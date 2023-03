La verdad detrás del video del exganador de Gran Hermano que revela los secretos: “Está todo armado”

El video del ganador de Gran Hermano 2012 que revolucionó las redes sociales (Video: TikTok @rodrirumi)

“Ya pasaron 10 años, ya estoy fuera de contrato y nadie me puede obligar a callarme”, dijo Rodrigo Fernández Rumi, el ganador de Gran Hermano 2012, en un primer video que publicó en su cuenta de TikTok y que revolucionó las redes sociales al asegurar que el programa “está todo armado”.

El joven que actualmente tiene 29 años -tenía 19 cuando lo ganó, siendo el más joven de aquel certamen) compartió un primer video en sus redes sociales que se viralizó por sus dichos. “Para lo que me siguen acá, en TikTok y no me conocen desde hace mucho, yo estuve en un Gran Hermano y fui el ganador”, comenzó quien hoy se destaca como actor de Disney.

Luego, mostró un enorme cartel de cartón que en su momento ofició de cheque, el que le entregaron cuando le ganó la final a Walquiria D’Amato. “Claramente no es el real -aclaró-, es el que te dan cuando vos salís del programa, para las cámaras”.

Y sorprendió con sus declaraciones sobre el formato de la edición en la que fue parte: “Como tanto me lo han preguntado, sí, Gran Hermano Argentina está todo armado: en el confesionario la producción te dice con quién te conviene pelearte, también te dice a quién nominar y una vez a la semana podés hablar con un familiar desde el confesionario. Solo cinco minutos, pero algo es algo. Lo más loco es el premio: el premio no existe, pero eso lo sabés desde que entrás”.

En tanto, prometió que en un próximo video contaría “mejor” y más detalles de su paso por el programa que hoy es el más visto de la televisión argentina y que dentro de 20 días llega a su fin.

En el siguiente video, aseguró que contaría los “secretos de Gran Hermano”. “Seguro que vas a decir que soy un tarado, y lo soy”, indicó Rodrigo Fernández Rumi para luego aclarar que sus dichos en la publicación anterior eran falsos:. “Es todo mentira: Gran Hermano es cien por ciento real, o por lo menos lo que yo viví”.

Por su parte, contó cómo fue su experiencia: “Yo era el más chico de la casa. Soy de Victoria, Entre Ríos, no conocía a ningún productor, mandé un videíto por internet , me llamaron a una entrevista, fui, pasé, pasé y pasé”, relató quien al ver que no volvían a contactarse con él y que se acercaba la fecha de inicio del reality, pensó que se había truncado su sueño de llegar a la televisión y de ser actor.

“Hasta que un día, después de varios pasos, faltaban 10 días para que empiece el programa, me llamaron y me dijeron: ‘Rodrigo, te quería avisar que fuiste seleccionado para entrar a la casa de Gran Hermano’”, continuó y aseguró que hasta el día de hoy recuerda la voz de aquella productora, llamada Kaira, con quien no volvió a tener contacto: “La vi dos veces en mi vida”.

Por último, y de cara a la final del certamen (se verá el lunes 27 de marzo), invitó a sus seguidores a que le expresaran sus inquietudes sobre su paso por la casa más famosa del país: “Si alguien quieren saber como funciona el programa déjame tu pregunta, te la voy a responder”.

Antes y después: a la izquierda, Rodrigo Fernández Rumi cuando ganó Gran Hermano 2012; a la derecha, en la actualidad

Rodrigo Fernández Rumi se desempeña como actor y su trabajo más popular fue en la serie musical de Disney Bia, en la que interpretó a Marcos Golden, personaje de un villano que le permitió alcanzar popularidad en distintos países de Latinoamérica. Actualmente está trabajando en la producción de otro proyecto de Disney llamado L-POP y también se muestra muy activo en sus redes sociales, es por eso que aprovechó el final de Gran Hermano para contar su paso por la casa más famosa del país, sobre todo para su público latinoamericano que recién lo conoció en su rol de actor.

Por otro lado, luego de ganar la edición 2012, Rodrigo viajó a Suiza y trabajó en una granja. En 2017, fue parte la obra Herencia compartida, en el teatro Artaza de Buenos Aires, junto a Nicolás D’Agostino, Tupac Larriera, Lola Morán y Vincenzo Mazzei. Y después emigró a Los Ángeles (Estados Unidos) con el fin de potenciar y comenzar su carrera artística: fue mozo mientras iba a los castings hasta que le llegó la oportunidad de trabajar en Disney.

