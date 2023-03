Soledad Aquino habló de la relación de Coti Sorokin y Cande Tinelli: “La tenía muy sometida”

Soledad Aquino habló de la separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin (Video: "Entrometidos en la tarde", Net tv)

“Volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer. Me siento libre”, dijo Cande Tinelli semanas atrás -a principios de febrero- cuando confirmó su separación de Coti Sorokin después de más de dos años de pareja.

Luego de aquellas declaraciones, la hija de Marcelo Tinelli se expresó en sus redes sociales y buscó aclarar sus dichos. “Siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex (y porque de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores), que más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que sólo él y yo sabemos. Hoy no funciona pero nos queremos mucho. Públicamente quiero decir que lamento que se haya armado tanto lío y se haya ensuciado tanto todo. Sos una buena persona, Coti. Te quiero mucho”, escribió la joven en sus redes sociales y mencionó la cuenta oficial del músico.

Desde entonces, Cande eligió no volver a referirse al asunto, y quien sí lo hizo en las últimas horas fue su madre, Soledad Aquino, quien a través de una charla telefónica con Carlos Monti en Entrometidos en la tarde, por Net tv, realizó fuertes revelaciones sobre la relación que su hija mantuvo con el cantante. “Cande está muchísimo mejor ahora que cuando estaba con él”, fue lo primero que dijo la primera mujer de Marcelo Tinelli, con quien tuvo a Micaela y Candelaria, hijas mayores del conductor.

En tanto, aseguró que nunca estuvo “conforme” con la relación de su hija y el músico, a quien destacó que “adora”. “Tenía cuatro hijos, quilombos con su ex. No hizo cosas muy correctas”, continuó. Y pese a que no quería dar demasiados detalles -”quiero que tenga éxito, que sea genial y que pase su vida solo, feliz con una mujer que realmente lo banque”- respondió de manera afirmativa cuando le preguntaron sobre las versiones que indicaban que Sorokin era “celoso y posesivo”. “Recontra”, dijo Aquino sin dudar.

Coti Sorokin y Cande Tinelli estuvieron en pareja durante dos años y convivieron en la casa del músico

“La mitad de los amigos de Candelaria son gays, y (Coti) la celaba igual. Es tremendo. Era muy posesivo, muy enfermo de tenerla siempre adentro de la casa, que fuera a sus conciertos, la tenía media sometida”, agregó la madre de la joven que también se lanzó como cantante.

Además, contó que entre las condiciones que pidió el autor de Nada fue un error para participar como jurado de La Academia -el programa que condujo Marcelo Tinelli durante el 2022- era que Cande estuviera sentada a su lado. “Tiene mucho divismo”, consideró e hizo la salvedad: “Es un 100. Y como persona, conmigo fue un 100, pero puertas adentro vaya uno a saber cómo la pasaron. Yo sé todo, pero no voy a hablar de la intimidad de ellos”.

Por último, hizo una sugerencia sobre su hija menor: “Cande perdió mucho tiempo con Coti, tiene que rearmarse su vida de vuelta”.

Luego de su separación de Coti, surgieron fuertes rumores de romance entre Cande Tinelli y el piloto uruguayo Santiago Urrutia, con quien viajó a Barcelona. Todavía desde la ciudad española -y antes de regresar a Buenos Aires-, la artista plástica se refirió a su vínculo e hizo una aclaración a quienes se hicieron eco de aquella noticia. “Le pido por favor a los medios que dejen de decir que estoy de novia. No tengo nuevo novio, estoy soltera, disfrutando el momento. A eso vinimos a esta vida”, escribió la hija de Marcelo Tinelli sobre una foto de Costa Brava.

