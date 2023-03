La noche de tragos de Alfa y Romina, ex Gran Hermano: “Ya va por el sexto”

La noche de tragos de Alfa y Romina Uhrig, ex Gran Hermano

Adentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) supieron ser muy cómplice y cultivaron una amistad, pero esa buena sintonía se fue deteriorando en las últimas semanas de permanencia del que salió primero. Tanto, que ni se hablaban. Hablamos, claro, de Walter Alfa Santiago y Romina Uhrig quienes gozaron de cierto favoritismo de parte de los seguidores del reality show, pero no alcanzaron la final.

Primero había quedado eliminado el sexagenario y el último domingo, cayó la exdiputada provincial. Así que volvieron a verse las caras esta semana, cuando Uhrig se reencontró con todos sus excompañeros de juego. Cuando se vieron a los ojos por primera vez en el estudio, el conductor Santiago del Moro los instó a que se dieran un abrazo, y de inmediato comenzó a sonar de fondo el tema “Abrázame” del Puma Rodríguez.

Motivados por los allí presentes, cedieron e intercambiaron algunas palabras. “Portate bien”, le dijo él. “Vos la cagaste, Alfa”, le devolvió Romina al tiempo en que señalaba a su compañero, pero con una sonrisa cómplice, dejando entrever que ya estaba todo bien entre ellos. Y ahora la buena energía continúa, a juzgar por los últimos movimientos de los ex “hermanitos” en sus redes sociales.

Romina Uhrig y Alfa, ex Gran Hermano, se divirtieron en la noche

En la noche del miércoles, Alfa compartió un video corto en sus Instagram Stories con una copa en la mano. Y anunció: “Bueno, acá estamos y lo prometido... ¿Quién está acá al lado? La Uhrig, la Romina”. A continuación, abrió el plano de la cámara frontal de su celular y se permitió bromear con quien fuera su amiga. “Ya comió, ya va por el sexto trago, el sexto. ¡No puede hablar porque la lengua se le entroló!”, dijo el sexagenario, provocando las risas generales de la mesa, incluidas las de Romina.

“A ver, decí algo. Decí: ‘cucharita, cucaracha, Chacarita’. Dale, decilo”, la desafió Alfa para que probara que no estaba en estado de ebriedad. Romina lo intentó después de pensarlo unos segundos y le salió, aunque algo trabado. “¡Rápido! ‘Cucharita, cucaracha, Chacarita’. ‘Cucharita, cucaracha, Chacarita’. ‘Cucharita, cucaracha, Chacarita’”, lo intentó él al redoblarle la apuesta.

Finalmente, Romina pudo decir dos veces el trabalenguas y a mayor velocidad, entre risas. “No está tan en pedo, eh”, aprobó Alfa. Y luego contó algunos detalles más de la velada, como para que se enteraran los millones de seguidores que juntan entre los dos en sus redes sociales. “Acá estamos, vinimos a cenar acá a Vicente Lopez. Acá está la tía Sandra -una productora de Gran Hermano-, Juani... Comimos unas rabas espectaculares... Ah no, no comimos rabas, comimos pechugas de pollo”, se corrigió Santiago. Además, compartió en sus stories otras fotos del encuentro que subieron fans de los dos.

Un rato antes, Alfa había pasado por El Debate de Gran Hermano y se quebró en llanto en medio del ciclo conducido por Santiago del Moro en Telefe. Es que el comerciante había relatado para la producción del reality las ocasiones en las que estuvo al borde de la muerte, como por ejemplo, cuando nació ahogado por el cordón umbilical, una peritonitis que atravesó o cuando casi sube al vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas que sufrió un accidente y terminó en tragedia el 10 de octubre de 1997.

El casting de Alfa para ingresar a Gran Hermano

“Esto a mí me cambió la vida. Lo que dije fue lo que iba a hacer en la casa: contar la historia de mi vida”, expresó el participante más veterano que tuvo la casa tras verse. “Esto es muy fuerte. El programa y la convivencia con los chicos me cambiaron la vida. Yo soy el mismo pero mi vida cambió rotundamente, es un quiebre muy grande”, continuó el ex Gran Hermano. “Veo el casting y me parece tan cerca y tan lejos”, sentenció Alfa entre lágrimas.

Seguir leyendo: