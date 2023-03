Sol Pérez reveló su futuro laboral luego de la final de Gran Hermano

Sol Pérez reveló su futuro laboral

Una de las figuras más destacadas de los debates de Gran Hermano en la pantalla de Telefe fue sin dudas Sol Pérez. Más allá de los acertados comentarios y los filosos cuestionamientos a los participantes, la ex chica del clima también deslumbraba con sus diferentes looks y las tendencias al aparecer en pantalla.

Pero no solo en ese ciclo se la pudo ver a Sol, ya que también se afianzó como panelista en Cortá por Lozano en las tardes del mismo canal. Había llegado al programa a finales del año pasado, gracias a un reemplazo a Vicky Xipolitakis que se encontraba de viaje. “¿Se acuerdan que yo les conté que entraba a hacer un reemplazo? Bueno, al final me quedo, así que súper contenta. Espero que me acompañen en este nuevo proyecto”, comentó emocionada en sus redes en esa instancia.

Ahora, nuevamente utilizó las redes sociales para referirse a su futuro laboral, tras la culminación de Gran Hermano, en la que compartía panel con Ceferino Reato, Gaston Trezeguet, Laura Ubfal, Marisa Brel, Costa y la China Ansa, entre otros.

En Instagram habilitó un espacio para que sus seguidores, que superan los 6.5 millones, le dejen preguntas al azar sobre diferentes temáticas, y una de ellas versaba sobre lo que vendrá para el futuro: “Después de GH, ¿qué vas a hacer en tele?”, indagó puntualmente un follower.

“Me quedo en Telefé”, replicó Sol. “Haciendo el programa de Vero Lozano, programa que yo siempre miré desde mi casa y quería estar ahí. Le mandaba mensajes a Vero, porque realmente siempre me gustó. Hoy tengo la posibilidad de estar sentada en el panel y la verdad que estoy súper contenta con eso, conforme y chocha; así es que me quedo con Vero”, agregó.

El llanto de Sol Perez al ganar The Challenge Argentina: "No hay nada imposible"

Esas dos no fueron las únicas apariciones de Sol en el canal en lo que va del año, ya que también fue parte de The Challenge Argentina, el reality de supervivencia extrema en el que se consagró ganadora. En la disputada final, compitió contra Claudia Albertario, Sol Pérez, Yeyo De Gregorio, Eva Bargiela, Rodrigo Cascón y Octavio Oky Appo. En las etapas anteriores, habían quedado en el camino Julieta Puente, Lionel Ferro, Sofía Jujuy Jiménez, Lizardo Ponce, Rodrigo Mora, María Fernanda Callejón, Fernando Burlando, Virginia Elizalde, Benjamín Alfonso, Carolina Duer, Floppy Tesouro y Adrián Cormillot.

“Me pone muy contenta que la primera edición en Argentina lo gane una mujer”, expresó muy emocionada Sol luego de que el conductor Marley anunciara su nombre. “Este triunfo significa desafío y disciplina, porque con esas dos cosas uno puede ganar cualquier cosa que se proponga”, dijo. “No hay nada imposible es la mejor enseñanza que me dejó este challenge” concluyó.

En el plano personal, Sol también vive un momento de plenitud en su relación con Guido Mazzoni, quien a mediados del año pasado le hizo una romántica propuesta de casamiento a bordo de una embarcación. La escena de película transcurrió mientras navegaban por las aguas del Mediterráneo.

Mientras el empresario simulaba tomarse una foto con ella, de forma inesperada se arrodillo y sacó un anillo. “¡Ah!”, gritó eufórica la ex chica del clima. “Vuoi passare il resto della tua vita con me?”, le preguntó en italiano (en español: ¿Querés pasar el resto de tu vida conmigo?). Impactada, Sol le respondió con un rotundo “sí”, se fundió en un tierno abrazo con su pareja y luego le dio un apasionado beso. Inmediatamente, Guido le colocó la joya en su dedo anular y ella saltó de alegría mientras lo abrazaba nuevamente

