Mirtha Legrand puso en duda su fecha de regreso a la televisión: “No quiero hacerme mala sangre”

Mirtha Legrand habló de los inconvenientes para volver a la televisión

Como sucede cada 23 de febrero, el mundo del espectáculo hace fila para saludar a Mirtha Legrand en su cumpleaños. La gran diva está cumpliendo 96 años y durante la jornada estuvo respondiendo los saludos y los requerimientos de la prensa, como previa al festejo que dará en su casa en la que recibirá a 45 personas. Y en uno de los brindis propios del caso, seguramente esté presente su deseo de volver a conducir sus programas en la pantalla de El Trece. Una situación de la que se encargan de negociar su nieto y productor Nacho Viale con Adrián Suar, gerente de programación del canal, que a juzgar por sus dichos habrían retrocedido unos casilleros respecto al acuerdo.

En esa recorrida telefónica mediática, la Chiqui habló con Gustavo López y su equipo de Radio La Red. Allí contó cómo estaba transitando su día, y contó que ella misma se encargaba de organizar el festejo con sus asistentes. “Familiares, amigos, gente que quiero. La vida hay que festejarla”, señaló. Se mostró expectante con su vestuario para la gala, aunque no quiso anticipar los colores. Y hacia el final de la breve entrevista, la periodista Pilar Smith la consultó por su esperada vuelta a la pantalla, se produjo el siguiente diálogo.

Smith: —¿Cuándo vas a volver?

Legrand: —Ah no sé, no sé. Esos dirigentes de televisión son tan complicados, querida, que.. espero que sea pronto

Smith: —En El Trece me dijeron que están esperando la devolución de la productora de Nacho de la propuesta que le hicieron

Legrand: —Sí, me parece que Nacho no aceptó la devolución. Me parece. No voy a hablar de eso porque no quiero hacerme mala sangre. Yo no manejo esas cosas

Smith: —Pero vas a volver

Legrand: —Espero que sí.

Mirtha Legrand y Juana Viale en el último programa de 2022

Durante la tarde, Mirtha siguió hablando con la prensa, esta vez con Intrusos (América). “Debe ser el llamado número 250″, bromeó la diva, en referencia a la cantidad de saludos que había recibido hasta el momento. Adelantó que tenía pactados tres cambios de vestuario durante la celebración. Al respecto, dijo que le quedó gente afuera en la lista de invitados, que tuvo que cerrar en 45. Confirmó la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Lanata con sus respectivas parejas y advirtió que Susana no iba a asistir porque tenía a su perra enferma.

En ese repaso por los nombres, le preguntaron por la presencia del gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, y por su mano derecha, Pablo Codevila. “Suar viene después del teatro y Codevila no sé si vendrá con Adrián o por su cuenta”, respondió. Y en ese momento la consultaron sobre sus dichos anteriores, en los que había manifestado el estado de las negociaciones.

“No está arreglado todavía”, señaló Legrand. “Los gerentes de los canales son tan complicados... se pasa el tiempo y yo no quiero que pase tanto tiempo”, agregó. En ese momento, desde el piso la invitaron a sumarse a América, y la diva salió con una frase de su marca registrada. “Ay, me ponés en un apuro...”. Y a continuación, ratificó sus ganas de volver a hacer su programa, que en esta temporada cumple 55 años al aire. “Me gusta mi trabajo, me encanta”, sentenció.

Así, esta negociación que es día a día, el acuerdo parece haber retrocedido algunos casilleros. En principio, lo que tanto quieren Mirtha como Adrián es que no se dilate más de la cuenta, como ocurrió el año pasado que la diva tuvo pantalla recién en septiembre. “Espero que sea para fines de Marzo o primera semana de abril o el 20 de ese mes”, aventuró el Chueco hace unos días. Habrá que estar atentos a cómo sigue la historia, mientras el mundo del espectáculo saluda a la Chiqui por un nuevo cumpleaños.

