“Marculi”: qué dijo Marcos Ginocchio sobre su relación con Julieta Poggio tras su victoria en Gran Hermano

El ganador del reality habló sobre la idealización romántica que hacían muchos espectadores

Luego de cinco meses en los que avivó por las redes sociales a “Marculi”, la vinculación amorosa entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio con la que se ilusionaron algunos seguidores de Gran Hermano, los protagonistas hablaron sobre su relación y aclararon las situación.

Terminó el programa que supo sumar rating en Telefé durante todo el verano y los tres finalistas comenzaron a conocer lo que generaron fuera de la casa. Pese a que Ginocchio, alias “primo” se convirtió en ganador, tanto Poggio como Juan Ignacio Castañares Puente, conocido como “Nacho”, también dieron de qué hablar durante todo este tiempo.

En ese sentido, una de las cuestiones que más expectativa generó entre los que siguieron el programa fue conocer la palabra del ganador de Gran Hermano y la participante que terminó tercera sobre su relación, puesto que muchos seguidores e internautas se ilusionaron y los apodaron “Marculi”, nombre que surgió de la conjunción de los nombre de ambos.

De esta manera, durante el Debate de ayer por la noche, la producción de Telefé les mostró a Ginocchio y Poggio los “tapes” que se compartieron mientras ellos permanecían dentro de la casa. Incluso, incluyeron el momento en el que surgió la duda sobre si Julieta le había dicho a Marcos “sos hermoso” o “sos el mozo”.

Sin embargo, la reacción de los protagonistas de “Marculi” no fue la esperada por los seguidores. Mientras compartían las imágenes, la negativa de Poggio y el desconcierto de Ginocchio se hicieron notar, al tiempo que los camarógrafos enfocaban a Lucca, el novio de Julieta, que luego fue incorporado al debate en un intento de crear una idea de “triángulo amoroso”.

Los tres finalistas de Gran Hermano participaron del "Debate", tal como sucedió con cada participante que abandonaba la casa

Luego de ver las imágenes, los ex participantes aclararon la situación entre risas y un tanto nerviosos. “Como todo puede cambiar en cámara lenta y con música. Lo digo en serio”, se adelantó Poggio después de que les presentaran el primer clip.

Segundos después, compartieron el segundo video en el que recuerdan la frase de Julieta que generó dudas. Así, los periodistas plantearon una situación hipotética en la que indagaron sobre cuál hubiera sido su actitud si hubiera ingresado a la casa soltera, pero Poggio fue contundente: “No, somos primos”.

Con respecto a si dijo “hermoso”, Julieta explicó que ella en realidad dijo “el mozo”, aunque reconoció que “suena” a confusión. “Esto es muy fuerte”, reaccionó, pero agregó: “Digamos que dije ‘hermoso’, para que la gente se ponga contenta”. En la situación también estaba presente Nacho, quien intentó salvar a su compañera al decir, en broma, que “a Julieta no le sale bien la ‘R’ por eso la confusión”.

Marcos, por su parte, confirmó lo que muchos creían. “Al principio escuché: ‘Sos hermoso’, por eso pregunté qué quiso decir”, reconoció el ganador de Gran Hermano entre risas. Al ser consultado sobre cuál hubiera sido su actitud si Julieta habría elogiado su belleza, el “primo” lanzó un “no, no, no” nervioso antes de afirmar: “Yo pregunté porque es mi amiga o sea no había entendido, pero pensé que me lo podría haber dicho porque es mi amiga”.

En ese momento, se sumó al debate Lucca. Aunque vio las imágenes con cierta amargura, sus palabras se alinearon con las de su novia al plantear que, si bien él escuchó “el mozo”, entiende que puede llegar a generar cierto malentendido.

Julieta junto con su novio antes de ingresar a Gran Hermano. (Foto: @poggiojulieta)

Lejos de darle importancia al “ship”, como se lo conoce en el mundo de las redes sociales, Lucca defendió su relación y expresó que “no hubiera pasado nada, si lo hubiera dicho”. Y remató: “Si es hermoso”.

Más allá de la ilusión de los seguidores, Marcos dejó en claro que, durante su estadía en la casa, extrañó a su exnovia, por lo que contó que tiene intenciones de sentarse a hablar con ella para ver cómo continuará su relación tras la finalización del reality. Por esto mismo, mientras algunos de los que se emocionaron con la idea de un “Marculi” luego de Gran Hermano perdieron las esperanzas, otros continúan insistiendo con una posible relación entre Ginocchio y Poggio.

