Coti de Gran Hermano llegó a los 2 millones de seguidores en Instagram y lo festejó con un radical cambio de look

Coti Romero, ex Gran Hermano

A pesar de haber dejado Gran Hermano hace dos meses, Constanza Coti Romero es una de las participantes más populares del éxitos reality de Telefe. Cuando todavía estaba en la casa, fue la primera de los participantes en llegar al millón de seguidores en Instagram. Y en las últimas horas, duplicó aquella cantidad y lo festejó pasando por la peluquería para sorpresa de sus fans.

La correntina fue eliminada en los primeros días del año, pero lejos de apagarse, su figura se agrandé. Se hizo habitué de las galas y los programas de la señal, todo potenciado por su romance con Alexis Conejo Quiroga, que comenzó adentro y continúa afuera, con perspectivas de convivencia.

Durante la tarde del viernes, Coti le propuso un juego a sus seguidores en las redes sociales: “Si llego a los 2M hoy, les tengo algo muy lindo, ¿quieren la bomba?”, preguntó. Al parecer, la voz se corrió rápido y no tardó en llegar a los dos millones en su cuenta de Instagram. Entonces, la correntina cumplió con su palabra y le mostró a sus seguidores la sorpresa que tenía preparada.

Con el tema “Legendaria” de MYA, Cali y el Dandee de fondo, Coti publicó un video en el que se veía el tono rojizo de su cabello. Lacio con bucles en las puntas, la influencer mostró todas las variantes de su nuevo look, y las reacciones fueron positivos casi de manera unánime. Entre quienes la aprobaron estuvieron su excompañera Juliana Díaz, la conductora Georgina Barbarossa, la periodista China Ansa y el más importante: el de Alexis.

El radical cambio de look de Coti de Gran Hermano

Con este alto perfil, la nueva influencer empezó a compartir sus propias experiencias de vida. Y en medio de su explosión mediática, la correntina acudió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotos y reflexionar hacia el pasado y el futuro: “Ésta soy yo, Constanza Romero, una chica común y corriente, a diferencia de lo que dije en el casting; ésta es la real Coti, la que lucha por cumplir sus objetivos, la que defiende sus ideales a morir, la que no se puede guardar nada porque le brota por los poros, la que llora cuando se siente frustrada, sobreprotectora con la gente que ama, un amor para muchos, un dolor de huevos para otros, la que no mide más de 1,57 pero se quiere comer el mundo y la que no puede controlar su impulsividad”, escribió la joven, estudiante de kinesiología.

Coti en una de las galas de Gran Hermano

Y siguió con su carta abierta: “Así soy yo, amo la comida, no me da culpa, disfruto mucho viajar y mirar películas, no me gusta el gimnasio, (lamentablemente) prefiero los deportes competitivos, la competencia es mi combustible. Desde que tengo memoria soy terrible, la gente siempre se acuerda de mis travesuras, me encanta dejar huellas. Soy una persona a la que llegás a amar o a odiar, pero sé que la gente que me llega a amar, realmente lo hace con todo su corazón y es lo que más me importa”.

También, la joven le dedicó algunas palabras a los que siempre la apoyaron. “Considero que tengo muchísima suerte, porque la gente de mi alrededor no me ha soltado la mano, y porque siempre que me propuse algo, lo logré, no importaba que tan loco o imposible fuera, siempre le puse muchas ganas a todo lo que hacía y era ir por todo siempre, por más que muchas me tocó pasar por injusticias y a veces sentía que ya no podía más”, se sinceró.

Entonces, en el mismo posteo, repasó el recorrido que la trajo a este presente: “Desde chiquita siempre soñé con estar en la tele, ser conocida, que haya gente hablando de mí… Muchos de mis sueños ya se cumplieron, le debo todo a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi gente; no sabés lo agradecida que estoy con todo el amor que he recibido”.

