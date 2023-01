Belu Lucius fue criticada por dejar a sus hijos en la colonia mientras ella veranea en la playa: su reacción

Belu Lucius fue criticada por dejar a sus hijos en la colonia mientras está de vacaciones

Desde hace diez años, Belu Lucius irrumpió en el mundo virtual y desde sus redes genera contenido divertido para sus tres millones de seguidores. Así, cada paso que da es seguido atentamente, desde su participación en Masterchef hasta el momento en que estuvo en un programa de Luzu TV y fue despedida, hechos que también relató minuto a minuto en cada uno de sus perfiles en las redes sociales. Pero no todos los seguidores piensan como uno, claro está, y por eso se generó una nueva controversia que la tiene en el foco de atención.

Desde el momento en que la influencer comentó que allí en Necochea sus hijos están en una colonia de vacaciones, fueron muchas las voces ue la cuestionaron respecto de por qué no están con sus padres, siendo que están los cuatro en la misma localidad. Así, fueron tantas las consultas y reclamos sobre el tema que ella misma decidió a través de diversas historias de Instagram tomarse unos minutos y responder los cuestionamientos sobre el pasar de los menores.

Así, con la playa de fondo, Lucius aclaró en un escrito que “trabajo todas mis vacaciones. Principalmente V-Raptor es una gran empresa que la sostenemos con Javi y en vacaciones también pagamos sueldos, por ende hay que trabajar. Los talleres están a full y seguimos con atención al cliente todo el mes”, al hacer alusión a la marca de ropa para niños que poseen, y continuó: “Además de eso la parte de contenido digital, yo sigo generando en 3 cuentas e incluso siempre pasa que en verano se trabaja muy intenso con marcas”.

Belu Lucius junto con Javier Ortega Desio y sus hijos

Luego de aclarar que el descanso no es tanto como parece, también se tomó el tiempo para hablarlo a la cámara y detallar que ”entiendo que no se entienda, más allá de que yo estoy en Necochea y vacaciones, estoy en Necochea pero trabajando al mismo tiempo, y entiendo que no se entienda esto porque hasta yo a veces no lo entiendo. La gente que me rodea me dice ‘Belén, ¿podés parar?’, y bueno, estoy trabajando”, al explicar que no todo es descanso.

“Los chicos van a la colonia porque quisieron los chicos, si es por mí que estén acá jugando conmigo, pero si me piden mis hijos de ir a la colonia y ellos son felices estando ahí con sus primos y con sus amigos, ¿por qué no los voy a mandar a colonia?”, cerró su descargo a cámara. Sin embargo, tras ello, volvió a publicar un texto en el que resaltó que “son muchos más los mensajes que me piden que no dé explicaciones. por suerte estamos despertando como seres humanos y siendo mucho más empáticos”.

Faltaba la palabra de los niños, claro, y para intentar despejar todas las dudas, en sendos videos les preguntó a sus hijos si preferían quedarse jugando con la madre y el padre o en la colonia. La respuesta de ambos fue unánime: “¡Colonia!”

Sin embargo no es el primer cuestionamiento que tiene la influencer en los últimos días, ya que en medio del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa brindó una declaraciones ue generaron polémica. Casada con el rugbier Javier Ortega Desio, jugador de Jaguares y convocado en varias oportunidades a los Pumas, ella seguró: “Que se haga Justicia por Fernando. Una pelea de 10 contra 1 no es una pelea, es un asesinato”.

Tras su publicación, Belu fue contestando algunos mensajes de los usuarios que cuestionaron sus dichos. “Esto es violencia y asesinato culposo. Seguramente ninguno de los 10 culpables quería matarlo, pero lo hicieron. La etiqueta rugbiers viene de la prensa, amarillismo. El deporte no crea asesinos ni gente violenta. Eso se mama en las casas, es educación”, había respondido la instagrammer cuando le preguntaron qué opinaba su pareja, como integrante del rugby, sobre el hecho.

En otra de sus respuestas, Lucius insistió: “¿Qué tiene que ver que mi marido sea Puma? ¿Por ser Puma tiene la culpa de lo que pasó, entonces yo saco el foco? Dejate de joder. La culpa es de los 10 pelotudos violentos. Ni del deporte ni de los que miraban. Solo dije que como sociedad tampoco nos comprometemos”. Con respecto al rugby, la actriz dejó en claro su postura: “La que está contaminada es la gente. Y con salir a la calle y ver cómo se cagan a piñas en cualquier lado te das cuenta de que es un tema cultural y educativo y no un tema deportivo. Lo que sí, hay mucho machismo en este deporte, no todos pero sí una gran mayoría”.

