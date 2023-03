Alejandra Pradón fue a un programa de televisión y encontró el amor: “Esto para mí es algo insólito”

El beso de Alejandra Pradón con Gustavo en Flechazo

Alejandra Pradón fue una de las vedettes más populares de la década de los 90. Más allá del paso del tiempo, ella sigue siendo una de las mujeres más deseadas de la farándula. En esta oportunidad, la diva se animó a participar de Flechazo (El Nueve), el show de citas que conduce Darío Lopilato.

Durante el programa, se presentaron tres candidatos interesados en conocer a Pradón. De a poco, fueron charlando sobre diversos temas hasta que en el final ella debía elegir a uno de ellos. El flechazo fue con un abogado llamado Gustavo que se mostró muy entusiasmado en conocerla y comenzar un vínculo. Frente a las cámaras se dieron su primer beso apasionado.

Luego, el letrado tuvo una cita con Alejandra y la llevó a comer a un restaurante. Allí, aprovecharon para conocerme un poco más y pasaron un buen momento. “Esto para mi es algo insólito, quise probar y es una historieta para mí y hay que vivir la vida de todas las manera y probar. Yo soy muy difícil, pero podemos llegar a ser buenos amigos o quién sabe”, dijo la artista aunque luego reconoció: “No le creo todo es muy verserito”.

Por su parte, el letrado le aseguró durante una cena romántica: “Yo soy tan difícil como vos. Ya nos caímos bien y compartimos algunos valores, y seguro amigos vamos a hacer”. Habrá que ver más adelante si deciden ponerse de novios o simplemente mantienen una buena amistad.

Alejandra Pradón encontró el amor en un programa

Cabe recordar que la exvedette mantuvo vínculos amorosos con diversas figuras populares: desde Guillermo Cóppola hasta Carlos Menem. En una charla a fondo con Verónica Lozano para su programa Cortá por Lozano (Telefe), se confesó acerca de sus pruritos a la hora de compartir la cama con un hombre.

¿Es verdad que te escapás de tus parejas cuando duermen?, le preguntó la conductora, a lo que ella respondió: “Sí, se lo hice a Guillermo (Cóppola) también. Me llamaba cuando se despertaba y me decía ¡¿dónde estás?!. Agarraba el auto de él, también tenía el auto Diego (Maradona), o mi camioneta, y me iba a mi casa en pijama”.

“No me gusta que ronquen, que usen el baño. Pero con Guille teníamos esa cosa, en mi casa él tenía su baño y yo el mío, no mezclábamos. Que no te dejen dormir con el ronquido es lo peor, o que te respiren acá (en el oído), duermo mal toda la noche y al otro día no existo”, concluyó entre risas Pradón, quien también se refirió a su accidente al caer del balcón.

Alejandra Pradón encontró el amor en un programa de TV

“Haber tenido siete centímetros de músculo en la cola me ayudó, hizo que rebotara”, recordó con humor cuando Lozano le preguntó si esa parte de su cuerpo que tanto le han halagado los hombres durante toda su vida le había salvado la vida en aquél momento.

El 15 de marzo de 2004 cuando Pradón cayó de un séptimo piso luego de una discusión con su entonces novio, el futbolista Fabricio Lallana. Ella se salvó de milagro, ya que según explicaron los especialistas, las ramas de los árboles amortiguaron su caída, que fue sobre un cantero. De todas maneras afrontó fracturas múltiples en la cadera, vértebras dorsales y cervicales, además de politraumatismos.

Lallana estuvo acusado de intento de homicidio y pasó 55 días en la cárcel de Marcos Paz. Pero fue sobreseído por la jueza Wilma López por falta de pruebas. En el ciclo PH, Podemos Hablar, la exvedette dio su versión sobre lo sucedido.

Alejandra Pradón y Gustavo tuvieron una cita romántica

Según su testimonio, ella veía a Lallana los fines de semana, porque durante la semana tenía mucho trabajo. Cuando llegaba el lunes ella le decía que regresara a Córdoba, donde vivía, pero él insistía en quedarse. Por ese motivo habló con su madre, quien le recomendó que arrojara su ropa por el balcón para que tuviera que bajar a buscarla, y ella aprovechara para cerrar la puerta con llave.

“Yo le decía que se buscara un laburo… Y la madre me decía: ‘Tirale las cosas por el balcón y ponele llave a la puerta’. Así estuve un tiempo. Toda la culpa, para mí, la tienen los padres. No es un malcriado: es un ser que no tuve educación porque los padres no le dieron educación. Le tiré las cosas un mes, dos meses, cuatro meses… Y en un momento la que se cayó fui yo”, contó Pradón y señaló que le gustaría que reabran la causa en la Justicia para una nueva investigación del episodio que podría haber terminado en una tragedia.

Seguir leyendo: