cuando ganó Super M, el reality de modelos que conducía Horacio Cabak por la pantalla de Canal 9 y con el que comenzó su carrera en los medios: empezó haciendo campañas fotográficas, desfiles, publicidades y fue parte de una agencia. Luego, llegó al Bailando y saltó a la fama y popularidad de manera exponencial.

Por entonces, el premio fue un viaje, un auto y un año de contrato en la agencia de Ricardo Piñeiro, uno de los representantes más reconocidos en ese momento. Lo que siguió con el tiempo, se sabe: debutó como conductora, actriz, hizo temporadas teatrales y se convirtió en figura de importantes proyectos. En el plano personal, se casó con el productor Pedro Alfonso y tienen tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. Además, se recibió de doula, una formación profesional para poder asistir a mujeres y familias en los procesos de gestación, parto, lactancia y postparto. Y combina su carrera artística con esta profesión que tanto le gusta y disfruta haciéndolo de manera particular.

La modelo replicó en sus Historias de Instagram una publicación de Laura Giovanetti, con quien llegó a la final del certamen 20 años atrás y con quien hoy la une una amistad. “Super M 2003″, escribió. Y resaltó lo importante que fue aquel programa para la carrera y el futuro de las mujeres. “Hoy se cumplen 20 años de este momento mágico en nuestras vidas. Un programa que nos marcó para siempre y que dio comienzo a mi carrera como modelo”, indicó quien actualmente se desempeña como como coach con PNL (Programación Neurolingüística) y hace biodescodificación. Por caso, en sus redes sociales se puede ver que a diario comparte mensajes en los que hace referencia a la espiritualidad y el cuidado personal.

“Éramos tan niñas, tan ingenuas, con tantas ganas y alegría. Te quiero Pau. ¡20 años ya!”, finalizó Giovanetti en su posteo, el mismo que la esposa de Pedro Alfonso compartió en su cuenta de Instagram.

Captura del posteo que realizó Laura Giovanetti de su recuerdo con Paula Chaves

De aquel reality (emitido en dos ediciones, entre 2002 y 2003) también se hicieron conocidas figuras como Carina Monteleone, Agustina Córdova, Soledad Fandiño, Carolina Di Nezio, Mavi Iglesias y María del Cerro, con quien la conductora mantiene una excelente relación de amistad. Suelen compartir viajes solas, de pareja con sus respectivos maridos y también en familia con sus hijos: por caso, las menores de cada una, Mila y Filipa, también se llevan muy bien, y así lo dejan reflejado las modelos en sus redes sociales.

Paula Chaves, en tanto, además de la relación que mantiene hasta el día de hoy con Laura Giovanetti, mantuvo una una amistad con Jazmín De Grazia, quien participó en la primera edición del reality y obtuvo el tercer lugar. La modelo murió en febrero de 2012, a los 27 años: fue encontrada sin vida en la bañera de su departamento en el barrio porteño de Recoleta. Desde entonces, la conductora la recuerda con emotivos mensajes en sus redes sociales y también públicamente. “Yo sigo en contacto con su familia, la extraño mucho y ella se me aparece en sueños. Cada vez que eso pasa, lo llamo a su papá y le digo: ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dice que está bien’”, contó tiempo atrás, en ¿Quién quiere ser millonario?, que conducía Santiago del Moro por Telefe.

