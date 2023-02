La reacción de Marina Charpentier luego de que Chano despertara de su sedación

La reacción de Marina Charpentier luego de que Chano despertara (Instagram)

A una semana de su internación en el Sanatorio Otamendi, este viernes llegó la noticia que todos querían escuchar: Santiago Chano Charpentier despertó de la sedación a la que había sido inducido. Y, según trascendió, se encuentra respirando por sus propios medios y ya no tiene fiebre. El exlíder de Tan Biónica, que sigue un tratamiento contra sus adicciones, había sido llevado de urgencia a ese nosocomio en la madrugada del 17 de febrero. Y fuentes cercanas a su familia habían asegurado a Teleshow que su madre, Marina Charpentier, estaba “abatida” por la situación.

Lo cierto es que, después de varios días de hermetismo, la mujer que hoy lucha por la modificación de la Ley de Salud Mental, el pasado miércoles decidió hablar con Jorge Lanata en Lanata sin filtro, su programa de Radio Mitre, para explicar cuál era el cuadro que atravesaba su hijo. “Él vive solo, yo estaba en Uruguay de vacaciones. Tiene una terapia que consta de grupos, de terapia individual, de un psiquiatra cada 15 días y le hacen un screening toxicológico que incluye todas las sustancias. Siempre dio negativo, incluso el último”, comenzó diciendo.

Pero aclaró: “Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que esté igual de sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil”. Y explicó que, “por circunstancias de la vida que pertenecen a su intimidad empezó a estar triste”, así que una joven que se encontraba con él en su casa de Capilla del Señor llamó a la ambulancia que lo trasladó al sanatorio donde permanece en terapia intensiva.

“Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, aclaró Marina en esa charla.

Marina Charpentier junto a sus hijos, Bambi y Chano

En el mediodía de este viernes, en tanto, Gonzalo Bambi Moreno Charpentier había sugerido que su hermano había experimentado una mejoría con una publicación en sus redes sociales. “Todos los días del mundo existe una forma de resucitar”, escribió, reproduciendo de una frase de la letra de Música. Y, pasadas las 20 hs., la señal TN confirmó que Chano había despertado.

Horas más tarde, Marina se hizo eco de un video que subió a su Instagram María Julia Oliván, mientras le mostraba a su hijo Antonio un video del cantante sobre el escenario, luciendo una capa e interpretando La melodía de Dios. La reacción del niño, que fue diagnosticado con trastorno del espectro autista, es impagable. Al rato, la periodista mostró al niño bailando por toda la casa al ritmo de Un poco perdido. “Despertó #Chano, puse Los Inmortales y miren a Tony”, escribió dándole “fuerza” al músico.

En la mañana del sábado, en tanto, Marina decidió compartir una foto de sus dos hijos cuando eran chicos, que musicalizó con la misma canción a la que había hecho referencia Bambi. “Música, mientras caemos hay música. Aunque ahí afuera esté todo mal. Es el parlante de mi ciudad. Dramá-má-má-má-má-mática. La hora de la pena y nadie tiene paz. Yo sigo sin escuchar”, reza el tema de Tan Biónica.

