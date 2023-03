El osado comentario de Mauro Icardi al ver un video de Wanda Nara en ropa interior

El video de Wanda Nara en ropa interior

Wanda Nara se instaló en Buenos Aires para trabajar en diferentes proyectos, como la nueva temporada de Masterchef que se emitirá por la pantalla de Telefe. Este programa implica un gran desafío en su carrera como conductora. Además, la mediática sigue adelante con su faceta de empresaria y acaba de lanzar una nueva colección de su marca de lencería que lleva su nombre.

En su cuenta de Instagram, la modelo publicó un video para mostrar uno de los nuevos conjuntos de ropa interior. Rápidamente, su esposo Mauro Icardi le escribió un mensaje: “Lo que más me gusta de esta colección de Wanda Intimates es cuando te lo quito”. A pesar de que no se sabe si están peleados o no, ellos suelen tener idas y vueltas en las redes.

Recientemente, el jugador de fútbol decidió cambiar su look: abandonó el morocho y se tiñó de platinado otra vez, como ya lo usado en otras oportunidades. “I’m back (volví)”, escribió Mauro Icardi en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi 10 millones de seguidores. El delantero se tomó una selfie desde el sillón del living de su casa en Estambul (Turquía), a donde se mudó meses atrás junto a Wanda y sus hijos una vez que fue transferido desde el PSG de París al club Galatasaray.

La publicación obtuvo muchos “me gusta” y entre los miles de comentarios se destacó justamente el de la empresaria, quien no dejó pasar el nuevo look del jugador. “Tu rubio, yo morena”, escribió la hermana mayor de Zaira Nara haciendo referencia a que ella también renovó su apariencia hace un tiempo: semanas atrás abandonó su característico rubio y optó por un color mucho más oscuro. Si bien se trató de un acuerdo comercial –una marca le pagó para que lo hiciera-, aseguró que le había gustado y que había generado una importante repercusión y por eso continuaría así un tiempo más, aunque aclaró que más adelante regresará al color con el que la conocimos cuando irrumpió en los medios.

El nuevo look de Mauro Icardi

Por otra parte, Wanda brindó una nota en la televisión italiana -a donde fue acompañada por él- y dijo que continúan en pareja. “Es mi esposo. Estamos juntos desde que él tiene 19 años, siempre hemos sido una familia. Llevamos casi diez años de casados. Es una suerte para mí, no sé para él. Esperamos que dure toda la vida. Mauro se enamoró de mí no en la discoteca, sino cuando estaba haciendo pasta con mantequilla y parmesano en pijama”.

Allí también reveló la exorbitante suma de dinero que desembolsó el futbolista para regalarle la “cartera más cara del mundo” luego del escándalo con la China Suárez: se trata de una edición limitada del modelo Himalaya Birkin de la marca Hermès, valuado en más de 340 mil euros. “Icardi me compró un bolso de 300 mil euros para eso. Ese bolso me lo guardo, si es posible duermo en él”, dijo la empresaria sobre el producto que tienen muy pocas famosas en el mundo: Jennifer López, Kim Kardashian, la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, y la mujer de David Beckham, Victoria Beckham.

“Mi esposo tiene más miedo de perderme que de divorciarse. Hoy somos felices, yo soy feliz hasta en los malos momentos. Siempre busco la forma de ser feliz”, agregó Wanda en aquella entrevista a la que fue con Icardi, quien la esperó atrás de cámara, según se vio en una foto que él mismo posteó en sus redes. Al respecto, aseguró: “Estamos juntos, seguiremos juntos y vamos a estar juntos siempre”.

Seguir leyendo: