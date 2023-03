El tema de JP Saxe junto a Camilo que desafía al amor moderno: ¿se puede amar con “Moderación”?

Entrevista a JP Saxe por Lucas Terrazas

En una época donde predomina el amor en cuotas, pocos se animan a demostrar abiertamente lo que sienten y las redes sociales limitan el amor a reacciones o likes, JP Saxe rompe los esquemas en su nueva canción, “Moderación”. El artista canadiense, que fue nominado a canción del año por “If the World Was Ending” en los premios Grammy 2021, invita a sentir y vivir el amor en su máxima expresión en el nuevo tema junto a Camilo.

Franco, abierto y sin filtros, el cantante se abre en una charla con Teleshow en la que las formas de amar están en el centro de la escena. Tras presentarse junto al autor de “Pegao” en países como Colombia, Uruguay y Paraguay, Saxe explica cómo ve los vínculos actuales que lo llevaron a componer esta canción: “Yo creo que es muy fácil quedar atrapado en amar completamente a alguien por cómo es y amar demasiado a una persona que tú incluso te olvidas de que tienes que amarla de la misma forma que esa persona te ama a ti. Y a pesar de que esa persona sea increíble, si esa persona no te corresponde de la misma manera, tal vez esa no sea el tipo de relación en la que vos debas estar. Es algo en lo que Camilo y yo creemos, entonces hemos tenido conversaciones al respecto y esa conversación se transformó en una canción”.

JP Saxe, Camilo - Moderación

La canción, que cuenta con la dirección de Ricky y Evaluna Montaner, surge en un momento en el que predominan las relaciones pasajeras y en donde entregar el 100% cada vez es menos común. Sin embargo, el artista apuesta a fondo y habla de ese riesgo constante que existe de ser herido: “Creo que entre más amas a alguien más grande es el riesgo de ser lastimado por ellos, pero entre más te permitas a ti mismo ser vulnerable más te permites a ti mismo ser amado. La misma cantidad de espacio a la que te abres para disfrutar, con alegría, conexión, pasión, es la misma cantidad de espacio que estás abriendo para ser lastimado, pero siento que eso lo vale, no podemos vivir nuestra vida tratando de evitar el dolor. Tenemos que vivir nuestra vida aceptando el amor, las conexiones, es lo que yo pienso”.

El artista canadiense es un amigo íntimo de la familia Montaner. En imagen junto a Ricky, Evaluna y Camilo (Redes JP Saxe)

¿Uno más de la familia Montaner?

Pero más allá del trasfondo y su significado, la canción toma un tono especial para Saxe, ya que fue una gran oportunidad para compartir y colaborar con un amigo muy cercano, Camilo. El canadiense es muy cercano a la familia Montaner, a la cual conoció gracias a su amistad con la modelo Stefanía Roitman. Desde entonces colaboró con Evaluna Montaner para una reversión de su hit “If The World Was Ending”, y con Mau y Ricky Montaner para “Hey Stupid, I Love You”.

En ese sentido, JP destaca este tipo de encuentros ya que el hecho de compartir con amigos tiene un ‘sabor’ especial: “Camilo es mi hermano, mi amigo y yo pienso que cuando uno hace música con amigos, con gente a la que amas todo es más divertido, inspirador y honesto. Trabajar con Camilo fue tan increíble y disfrutable. Durante los últimos años nos hicimos amigos muy cercanos y hablamos durante un tiempo sobre hacer una canción juntos y finalmente pasó. Muchas partes de esto realmente no se sintieron como un trabajo ni por un segundo, nunca sentí que estuviera trabajando. Por ejemplo el videoclip, los directores Ricky Montaner y Evaluna, toda la familia fue parte de la canción. Ellos son directores brillantes”.

Luego de colaborar y compartir con casi todos los miembros de la familia, Saxe sea volvió uno más de los Montaner, así lo palpita: “Me siento como el miembro canadiense de honor de la familia. Me siento muy agradecido de ser amado por gente tan extraordinaria y que amo mucho”.

JP Saxe se presentó en el Madison Square Garden en la apertura del show de John Mayer

Su conexión con Argentina

Tras su gira por Sudamérica, el canadiense aprovechó para pasar tiempo en Buenos Aires, una ciudad de la cual se enamoró hace años y que demuestra la conexión que tiene con los argentinos. “Realmente amo a todos mis amigos argentinos. Me gustaría que fueran más, pienso que si pasara más tiempo en Argentina tendría más comunión con los argentinos. Creo que mi primera amiga argentina fue Stefi (Roitman). Porque la primera vez que estuve acá fue para la boda de ella, eso fue increíble. Fue la primera vez que me enamoré de Buenos Aires, siento un gran afecto por esta ciudad, por este país y me siento muy agradecido de sentir el afecto de regreso de la gente”, afirma.

De esta manera, el artista se preparó para afrontar uno de los desafíos más difíciles y emocionantes de su carrera, abrir una serie de shows de John Mayer en Estados Unidos, entre ellos, en el Madison Square Garden: “Es la cosa más loca que se puede decir, porque John Mayer es uno de mis más grandes influencias, entonces poder abrirle a él en mi propia ciudad, en Toronto, en el Madison Square Garden, un lugar icónico, es increíble”.

La prueba no solo representa un gran paso en su carrera, sino que también un desafío en cuanto a shows en arenas gigantes. Pero más allá de lo abrumador que pueda parecer, JP sabe que no importa la cantidad de público para la que toque, el show siempre será único: “Sé que uno puede tocar solo en una sala muy grande y casi sentirse cómodo, desde que tenía quince años me senté al piano en el escenario y tocaba para ocho personas, así que creo que cuando haces algo bien como músico es el mismo sentimiento presentarse para ocho personas como presentarse para quince mil”.

