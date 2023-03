El mensaje de Axel Kuschevatzky tras la entrega de los Oscar 2023: “Gracias por tanto amor”

Salma Hayek y Antonio Banderas anunciaron la mejor película internacional (TNT)

Argentina, 1985 se quedó a la puerta del Oscar a la mejor película internacional. La ilusión por obtener la tercera estatuilla chocó contra Sin novedad en el frente (All Quiet On The Western Front), el drama bélico del alemán Edward Berger. Salma Hayek fue la encargada de anunciar la amarga noticia para el cine nacional, acompañada por Antonio Banderas. Y una vez que pasó la amargura, las redes sociales se poblaron de mensajes de apoyo al equipo de producción y como muro para hacer catarsis.

De la mesa chica del filme, el primero en manifestarse públicamente fue Axel Kuschevatzky. El productor había sido parte de la transmisión oficial en la previa, y una vez conocido el resultado, acudió a sus redes para expresar sus sensaciones en caliente. “Gracias por tanto amor, tanta pasión y por dejarnos contar una historia tan maravillosa, relevante y por sobre todas las cosas, nuestra”, expresó el productor. “El de Argentina, 1985 es un viaje alucinante y una forma de buscar construir una memoria colectiva. Este agradecimiento es infinito”, agregó.

El mensaje de Axel Kuschevatzky

El periodista Ángel de Brito fue otro de los que escribió sobre la premiación, destacando la importancia de la película más allá de la resolución de la Academia. “¡Peliculón! Argentina,1985. ¡No pudo ser el Oscar 2023 pero no dejen de verla!”, recomendó el conductor de LAM.

Por su parte, Malena Pichot destacó una tonalidad diferente en la estrella mexicana a la hora de anunciar el premio y quiso reconocérselo en su cuenta de Twitter: “Gracias Salma por decirlo con toda la mala onda posible”, apuntó la humorista, dando a entender que su deseo era que ganara la película de Mitre.

Es que Argentina, 1985 llegó a Hollywood con fundadas expectativas. Desde su estreno, la película logró posicionarse en los festivales más importantes, como Venecia y San Sebastián, se hizo con el Goya a mejor película iberoamericana, el Globo de Oro a mejor película extranjera y cosechó a su paso elogios del público y la crítica. Pero sobre todo, había dejado un mensaje que va más allá de cualquier galardón, y eso es algo que se planteó desde un comienzo el equipo completo y que ratificó el productor en su mensaje.

Pero finalmente, el galardón fue para la otra gran candidata. La producción alemana, ambientada en la primera guerra mundial, se llevó el ansiado premio, en una categoría en la que también participaron EO, del polaco Jerzy Skolimowski, Close, del belga Lukas Dhont, y el filme irlandés The Quiet Girl.

