Los emotivos saludos de Marcela Tinayre y Nacho Viale para Mirtha Legrand por su cumpleaños: “Te ama el país”

Mirtha Legrand celebra su cumpleaños número 96 y nadie quiere quedarse sin saludarla. La gran diva del espectáculo argentino prepara un gran festejo para esta noche. “Va a ser muy agitado pero muy feliz”, palpitó la diva en la previa, sobre el encuentro en el que estará rodeada de su familia y amigos.

Pero antes de verse cara a cara, su hija y su nieto acudieron a las redes para demostrarle su cariño. “Feliz cumple Madre querida, sos Única, no solo te ama la Familia sino el País, algo habrás hecho para que así sea”, señaló Marcela Tinayre en un posteo junto a su madre. “Sos diferente a todas por algo sos Estrella, y una madre bisabuela abuela incondicional”, continuó y destacó algunas de sus cualidades. “Nunca bajás los brazos y siempre tenés una palabra componedora y oportuna… ¡Feliz cumple y a disfrutarlo!”, cerró la conductora.

Muchas celebrities aprovecharon el posteo de Marcela para dejar sus saludos para Mirtha Legrand. “Luminosa, única , bendecida!!! La amamos“, escribió Iliana Calabró. “Que los cumplas muy feliz, Mirtha Legrand. Divinas palabras, Marcela querida”, señaló Nequi Galotti. Por su parte, Pancho Dotto le deseó un feliz cumpleaños a la “genia de las genias” y Marina Borensztein saludó con un “Feliz cumple a La Chiqui! ¡Le estoy tan agradecida! ¡Muchos besos y abrazos a la distancia!”,entre tantas otras dedicatorias de una publicación que se pobló de buenos deseos del público que la sigue hace tanto tiempo.

Por su parte, Nacho Viale, su nieto y productor de sus programas de televisión, compartió su saludo en las historias de Instagram. “Feliz cumple Abu! Abuela incondicional... Una leona en su vida y con los suyos... Ejemplo de trabajo y constancia... Siempre juntos... te amo”, escribió junto a una fotografía en blanco y negro junto a la Chiqui.

El saludo de Marcela Tinayre para su mamá

Más allá de sus familiares directos, el público en general aprovecha cada momento para dejarle su amor a la conductora. Algo que ella reconoce siempre que puede y según manifestó en más de una oportunidad, fue lo que la empujó para volver a la televisión luego de guardarse durante más de dos años por la pandemia de coronavirus. “A veces me pregunto, cómo será posible que pasen los años y este año me han demostrado como nunca su cariño y amor. Hasta los chicos. La otra noche fui al teatro y había no sé cuántos, pero cuando me vieron me identifican”, destacó en un diálogo en la víspera con TN de Noche.

En la antesala de un nuevo festejo la figura de la televisión planea recibir a grandes figuras del espectáculo, disfrutar de una cena y luego cerrar el día con una fiesta. Sin embargo, previamente será con su familia: “Llama muchísima gente, pero nunca imaginé vivir hasta estos años. Tengo cantidad de llamadas, de Graciela Borges, mi querida amiga, y otras figuras. Mañana (por hoy) tengo gente a la noche, amigos. Primero a la noche familia y después amigos, seremos unas 45 personas”.

Y si bien todo es alegría en este día tan especial, la Chiqui suele tomarse un momento para la reflexión y la memoria para recorar a su hermana melliza, Silvia Goldie Legrand, fallecida en 2020. “Lo único que siento es que no está. No es muy común que uno no cumpla años con otro a tu lado que cumple el mismo día, pero bueno, se fue en plena pandemia. Soy llorona, no puedo evitar llorar al recordarla”, decía la actriz entre lágrimas.

Nacho Viale saludó a su abuela en las redes sociales

