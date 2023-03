Fuerte reacción de Anamá Ferreira ante una foto de Fabián Cubero con su hijo Luca y lo acusó de discriminatorio

Anamá Ferreira estalló ante una foto de Fabián Cubero y su hijo Luca y lo acusó de discriminatorio (Foto: Instagram)

Anamá Ferreira sufrió el bullying desde chica. En una entrevista que concedió hace un tiempo a Teleshow, la modelo había contado lo mal que lo había pasado en su adolescencia. “No sabría asegurar qué resultaba más doloroso: si los golpes de puño que solía repartir en el patio de la escuela cuando alguien me exigía saber por qué mi madre y mi hermano eran blancos y yo negra, o las noches de baile en las que planchaba como loca porque los chicos me obviaban. A los brasileños les gustan las mujeres de caderas fuertes y piernas gordas”, describió. “Ser alta y flaca era la maldición”, relató recordando las burlas que la taladraban. “Lloraba todas las noches acostada en mi cama. Me miraba las piernas y pensaba: ´¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?!”, repasó acerca de esos días grises.

Sin embargo, la vida le jugaría una grata sorpresa. Llegó a la Argentina y se convirtió en una de las modelos más reconocidas del país. Pero a pesar de su éxito, Anamá no dejó de sufrir la discriminación por el color de su piel muchas veces en su vida.

Hace unos años vivió un episodio que le causó un disgusto enorme con Adriana Aguirre. Todo ocurrió en el ciclo que conducía Edith Hermida, Está en tus manos, por El Nueve, cuando en medio de un juego al aire la modelo estaba contando algo que le había ocurrido y la vedette le pidió que continuaran jugando. “Basta de hablar, mono”, le había disparado. Anamá en ese momento se quedó paralizada.

El comentario racista no le cayó nada bien y, al regresar del corte publicitario, la conductora explicó que Ferreira se fue ofendida por lo que le dijo Aguirre. “Fue un mal entendido. Hace cinco meses que estoy con un psicólogo y que vine a divertirme. Si le dije algo que la hizo sentir mal le pido perdón. Ella tiene que entender que yo vengo de esto, con problemas y le hice un comentario porque la quiero pasar bien”, se defendió Adriana en ese momento. Más adelante, fue el INADI quien emitió un comunicado exigiéndole a la vedette unas disculpas públicas.

Ante esta situación, que Anamá todavía recuerda, en la tarde del miércoles la modelo se indignó ante un posteo de Fabián Cubero con su hijo Luca que había sido grabado por Mica Viciconte.

El tuit de Anamá Ferreira contra Fabián Cubero (Foto: Twitter)

A través de sus historias de Instagram, se podía ver a la expareja de Nicole Neumann con su hijo de 9 meses en brazos, mientras él se había puesto una máscara de un gorila en su cabeza. “No madura”, escribió Mica sobre el papá de su nene.

“¿Vos creés que no lo vas a asustar al nene? ¿Es necesario?”, le preguntó la ex Combate. Mientras que el exjugador de Vélez Sarsfield, entretenido con el juego con su niño, reaccionó con tranquilidad: “No, no se asusta”.

Sin embargo, la que sí se espantó con el comentario de Poroto fue Anamá, quien se volvó a su cuenta de Twitter para expresar su disconformidad y su enojo con el tema.

“Hola lamento pero tengo que decir cuando se hacen cosas que no está bien y entonces hay que decir: Poroto Cubero te quiero pero no está bien que quieras asustar a tu hijito lindo con una máscara de un MONO!”, planteó la ex modelo.

Acto seguido, continuó con su crítica hacia esta situación. “¿Por qué te crees que un mono asusta? ¿Porque es negro y feo? Es discriminación”, planteó la brasilera.

Su publicación no pasó desapercibida para los usuarios de la red del pajarito, y los comentarios no se hicieron esperar. “¿Posta? ¿No será mucho Anamá?”, le escribió Cinthia Fernández, mientras otros la tildaron de exagerada.

Antes estas repercusiones, Anamá procedió a borrar el tuit y a no emitir más opinión al respecto.

