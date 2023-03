Belu Lucius compartió un emotivo mensaje después de que su hijo fuera operado por segunda vez

Fueron horas muy difíciles para la familia de Belu Lucius y Javier Ortega Desio. Es que su hijo, Benjamín, tuvo que ser operado nuevamente de su ojo, por estrabismo. Si bien puede ser un proceso muy duro, la familia le hizo frente a la situación y todo resultó un éxito. La influencer y hermana de Emily Lucius compartió en sus redes con lujo de detalles todo el día, desde el viaje en auto al sanatorio, hasta que el menor despertó post-operación.

Acompañado por Belu y Javier, al hijo de la pareja se lo notó muy seguro y sin preocupaciones por la intervención quirúrgica. Mientras se dirigían a la clínica, Benjamín le hizo un pedido muy peculiar a su papá: “Papá, después de que me cure la doctora, ¿me comprás una medialuna?”. El ex rugbier le respondió con mucho cariño: “Ay, mi amor, más vale que te compro unas cuantas”, pero rápidamente el niño cambió el pedido y pidió una “dona con dulce de leche”, mientras sus papás se reían de la situación.

Ya en el sanatorio, Benjamín entró a la operación junto a su papá. “Así entraron al quirófano recién. No te tenemos miedo”, escribió la influencer, acompañado de una foto de su hijo, a quien apodan “Canelón”, y Javier. En la próxima historia, el niño le dedicó un mensaje a Belu Lucius: “Mamá, te amo mucho. Voy a estar bien, va a salir todo espectacular”. Ante estas tiernas palabras, la mamá de Benjamín confesó estar muy nerviosa, pero muy enternecida con su hijo: “Se imaginan mi corazón derretido del otro lado de la puerta de miedo por todo”.

Belu Lucius con su pareja y su hijo Benjamín

Luego de un rato, Belu confirmó que la operación fue exitosa y comunicó: “Salió todo bien. Infinidad de gracias a todos por los mensajes”. La influencer no quiso dejar la oportunidad para concientizar sobre el estrabismo, explicando el motivo de la intervención quirúrgica. “Es su segunda operación por estrabismo. Si notan que sus hijos tienen algún tipo de desviación o notan algo extraño en su visión, no duden en consultar al oftalmólogo. Cuanto antes lo hagan, mejor”. A su vez, actualizó sobre el procedimiento de su hijo: “La cirugía es ambulatoria. Benja se despertó a las dos horas y toleró bien el jugo que le dieron. Nos vamos a casa a seguir recuperándonos”.

Una vez en su casa y más tranquila, Belu publicó un video en sus redes de lo que fue todo el día y agradeció a sus seguidores por el apoyo de siempre. “Millones de gracias por todos sus mensajes, es incalculable el amor que nos han enviado. Salió todo perfecto gracias a Dios. Compartiendo esto sé que voy a darle fuerza a muchos papás y mamás que están en la misma situación. Todo va a estar bien. Y Benja pasó de ser Canelón a convertirse en Hulkito”, manifestó.

“Pequeño gigante”, “Gracias por compartir”, “El mejor amor que podemos demostrarle a nuestros hijos es no quedarse con la duda y hacer varias consultas”, “Es un genio, me emocioné” y “Es hermoso”, fueron algunos de los mensaje que dejaron los seguidores en las redes sociales de Belu Lucius como muestra de apoyo a este sensible momento.

