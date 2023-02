Con más de 22 puntos y la presentación de los participantes, comenzó The Challenge Argentina

Así comenzó The Challenge Argentina con la conducción de Marley

En la noche de este lunes 13 comenzó The Challenge Argentina, El Desafío en Telefe, el reality show que pone a prueba a 18 participantes en pruebas realizadas por agua, tierra y aire en un audaz formato realizado a nivel mundial que combina habilidades físicas, mentales y sociales. La conducción está a cargo del inefable Alejandro Marley Wiebe.

A las 21.29, casi quince minutos después de lo anunciado y con un poco más de 15 puntos de rating, el conductor saludó al público. “Muy buenas noches, bienvenidos a The Challenge: el show de competencia más épico de la historia estrena su primera temporada en Argentina”, dijo Marley. “Bienvenidos a la arena... ¿qué siente estar acá, están nerviosos?”, les preguntó a los competidores: Eva Bargiela, Rodrigo Gascón, Sofía Jujuy Jiménez, Carolina Duer, Virginia Elizalde, Julieta Puente, María Fernanda Callejón, Lionel Ferro, Lizardo Ponce, Benjamín Alfonso, Claudia Albertario, Stéfano de Gregorio, Fernando Burlando, Floppy Tesouro, Adrián Cormillot, Sol Pérez, Rodrigo Mora y Octavio Oky Appo.

Marley al frente de The Challenge Argentina

“Miedo, sinceramente, no le tengo a nada”, dijo Mora. “Me encanta demostrarle a las mujeres que siempre tenemos edad para seguir haciendo cosas y seguir haciendo más”, manifestó Elizalde. “Me visualizo en la final”, se ilusionó Sol Pérez.

“Hay 15 millones de pesos para el que gane”, anunció Marley. “Y el que gane va a poder participar del mundial de The Challenge, que tiene cientos de miles de dólares en premios”, agregó y los 18 ovacionaron. Luego, el conductor explicó la dinámica del juego: “No van a esta solos, en cada competencia van a competir en parejas. Como toda pareja, el éxito va a depender de los dos. Van a tener que tener una buena comunicación entre ustedes y tienen que lograr armar la mejor estrategia en ese dúo que les toque”. En este punto, el rating se acercaba a los 17 puntos y el programa ya lideraba el prime time.

Cómo se formaron las parejas para The Challenge Argentina

A continuación, presentó al Algoritmo, el sistema que en cada emisión se encargará de formar las parejas para cada competencia. “Lo hará al azar y cada uno tendrá un compañero distinto en cada desafío. Ninguno va a tener la misma pareja durante el resto de la competencia. En The Challenge nunca hay respiro, así que vamos a conocer ya mismo las parejas que se formarán para el primer desafío”, dijo Marley y le dio rienda suelta.

Así, las parejas para el primer desafío quedaron conformadas de la siguiente manera: De Gregorio y Jujuy Jiménez; Ferro y Callejón; Burlando y Duek; Mora y Sol Pérez; Amadeo y Elizalde; Ponce y Albertario; Appo y Puente; Gascón y Tesouro; y Bargiela y Cormillot.

Tras esto, Marley abrió las puertas de la casa en la que todos convivirán en lo que dure la competencia. En ese punto, explicó que no todas las habitaciones son iguales, que algunas cuentan con más comodidades que otras, por lo cual todos salieron corriendo para agenciarse el mejor lugar. “No me gusta nada: no hay black out, no hay puertas... Creo que se puede poner muy complicado”, se quejó Burlando. Sin embargo, luego de que todos se acomodaran, se reunieron en el jardín de la casa y brindaron, felices por estar compitiendo.

Marley explicándole la dinámica de la competencia a los 18 participantes de The Challenge Argentina

Luego, y con el rating superando los 17,6 puntos, Marley presentó el primer desafío de la competencia: “El patrón letal”. “Van a tener que ir hacia el otro set, donde van a encontrar un patrón del otro lado de la persiana. Los patrones están compuestos por formas y colores. Esa persiana, para que se levante, uno de ustedes va a tener que pararse y hacer equilibrio sobre un pistón. Se levanta la persiana y el otro integrante va a tener que subir una escalera para poder ver esas formas y esos colores. Cuando el que suba la escalera tenga el patrón memorizado o su compañero ya no pueda hacer más equilibrio, deberán correr hasta el lugar donde se encuentra su tablero y recrear lo que vieron allí”, explicó con minuciosidad el papá de Mirko.

El reto se planteó en un enorme escenario agreste, a cielo abierto y delimitado por una frondosa arboleda. De un lado, estaban los patrones que debían revelar y memorizar. Del otro lado, y tras atravesar un largo camino pavimentado, los paneles en donde debían replicar el patrón correspondiente. Mientras las duplas iban y venían poniendo en juego el físico y la memoria, el rating seguía creciendo: 18,8 puntos al promediar el desafío.

Pese a que De Gregorio y Jujuy habían tomado la delantera, finalizaron terceros. En tanto, Puente y Oky resultaron ganadores del desafío, mientras que Sol Pérez y el exjugador de River Plate quedaron en segundo lugar. La tabla la cerraron Burlando y Duek, quienes quedaron en el noveno puesto. Pero sin dudas el mayor éxito de la noche fue el rating: 22,4 puntos al momento de la definición.

Así fue la definición del primer desafío de The Challenge Argentina (Telefe)

Finalmente, Marley anunció que el abogado y la boxeadora deberán ir a la arena de eliminación. A la vez, le endilgó una responsabilidad a la pareja ganadora. “Tendrán que elegir a quiénes se van a enfrentar ellos mañana en la primera eliminación. Cuando lleguen a la casa se van a encontrar la pareja ganadora con la perdedora en el cónclave. Y le darán las razones”, dijo. En este punto, comenzaron a tejerse las alianzas. Y quedó planteado el suspenso para ver cómo continúa la acción en la emisión siguiente.

