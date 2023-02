La misteriosa publicación de Mauro Icardi: “Soltero la paso más bueno”

Mauro Icardi subió un misterioso mensaje en sus redes (Instagram)

Desde que en octubre del 2021 salió a la luz el affaire entre Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez, las idas y vueltas entre el futbolista y su todavía legítima esposa, Wanda Nara, han sido constantes. Y la realidad es que, cada vez que la nueva conductora de Masterchef anunciaba que estaba separada, el jugador del Galatasaray ponía en marcha el operativo reconquista. Sin embargo, cuando todos pensaban que el matrimonio entre la empresaria y el padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella, estaba terminado, ella se encargó de decir lo contrario en una entrevista que dio para la RAI.

“Es mi esposo. Estamos juntos desde que él tiene 19 años, siempre hemos sido una familia”, dijo Wanda en diálogo con la periodista Francesca Fagnani, del ciclo Belve, al ser consultada por su actual vínculo con Icardi. Y luego continuó: “Llevamos casi diez años de casados, es una suerte para mí, no sé para él. Esperamos que dure toda la vida”.

Lo cierto es que, mientras Nara se encuentra en la Argentina junto a sus tres hijos varones, Valentino, Benedicto y Constantino, de su relación con Maxi López, y se prepara para comenzar con el reality de Telefe, desde Turquía Mauro compartió una sugestiva publicación. Primero hizo un posteo en su feed con una foto suya en la que escribió en inglés: “Dehydrated lips” (labios deshidratados). Y esto dio lugar a que Wanda le hiciera un comentario, recomendándole un labial de su línea que “hidrata y deja un tono natural”.

Sin embargo, desde sus historias y utilizando la misma foto en blanco y negro, el jugador compartió la letra del tema Como si nada, de ADSO, justo en la parte que dice: “Tu sigues pensando en mí, te lo perdiste. Hablaba en serio cuando te advertí. Tranqui, yo te llamo si te necesito. Mami, por ahora, mejor de lejito’. Así me libero, ando más ligero. Porque soltero la paso más bueno. A mí no me gusta que me pongan condiciones. A la hora que me toque tomar mis decisiones”.

El ida y vuelta entre Wanda y L-Gante en Instagram

Este misterioso mensaje de Icardi coincide con un nuevo ida y vuelta virtual entre Wanda y L-Gante, con quien fue relacionada sentimentalmente a fines del año pasado. “La última romántica”, escribió la mediática en una historia. El cantante de cumbia 420 vio el posteo y le preguntó: “¿Vuelve la rubia romántica?”. Rápidamente, la hermana de Zaira Nara aseguró: “Menos romántica y más vengadora que nunca”. “Uy, uy, uy”, señaló el intérprete con tono irónico.

En su última entrevista para la televisión italiana, Wanda había hablado de la relación con su esposo. “Mauro se enamoró de mí no en la discoteca, sino cuando estaba haciendo pasta con mantequilla y parmesano en pijama”, dijo. La empresaria también recordó el escándalo mediático que vivió luego de que saliera a la luz la infidelidad de Icardi. “No me lo creía, no sé qué pasó, es una historia tan larga…”, reconoció. Y agregó: “Cualquier mujer se enoja si ve estas cosas pero yo estoy acostumbrada”.

Luego dio detalles del costoso regalo que le dio su marido después del romance con la actriz argentina, un bolso exclusivo Himalaya Birkin de la marca Hermés de alrededor de 300 mil euros, de edición limitada y que también lo tienen famosas como Jennifer López, Kim Kardashian y la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. “Icardi me compró un bolso de 300 mil euros para eso. Ese bolso me lo guardo, si es posible duermo en el”, aseguró. Y enseguida, lanzó: “Mi esposo tiene más miedo de perderme que de divorciarse. Hoy somos felices, yo soy feliz hasta en los malos momentos. Siempre busco la forma de ser feliz”.

