El mensaje de Cande Tinelli para Coti Sorokin tras la separación

Coti Sorokin y Cande Tinelli

La separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin hizo ruido mediático y se tejieron rumores de lo más diverso acerca de los motivos que los habría llevado a tomar esta decisión tras dos años de pareja.

Las fotos de la semana: el llamativo look de Tini, el viaje de Nicole a Barcelona y la alegría de Pedro Alfonso El Polaco mostró su cuerpo trabajado luego de entrenar de manera intensa y Antonela Roccuzzo disfrutó un almuerzo con sus hijos en París VER NOTA

Por este motivo es que la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino decidió volcarse a las redes sociales para dejar en claro cómo estaban las cosas entre el músico y autor de éxitos como “Color Esperanza” y “Nada fue un error”.

“Hace unos días quiero subir esto pero ya no quiero más quilombo mediático. Pero siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex (y porque de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores), que más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que sólo él y yo sabemos”, comienza el texto de letras blancas que Cande pegó sobre la foto de una sandía servida en un plato.

“Hoy no funciona pero nos queremos mucho”, consideró. Por último, le dejó un saludo cariñoso a su ex: “Públicamente quiero decir que lamento que se haya armado tanto lío y se haya ensuciado tanto todo. Sos una buena persona, Coti. Te quiero mucho”.

El mensaje de Cande Tinelli para Coti Sorokin tras su separación (Foto: Instagram)

Fue el músico el primero en revelar la separación de Cande y lo hizo en LAM (América), dejando a un lado unos mensajes públicos en los que ella se habría referido a una supuesta infidelidad por parte de él. “Es muy impulsiva, después lo borró. Ya la conozco, está todo bien. Es así”, dijo Coti al respecto.

“¿Va a ver una charla de nuevo?”, lo interrogó el cronista Alejandro Castelo. “Somos gente grande y siempre está bueno dialogar, sea para seguir o para cortar”, agregó, todavía sin dar demasiadas precisiones.

Consultado en ese momento sobre si los idas y vueltas interferían en su trabajo como compositor, aseguró que “la música se nutre de lo que uno vive”. Y sobre si esto representaba un grado de toxicidad en su vínculo con Cande, el rosarino fue claro: “Como somos dos personas públicas, cualquier movimiento que puede pasar con cualquier pareja, eso se magnifica, y ella lo pone en las redes entonces se magnifica”, señaló, aunque admitió que no le molestaba que Tinelli hiciera públicas estas cuestiones.

Coti Sorokin habló de su separación de Cande Tinelli (Video: LAM)

Finalmente, Coti se hizo cargo de lo que el periodista había ido a buscar y lo que el público quería saber. Si seguía o no en pareja con Cande. Allí el músico fue claro: “Sí, estamos separados”. Pero enseguida agregó que hablaban todos los días y que aun no estaba definido si podían volver a estar juntos o no.

Al respecto, Cande también habló con LAM acerca de su separación con el cantante. “No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque yo quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa”, disparó la hija de Marcelo. Y continuó con su descargo: “Le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”.

La cantante se mostró fuerte y firme con la decisión de estar sola. “A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”, confesó de manera terminante. Y agregó más detalles: “Cuando uno esta enamorado a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos. Ahora, que lo veo un poco más de afuera puedo decir que es así”.

Cande Tinelli hablo de su separacion de Coti Sorokin

Más adelante, reflexionó: “No le echo la culpa a él, en gran parte es culpa mía y espero que todas las mujeres podamos salir de una situación así, yo soy todo lo contrario a lo que él dijo en esa nota. No me interesa lo que opinen los demás soy muy transparente, no me interesa quedar bien, si me mandé una cagada soy la primera en aceptarlo, me chupa un huevo tener una imagen para los demás, yo me banco las críticas, buenas y malas. A él, lo respeto y nada más”.

Para finalizar, cuando el cronista le preguntó acerca de una supuesta infidelidad de parte de su pareja, Cande sonrió con una mueca en sus labios. “No lo puedo comprobar pero me llegó de varias personas, de una mujer y de varias. Y yo estoy del lado de las mujeres, jamás me enojaría con una mina, pero hay algunas cosas que me resultan un poco raras. Yo soy sincera y espero lo mismo de la otra persona, pero hay gente mentirosa, que oculta cosas. Pero bueno, el que carga con su cruz, va a ser él, no yo. Yo estoy muy tranquila, estoy muy liviana de equipaje. Lo quiero y no quiero que sienta culpa, pero todo es un aprendizaje”, destacó firmemente.

Entonces, la cantante reveló que si Coti dice que hablan todos los días es porque él quiere volver con ella. “Eso es porque él quiere remontar la relación, pero a mí no me interesa volver con él, le deseo lo mejor de corazón, que le vaya muy bien con su música y que encuentre a una persona que lo haga feliz”, apuntó.

Seguir leyendo: