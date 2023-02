Gran Hermano 2022: la nueva regla en la etapa final del reality y a quién decidió salvar Romina de la placa

Gran Hermano 2022: La nueva regla en la etapa final del reality y a quién salvó Romina de la placa de nominaciones (Video: Gran Hermano 2022, Telefe)

Se viene la última etapa de Gran Hermano 2022 y las especulaciones entre los participantes están a la orden del día. Con una nominación fulminante hecha por primera vez, de parte de Julieta Poggio, los hermanitos están en pie de alerta ante cualquier movimiento de sus compañeros.

En este caso, algunos todavía no saben a ciencia cierta quién realizó la nominación que mandó directo a placa a Camila Lattanzio, pero sin embargo, Romina Uhrig ya se encargó de decir que ella no estaba de acuerdo. “Estuvo mal hecha la fulminante, si era para que Daniela y Juli no quedaran en placa, les salió mal”, dijo en la cocina adelante de sus amigas y de Camila.

La íntima amiga de Alfa quiso saber quién la había nominado, pero hasta el momento nadie le advirtió que fue la joven de Villa Devoto la encargada de la estrategia que puede dejarla afuera del juego. Aunque el próximo domingo van a estar en placa varios jugadores y a esta altura del certamen no hay nada asegurado.

En la noche del jueves, Santiago Del Moro entró al living de la casa para darles una grata sorpresa. En un principio, les hizo llegar un rico Rogel, su postre preferido. Cuando se los comunicó, la invitó a Romina a ir a buscar la caja con el postre al sitio de intercambio y luego, le pidió que lo apoyara sobre la mesada de la cocina y él le explicó cómo cortarlo.

Los hermanitos estuvieron felices con la torta, ya que están pasando una semana de privaciones debido a que perdieron la prueba por el presupuesto, y este se les redujo a la mitad.

Por otra parte, el conductor les comunicó que a partir de ahora tendrán una nueva manera de realizar las nominaciones espontáneas y fulminantes. “Desde hoy solo podrán hacerlas por escrito, en sobre lacrado”, anunció Santiago ante la sorpresa de los participantes. Y continuó con la explicación del proceso: “Una vez que hayan escrito la nominación espontánea o la fulminante, tendrán que léersela a Gran Hermano cuando llegue el momento indicado”. La idea es que hasta el instante de comunicar las nominaciones nadie se entere del hecho.

Un rato antes de cerrar el ciclo de la noche del jueves, y a la espera de la salvación que hizo Romina por ser la líder de la semana, Del Moro les contó al resto de sus panelistas del debate y a los exparticipantes que estaban en el estudio de Telefe, que el lunes próximo van a entrar nuevos jugadores a la casa.

Así empezaron las preguntas entre todos. “¿Llegan y se quedan o se van en el día?”, “¿Pero estarían en condiciones de ganar el premio?”, “¿Se trata de participantes que los chicos ya conocen?”, fueron algunos de los interrogantes que surgieron y que el conductor, obviamente, no respondió. “Me pide la producción que no dé más pistas porque me matan”, reveló.

Finalmente, llegó el momento má esperado de la noche: el decisivo momento en el que la exdiputada decidió a quién rescatar de la placa de nominaciones para la próxima eliminación del domingo. Entre los nominados, se encontraban sus íntimas amigas, Julieta y Daniela. Así que Romina tuvo que tomar la difícil decisión de dejar en placa a una de ellas. Y al momento de elegir a una, se quedó con Julieta, y dejó que siguiera nominada Daniela, junto a Camila, Nacho y Lucila.

