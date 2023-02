Cami Homs publicó un misterioso mensaje reclamando una deuda: “Las mujeres ya no lloran”

Cami Homs (Instagram)

Después de su escandalosa separación de Gerard Piqué, quien la engañó con Clara Chia Martí, Shakira grabó junto Bizarrap la Music Sessions #53. Y el tema, dedicado abiertamente a su ex, no dejó de batir récords. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan....”, dice la colombiana en la letra de la canción, en la que le reprocha al exjugador del Barça y a su actual novia todas sus actitudes.

Algo similar hizo Miley Cyrus con su último hit, Flowers, tems que le dedicó a su exesposo, Liam Hemsworth. “Me puedo comprar flores a mí misma, puedo escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas y ver cosas que tú no puedes entender. Me puedo llevar a mí misma a bailar. Incluso coger mi propia mano. Yeah, me puedo amar a mí mucho mejor de lo tú puedes”, dice la ex Hannah Montana en una letra que intenta demostrar cómo recuperar la autoestima después de una relación traumática.

Pues bien, en las últimas horas, Cami Homs decidió apelar a estas dos cantantes para mandar un misterioso mensaje, que parecía estar dirigido a su ex, Rodrigo de Paul. Junto a una foto de ella tomando sol que publicó en sus historias de Instagram, puso una ilustración de un muñeco con un corazón en cuyo centro se leía parafraseando a Shakira: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres te recuerdan tus deudas con ositos”. Y, como música de fondo, eligió ni más ni menos que el último éxito de Miley.

La publicación de Cami Homs en Instagram

Cabe recordar que Cami fue demandada penalmente por el padre de sus hijos, Francesca y Bautista, por amenazas contra él y su actual novia, Tini Stoessel. Y en los medios se dieron a conocer los chats que habrían llevado al jugador de la Selección Nacional a tomar esa decisión. “Ya decidiste que no venga a la final del mundial”, fue lo que le dijo Rodrigo a ella. Y la modelo le respondió: “Creéte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”. Luego, le hizo una referencia solapada a Tini: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”, fue parte del diálogo que le reprodujo una fuente cercana a De Paul a Teleshow.

“Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz”, dice otro duro mensaje de Cami para Rodrigo según consta en la denuncia. Asimismo, se presentaron unos mensajes que le habría enviado el papá de la modelo a Rodrigo el pasado 13 de junio, cuando aun se estaba disputando legalmente la separación. Luego de una serie de insultos para con De Paul y su madre, el hombre le dijo: “Ya vas a conocer a Horacio Homs”.

Y por otro lado, en la denuncia consta que Cami también habría amenazado a Tini a través de Instagram, lo que motivó el bloqueo de la cantante para con la ex de su actual novio. “Que no te cruce porque vas a terminar mal”, habría sido el mensaje.

Cami Homs junto a sus hijos (Instagram)

Cabe recordar que, si bien la relación de De Pauls y Tini se oficializó en abril del 2022, los rumores de romance venían de mucho tiempo antes. Incluso, de cuando Cami estaba por dar a luz a su segundo hijo. Y, en una reciente entrevista, la modelo reconoció que fue “shockeante” enterarse por los medios de la confirmación de ese romance.

