Marcos apagó la luz de la casa y su salida remitió a The Truman show: cómo fueron otros finales del reality

Marcos deja la casa de Gran Hermano como ganador del reality

Marcos Ginocchio completamente emocionado, con la mitad de su cuerpo sobre la cama llorando de una forma desconsolada. Junto a él, la valija. Y Mora, la entrañable cachorrita, hecha un ovillo a un costado, no queriendo perderlo de vista. Solo ellos quedan en la casa, y la voz de Gran Hermano que interrumpe ese momento de silencio y soledad.

“Atención por favor, querido Marcos, muchas felicidades ganador”, comienza su relato la voz que los acompaño en estos más de 5 meses dentro de la casa. “Buscamos la valija porque, ¿sabés algo? Ya es momento de abandonar la casa. Llevamos a Morita”, y así el llamado Primo emprendió el camino a la salida.

“He observado todo este tiempo desde aquel primer día en que entraste con tantos sueños, con tantas ilusiones, y sos hoy el último en salir. Los dos, con Mora. Seguimos caminando, ese pasillo que te vio tantas veces”, continuaba el dueño de casa su relato, mientras Marcos avanzaba por el camino iluminado de azul, ese que lleva a la puerta de salida.

Pero eso no terminaría ahí, claro, porque había todavía mucho por decir: “Una cosa más, ¿sabés qué me gustaría que compartamos? Este momento tan lindo de apagar las luces de esta casa que te hizo ganar, querés?”, le propuso. Así, mientras el flamante ganador miraba de frente a la casa desde el jardín, una por una las luces de los diferentes ambientes se fueron apagando y el público estallaba en un griterío.

La escena final de "The Truman Show"

Todo quedó a oscuras, menos el camino azul en el que Marcos, con Mora y la valija, se encontraban. “Y ahora nos vamos a la otra puerta, despacio, los dos. Las luces se apagaron, pero cuando atravieses esa puerta sabrás llevar toda tu luz propia que es mucha, a esa vida que te espera. Mirame, mirá la casa. Felicidades, amigo, Quiero decirte una cosita más, que es muy importante para mí, cuidá mucho a Morita. Hasta pronto, un gusto conocerte”.

La imagen aérea mostraba una completa oscuridad, salvo por la imagen del ganador iluminado por un haz de luz. “Te quiero mucho, Grande”, llegó a decir el salteño, a lo que la voz de Gran Hermano respondió con un simple y sincero: “Yo también”. La música épica avanzaba y finalmente el Primo abandonaba la casa.

El rating en ese momento se encontraba en los 30 puntos, y fueron muchos los que encontraron algunas similitudes entre esa salida y el final de la película The Truman Show, “El productor de GH se miró The Truman Show antes de arrancar el capítulo final, no puede ser esta escena completamente CINE de Marcos saliendo de la casa”, explicó un usuario, sintetizando el momento televisivo.

“Marcos mirando la puerta de entrada y salida de la casa de Gran Hermano es Jim Carrey en el final de The Truman Show”, afirmó otro de los usuarios de Twitter. “Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches”, replicó otro, haciendo alusión al final del filme.

Es que, pese a que en ediciones anteriores también se utilizó el recurso de apagar las luces de la casa, es la primera vez que se hace de esta forma. De hecho, en las primeras ediciones apenas era una salida sin tantas palabras de despedida como se recuerda en otra emblemática edición, la de 2007 que consagró a Marianela Mirra.

La salida de Marianela Mirra de la casa

Cristian Urrizaga, conocido desde entonces como Cristian U, superó a Emiliano Boscatto en la edición que se emitió entre 2010 y 2011. En sus últimos minutos en la casa, el actual panelista de La noche de los ex cantó a coro con Gran Hermano “Yo no sé mañana”, la canción con la que los hermanitos despedían al eliminado en cada gala. Antes de retirarse, se empleó el recurso de apagar simbólicamente las luces de la casa.

La salida de Cristian U de la casa

La edición de Gran Hermano que tuvo lugar entre 2011 y 2012 alzó como ganador a Rodrigo Fernández, quien superó a Walquiria D’Amato luego de 164 días de encierro. Un total de 27 participantes que pasaron por la casa, de la que el joven de 19 años fue el último en apagar la luz.

Rodrigo Fernández sale de la casa de Gran Hermano

Para 2015 llegaría la consagración de Francisco Delgado, quien superó a Matías Schrank y escuchó de rodillas la cuenta regresiva antes de dejar la casa que a esa altura ya estaba en tinieblas.

La salida de Francisco de la casa

Para la última edición del reality antes de la esperada edición 2022, en 2016, el ganador fue Luis Fabián Galesio, un jugador de fútbol que actualmente se desempeña en la liga italiana. En esa instancia venció a la modelo e influencer Ivana Icardi, hermana de Mauro y se retiró a puro grito antes de dejar la casa.

La salida de Luifa de la casa

