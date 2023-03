Versiones de romance entre Claudio Rígoli y Pía Slapka: la palabra del conductor

Claudio Rígoli y Pía Slapka

El 4 de marzo pasado comenzó la nueva temporada de La Tarde del Nueve, el magazine de fin de semana que conducen Tomás Dente y Pía Slapka por la señal de Colegiales. En un clima distendido y ameno, el periodista y la modelo reciben a protagonistas de la actualidad y el espectáculo, con números musicales en vivo, además de presentar recetas de cocina, entre otros segmentos de un ciclo que logró asentarse en la pantalla en poco tiempo.

El último fin de semana recibieron la visita de Claudio Rígoli, una de las figuras del canal. El Conde, como se conoce al periodista, se sentó en el living y repasó junto a los anfitriones su trayectoria en el periodismo que lleva 36 años ininterrumpidos en la pantalla y 27 de ellos a cargo de la emisión central del noticiero del canal, y que desde el año pasado cumplió la asignatura pendiente de encabezar un ciclo radial con La mejor de las mañanas, por Radio AM 540.

La charla transcurrió entre anécdotas de la profesión, la mirada sobre la actualidad y algunas perlitas, incluida la mención a su ya clásico “Qué tengan la mejor de las noches”, la frase con la que el entrerriano cierra cada edición de Telenueve Central.

A partir de su presencia en el piso, los televidentes advirtieron algunos gestos de complicidad entre Rígoli y Slapka y echaron a correr los rumores sobre un posible romance entre ambos. Incluso en Bendita, programa insignia de la misma señal, presentaron un informe con lo que había ocurrido en la tarde del domingo y el conductor Beto Casella se sumó a aquellos que sostenían la teoría que entre la modelo y el periodista podría haber algo más.

Por este motivo, Teleshow se comunicó con Rígoli para conocer su versión de los rumores. Y el periodista dio una contundente respuesta al respecto. “No estoy saliendo con nadie”, afirmó el conductor, que es padre de Agustina y Santiago.

En tanto, la modelo se separó hace cinco años del representante Paul García Navarro, padre de sus hijos Benjamín y Gerónimo. En los últimos meses, surgieron versiones de una supuesta relación con Benjamín Vicuña, luego de varias publicaciones en las que se los había visto juntos en un evento top en Cariló. En esa ocasión, la modelo acudió a sus redes sociales y responderle a sus seguidores que querían saber si estaba saliendo con el chileno.

“Voy a responder sin ser tan picante porque después uno se arrepiente de sus palabras. Lo único que voy a decir es que le diría a la persona que lo tiró, que no sé por qué lo tiró, porque ni siquiera estuvo en ese evento esa persona, a la cual conozco también, alguien le debe haber dicho: ‘estaban tal, tal y tal’ y dijeron bueno, dos solteros como somos dos personas simpáticas, bah hablo por mí, porque él ni idea... Pero estábamos los dos trabajando y punto. Y punto. Esa persona que lo dijo no sé capaz tenía que rellenar el programa que está haciendo, tenía que decir algo, entiendo, pero no, ni idea Benjamín, ni idea él, cualquiera”.

Con estas declaraciones, la rubia se alejó de los rumores que la acercaban a Benjamín y se mostró molesta con Luli Fernández, que fue la que divulgó la noticia en primera instancia en Socios del espectáculo. “Esto es cualquiera”, concluyó rápidamente para continuar con el intercambio de preguntas y respuestas que generó con sus seguidores.

