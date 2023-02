Fuerte confesión de Camila de Gran Hermano 2022: “Me hice un aborto el año pasado”

Camila se hizo un aborto y le contó a Lucila en Gran Hermano 2022

En las últimas horas, Camila dio a conocer una íntima confesión en Gran Hermano 2022 acerca de un hecho que le sucedió el año pasado mientras estaba en pareja con su exnovio, de quien quedó embarazada, pero recurrió al aborto. Esta historia se la confió a Lucila La Tora Villar, mientras estaban sentadas en el sillón del patio.

Sin embargo, antes de contar por lo que tuvo que pasar admitió que solamente fue al ginecólogo una sola vez, a lo que Lucila le remarcó que estaba muy mal. “La única vez que me revisó un ginecólogo fue el año pasado cuando me hice un aborto mientras estaba con mi ex y me tenía que seguir revisando, pero quedó ahí”, comenzó.

Luego contó que el doctor “por suerte fue súper bueno y en media hora pasó todo”. “Yo me entero que se pinchó el preservativo y me dejó de venir”, agregó Camila. Lo siguiente que narró fue que decidió hacerse un test de embarazo, el cual le dio positivo y su expareja la llevó a un ginecólogo de confianza. “Mi cabeza no creía lo que estaba pasando”, concluyó.

Camila Lattanzio, de 21 años, es de Ituzaingó, en zona oeste. Ingresó al reality en diciembre último súper contenta y emocionada de poder vivir la experiencia adentro de la casa de Gran Hermano. La joven es pianista del Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, pero en su video de presentación contó que le encanta cantar cumbia. Es vendedora de autos y tiene una hermana gemela. “Flor es mi otra mitad”, admite. También reveló que este año falleció su papá y que tiene un toc que no puede superar. “Me baño entre 3 y 4 veces por día”, reveló.

“Hay alguien que no puede ser salvado. Una de ustedes está en la placa, es decir, en la gala de eliminación del domingo próximo. La participante fulminada es Camila”, fueron las palabras de Santiago del Moro el miércoles por la noche durante la gala de nominación. De esta forma, los siete participantes del reality se enteraron que uno de ellos utilizó el voto tan temido.

Más tarde, al momento de emitir sus votos, Camila, ante la consulta de Gran Hermano, dio su opinión al respecto. “Súper raro. Cuando dijeron fulminante me lo imaginé. Me gusta igual”, fueron las primeras palabras que dijo. Asimismo, indicó que entiende que es parte del juego, por lo que se trató de una movida que la entretiene. Sin embargo, tildó de “rara” la situación. “No me enojo con ninguno, ni me molesta”, sentenció. La placa de nominación quedó conformada por ella, Julieta, Daniela, Nacho y La Tora.

Recordemos que 24 horas después, Romina-líder de la semana- salvó a Julieta y este domingo uno de los cuatro participantes abandonará la casa. En las redes todas las encuestas dan como resutado que Lattanzio podría dejar el reality por el voto del público, pero habrá que esperar hasta minutos antes de la medianoche para saber que jugador no podrá llegar a la tan ansiada final.

