Cinthia Fernández se enfureció con Fede Bal por sus infidelidades: “Hacé tu vida y no lastimes a más mujeres”

Cinthia Fernández criticó a Fede Bal por sus infidelidades (Video: Nosotros a la mañana, El Trece)

La escandalosa separación de Fede Bal de su novia Sofía Aldrey después que se conocieron innumerables chats del actor con mujeres famosas y no tanto, suma todos los días nuevas y picantes aristas.

Todo comenzó cuando el lunes pasado Yanina Latorre difundió en LAM (América) algunas conversaciones del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal con muchas chicas en las que se mostraba claramente que tenía algo con ellas.

Si bien esto ya era una bomba mediática, todo estalló cuando se divulgaron algunos nombres de las involucradas. En principio, una de las famosas que llamó la atención fue Claudia Albertario. La modelo, que está radicada en Miami con su familia hace ya varios años, es amiga del actor de Kinky Boots y se divorció de su esposo hace un par de años.

Frente a esta exposición pública, Albertario publicó un comunicado por medio de sus redes sociales admitiendo la relación con el actor. “Desde hace un par de días me vengo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica, y no es el primero”; señaló al comienzo. Y agregó: “Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar”.

A continuación, blanqueó su situación sentimental: “No tengo nada que ocultar porque soy una mujer adulta, consciente de sus actos de su vida y de su intimidad”, advirtió y confirmó la separación de Jerónimo Valdivia. “Una separación cordial, llena de amor y entendimiento porque construimos una familia que sigue sólida, aunque el amor se haya reinventado para nosotros en una amistad inquebrantable”, afirmó, y destacó que son “padres presentes y unidos para nuestros hijos”, disparó la modelo.

Pero la catarata de chats no paró ahí. Enseguida se conocieron otros con Anahí Sánchez, una joven oriunda de Paraguay y una celebridad en dicho país. Todo parece haber comenzado cuando la bailarina coincidió con el protagonista de Kinky Boots en un viaje a Brasil. De ese encuentro aparecieron los mensajes que Yanina Latorre leyó en el ciclo de espectáculos de América y que desataron el escándalo.

La panelista difundió un chat muy particular en el que el actor le hizo una promesa a la modelo: “Me pongo soltero y lo primero que hago es un tattoo en el pito que diga ‘Anahí Forever’”.

Entre otras, la que escandalizó a los medios y a los propios involucrados fue Estefanía Berardi. La panelista de LAM, también lo es del ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine), que conduce nada menos que la mamá del protagonista de esta historia, Carmen Barbieri.

Estefi Berardi es una de las involucradas en el escándalo de infidelidades de Fede Bal (Foto: Captura LAM, América)

Así las cosas, Berardi también lanzó un comunicado por Instagram, pero esta vez para decir que los chats eran truchos y que si se divulgaban ya había dado instrucciones a sus abogados de iniciar acciones legales. Por supuesto, Yanina Latorre no se quedó callada y la confrontó duramente el miércoles pasado en el programa del que ambas participan. Con la autorización de Ángel De Brito, la esposa de Diego Latorre fue lapidaria. “Vos con esto te autoincriminaste, porque amenazás con supuestos chats y si son supuestos, ¿a quién vas a demandar?”, le preguntó punzante. Y continuó: “El que nada hace, nada teme, si vos desde tu casa amenazás con un juicio a Marcela Tauro o a quien diga que habría supuestos chats entre vos y Fede Bal, te autoincriminás porque la que tengo los chats soy yo y yo nunca iba a mostrar un chat tuyo. Porque soy buena compañera y tengo códigos, yo no vendo a mis compañeras. Y mis chats no son truchos ni supuestos, ayer estabas muy nerviosa y la gente veía tu cara”.

Ante los argumentos de su compañera, Estefi aclaró que el gesto en su cara se debió a que le dolían mucho los brackets que se acababa de poner en la boca y en segundo lugar porque le incomodaba el tema que no sabía que se iba a tocar. “Me pareció incómodo por Carmen pero también por Fede”, reconoció.

Pero Yanina volvió a arremeter. “Actuás como una cagona, te atajás y quedás mal porque yo, que tengo los chats, nunca los hubiera mostrado, pero dejá de mentir, Estefi. Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar”.

Entre estos entretelones, muchos opinan sobre la conducta del actor. Y la que no se quedó callada fue Cinthia Fernández. En la mañana del viernes, durante el ciclo Nosotros a la mañana, por El Trece, la panelista disparó sin filtro. “El que las hace, las paga. Porque esa piba estuvo en la enfermedad. Esa piba estuvo cuando se rompió el brazo. Esa piba estuvo en los peores momentos, que es cuando se ven los pingos”, comenzó diciendo Cinthi, mientras defendió a Sofía Aldrey. “Ella no quiere fama, no necesita nada, es millonaria. Hacé tu vida y no la lastimes más. Es una falta de respeto”, opinó.

Completamente enfurecido, concluyó: “No se hace eso con la gente. Este chico la debe tener plastificada, no se puede entender la falta de respeto a una mujer que estuvo al pie del cañón”.

