Fuertes críticas a Belu Lucius por sus antiguos dichos sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa

A tres años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, se está llevando a cabo el juicio oral en el Tribunal Oral Criminal N° 1 de Dolores contra los ocho imputados: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi.

Cuando ocurrió esta tragedia, Belu Lucius había opinado sobre este caso y generó mucha polémica. “Que se haga Justicia por Fernando. Una pelea de 10 contra 1 no es una pelea, es un asesinato”, dijo la influencer que está casada con el rugbier Javier Ortega Desio, jugador de Jaguares y convocado en varias oportunidades a los Pumas.

Tras su publicación, Belu fue contestando algunos mensajes de los usuarios que cuestionaron sus dichos. “Esto es violencia y asesinato culposo. Seguramente ninguno de los 10 culpables quería matarlo, pero lo hicieron. La etiqueta rugbiers viene de la prensa, amarillismo. El deporte no crea asesinos ni gente violenta. Eso se mama en las casas, es educación”, había respondido la instagrammer cuando le preguntaron qué opinaba su pareja, como integrante del rugby, sobre el hecho.

En otra de sus respuestas, Lucius insistió: “¿Qué tiene que ver que mi marido sea puma? ¿Por ser puma tiene la culpa de lo que pasó, entonces yo saco el foco? Dejate de joder. La culpa es de los 10 pelotudos violentos. Ni del deporte ni de los que miraban. Solo dije que como sociedad tampoco nos comprometemos”. Con respecto al rugby, la actriz dejó en claro su postura: “La que está contaminada es la gente. Y con salir a la calle y ver cómo se cagan a piñas en cualquier lado te das cuenta de que es un tema cultural y educativo y no un tema deportivo. Lo que sí, hay mucho machismo en este deporte, no todos pero sí una gran mayoría”.

A pesar de que pasaron tres años, en las redes sociales algunos usuarios recordaron esas antiguas opiniones que Lucius había publicado respecto a este caso. “¿De verdad pensás que no tuvieron intención de matar al chico con todos los videos audios y pruebas que hay? Debés tener algún problema para pensar eso. Creo que cirugía de otra cosa deberías hacerte”, le dijo una persona en Twitter al rememorar sus dichos sobre este crimen.

“La verdad estoy desilusionada de vos, de lo que te convertiste, me gustaba la Belu de antes, cuando te conocí”, “¡Chau Belu! Me caías bien, pero tus dichos siempre son tan decepcionantes”, opinó otro usuario sobre la exparticipante del reality Masterchef Celebrity. “‘Esto es violencia y asesinato culposo. Seguramente ninguno de los 10 culpables quería matarlo, pero lo hicieron’. ¡Sos mamá! ¿Cómo podés?”, fueron otros de los cuestionamientos que le hicieron a la influencer.

Hasta el momento, ella no hizo ningún comentario al respecto en sus redes sociales. Quizás todavía no se enteró de esta polémica ya que en este momento está de vacaciones en Necochea junto a su marido y sus dos hijos. Por este motivo, no realiza la temporada de verano de Red Flag en Pinamar, el ciclo que integró por algunas semanas en Luzu TV. Otra posibilidad es que ella prefiera mantenerse al margen de esta nueva polémica mientras se está desarrollando el juicio contra los ocho imputados en Dolores.

