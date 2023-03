Fuerte crítica de Fito Páez a la clase política: "¿Qué sabemos hacer en Argentina? pobres" (Video: "Perros de la Calle", Urbana Play)

En el día de su cumpleaños número 60, Fito Páez brindó una entrevista e hizo una fuerte crítica a la dirigencia política del país. “¿Qué sabemos hacer en Argentina? Pobres, man”, aseguró el cantante este lunes por la mañana en diálogo con Andy Kusnetzoff en el ciclo Perros de la Calle, por Urbana Play. “Y sí...”, respondió el conductor mientras circulaban en un camioneta particular hasta llegar a los estudios de la radio, en donde el músico quiso celebrar su cumpleaños. “Para mi y la familia es un momento muy hermoso. Y me da la sensación de que a través tuyo podía compartirlo un ratito con toda la gente que te escucha, y con todo el país”, resaltó el intérprete de grandes éxitos como El amor después del amor, entre otros, al contar el motivo que lo llevó a aceptar dar la nota en este día especial.

“Eso es lo que sabemos hacer muy bien”, continuó Fito sobre la coyuntura nacional, y agregó: “Y eso merece una autocrítica de la clase política, de los dirigencia de todos niveles”. Al respecto, comparó su rol de artista con el de quienes ocupan un lugar en la política. “Nosotros no dirigimos, nosotros hacemos la música -enfatizó- ponemos las palabras y contamos la época, pero no manejamos los países, no tenemos la responsabilidad. La gente que se ocupa de eso, que es montada para ejercer esa tarea, necesita hacer una autocritica adelante de todos nosotros, che”, consideró y advirtió: “Es fuerte eso. De verdad, eh. Si no esto no va a arrancar nunca”.

“No”, respondió Andy avalando los dichos de su entrevistado, y sumó su opinión al respecto: “Y un poco lo que te saca todo eso que contás es la esperanza de ‘Ya va a mejorar’. Y hay un momento en le que decís ‘Y... es difícil’. Lo que quiero decir es que la música para mí sí hace -sostuvo el conductor-, la música acompaña mucho esos momentos duros, difíciles, te puede generar una alegría, un momento, te puede gustar ir a ver una banda...”.

En el día de su cumpleaños número 60, el músico le dio una nota a Andy Kusnetzoff en la radio y disparó contra los dirigentes del país (Crédito: Gustavo Gavotti)

Mientras escuchaba atentamente a Kusnetzoff, Fito lo interrumpió y le marcó una salvedad en la que hizo referencia a la alegría circunstancial que vivió la población a fin del año pasado, luego de que la selección Argentina ganara por tercera vez la copa del mundo. “Pero lo que no está bueno es que sea sucedáneo, como paso con el Mundial, ¿viste? ‘Nos va como el orto, somos campeones del mundo, pum”. Pasaron tres días y todo volvió”, destacó el músico.

“Entonces, es una ilusión, claramente, entre la cual no podemos vivir los argentinos. Nos merecemos, como todas las personas del mundo, tener una vida digna, un trabajo, una plenitud. Para todos, obviamente. Ahí está el objetivo y en definitiva volver siempre al concepto original: ¿Qué es la política? es la búsqueda del bien común”, señaló Fito Páez.

Más allá de la reflexión del rosarino, los sesenta le llegan en un gran momento de su carrera: prepara una reedición de El amor después del amor, su disco más exitoso y el más vendido de la historia del rock en Argentina, el cual pronto volverá a editar a modo de homenaje, a treinta años de su lanzamiento.

